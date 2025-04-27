https://ria.ru/20250427/pobeda-2013662169.html

В Кремле расскажут, кто из зарубежных гостей приедет на 9 мая в Москву

В Кремле расскажут, кто из зарубежных гостей приедет на 9 мая в Москву - РИА Новости, 27.04.2025

В Кремле расскажут, кто из зарубежных гостей приедет на 9 мая в Москву

Кремль сообщит обо всех зарубежных лидерах, которые приедут в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сказал РИА Новости... РИА Новости, 27.04.2025

2025-04-27T09:51:00+03:00

2025-04-27T09:51:00+03:00

2025-04-27T09:51:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

китай

дмитрий песков

си цзиньпин

николас мадуро

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Кремль сообщит обо всех зарубежных лидерах, которые приедут в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сообщим состав - всех глав государств и правительств, которые приезжают на 9 мая", - отметил Песков. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить ряд лидеров зарубежных государств, в том числе, председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.

https://ria.ru/20250425/rossija-2013436512.html

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москва, россия, китай, дмитрий песков, си цзиньпин, николас мадуро, 80-летие победы в великой отечественной войне