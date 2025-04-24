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СМИ: делегация армии Мьянмы вылетела в Москву для участия в параде Победы - РИА Новости, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:54 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/moskva-2013111676.html
СМИ: делегация армии Мьянмы вылетела в Москву для участия в параде Победы
СМИ: делегация армии Мьянмы вылетела в Москву для участия в параде Победы - РИА Новости, 24.04.2025
СМИ: делегация армии Мьянмы вылетела в Москву для участия в параде Победы
Делегация армии Республики Союз Мьянма вылетела в Москву для участия в параде Победы 9 мая в Москве, сообщает портал Global New Light of Myanmar. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T09:54:00+03:00
2025-04-24T09:54:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
россия
мандалай (округ)
владимир путин
си цзиньпин
николас мадуро
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ДЖАКАРТА, 24 апр – РИА Новости. Делегация армии Республики Союз Мьянма вылетела в Москву для участия в параде Победы 9 мая в Москве, сообщает портал Global New Light of Myanmar. "Делегация Армии Республики Союз Мьянма во главе с бригадным генералом Мьо Сет Аунгом вчера днем вылетела из международного аэропорта Мандалая в Россию для участия в военном параде в честь 80-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне", - отмечает издание. Расчет вооруженных сил Мьянмы пройдет вместе с российскими военными во время парада на Красной площади в честь празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщил ранее президент России Владимир Путин. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
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москва, россия, мандалай (округ), владимир путин, си цзиньпин, николас мадуро
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Россия, Мандалай (округ), Владимир Путин, Си Цзиньпин, Николас Мадуро
СМИ: делегация армии Мьянмы вылетела в Москву для участия в параде Победы

Делегация армии Мьянмы вылетела в Москву для участия в параде Победы 9 мая

© AP Photo / Khin Maung WinВоеннослужащие армии Мьянмы.
Военнослужащие армии Мьянмы. - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Khin Maung Win
Военнослужащие армии Мьянмы. . Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 24 апр – РИА Новости. Делегация армии Республики Союз Мьянма вылетела в Москву для участия в параде Победы 9 мая в Москве, сообщает портал Global New Light of Myanmar.
"Делегация Армии Республики Союз Мьянма во главе с бригадным генералом Мьо Сет Аунгом вчера днем вылетела из международного аэропорта Мандалая в Россию для участия в военном параде в честь 80-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне", - отмечает издание.
Расчет вооруженных сил Мьянмы пройдет вместе с российскими военными во время парада на Красной площади в честь празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщил ранее президент России Владимир Путин.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваРоссияМандалай (округ)Владимир ПутинСи ЦзиньпинНиколас Мадуро
 
 
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