https://ria.ru/20250424/moskva-2013111676.html

СМИ: делегация армии Мьянмы вылетела в Москву для участия в параде Победы

СМИ: делегация армии Мьянмы вылетела в Москву для участия в параде Победы - РИА Новости, 24.04.2025

СМИ: делегация армии Мьянмы вылетела в Москву для участия в параде Победы

Делегация армии Республики Союз Мьянма вылетела в Москву для участия в параде Победы 9 мая в Москве, сообщает портал Global New Light of Myanmar. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T09:54:00+03:00

2025-04-24T09:54:00+03:00

2025-04-24T09:54:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

россия

мандалай (округ)

владимир путин

си цзиньпин

николас мадуро

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ДЖАКАРТА, 24 апр – РИА Новости. Делегация армии Республики Союз Мьянма вылетела в Москву для участия в параде Победы 9 мая в Москве, сообщает портал Global New Light of Myanmar. "Делегация Армии Республики Союз Мьянма во главе с бригадным генералом Мьо Сет Аунгом вчера днем вылетела из международного аэропорта Мандалая в Россию для участия в военном параде в честь 80-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне", - отмечает издание. Расчет вооруженных сил Мьянмы пройдет вместе с российскими военными во время парада на Красной площади в честь празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне, сообщил ранее президент России Владимир Путин. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.

https://ria.ru/20250421/repetitsii-1943570704.html

москва

россия

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москва, россия, мандалай (округ), владимир путин, си цзиньпин, николас мадуро