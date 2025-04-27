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В Кремле расскажут, кто из зарубежных гостей приедет на 9 мая в Москву - РИА Новости, 27.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:51 27.04.2025
https://ria.ru/20250427/pobeda-2013662169.html
В Кремле расскажут, кто из зарубежных гостей приедет на 9 мая в Москву
В Кремле расскажут, кто из зарубежных гостей приедет на 9 мая в Москву - РИА Новости, 27.04.2025
В Кремле расскажут, кто из зарубежных гостей приедет на 9 мая в Москву
Кремль сообщит обо всех зарубежных лидерах, которые приедут в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сказал РИА Новости... РИА Новости, 27.04.2025
2025-04-27T09:51:00+03:00
2025-04-27T09:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
китай
дмитрий песков
си цзиньпин
николас мадуро
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Кремль сообщит обо всех зарубежных лидерах, которые приедут в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы сообщим состав - всех глав государств и правительств, которые приезжают на 9 мая", - отметил Песков. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить ряд лидеров зарубежных государств, в том числе, председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
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москва, россия, китай, дмитрий песков, си цзиньпин, николас мадуро, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Китай, Дмитрий Песков, Си Цзиньпин, Николас Мадуро, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле расскажут, кто из зарубежных гостей приедет на 9 мая в Москву

В Кремле пообещали сообщить, кто из зарубежных гостей приедет на 9 мая в Москву

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Кремль сообщит обо всех зарубежных лидерах, которые приедут в Москву на празднование 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Мы сообщим состав - всех глав государств и правительств, которые приезжают на 9 мая", - отметил Песков.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить ряд лидеров зарубежных государств, в том числе, председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваРоссияКитайДмитрий ПесковСи ЦзиньпинНиколас Мадуро80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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