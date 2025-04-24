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Представитель ЕК высказался про последствия от визита Вучича в Москву 9 мая - РИА Новости, 24.04.2025
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14:22 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/ek-2013195862.html
Представитель ЕК высказался про последствия от визита Вучича в Москву 9 мая
Представитель ЕК высказался про последствия от визита Вучича в Москву 9 мая - РИА Новости, 24.04.2025
Представитель ЕК высказался про последствия от визита Вучича в Москву 9 мая
Европейская комиссия (ЕК) пока не может сказать, с какими последствиями столкнется Сербия в случае участия ее президента Александра Вучича в праздновании Дня... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T14:22:00+03:00
2025-04-24T14:22:00+03:00
в мире
сербия
москва
югославия
александр вучич
владимир путин
си цзиньпин
еврокомиссия
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БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Европейская комиссия (ЕК) пока не может сказать, с какими последствиями столкнется Сербия в случае участия ее президента Александра Вучича в праздновании Дня Победы в Москве 9 мая, заявил официальный представитель ЕК Гийом Мерсье. "Мы не будем гадать, речь идет о событии, которое предстоит 9 мая, на данном этапе об этом говорить рано", - сказал Мерсье на брифинге в Брюсселе. Он напомнил, что Еврокомиссия выступает против нормализации отношений с Россией в условиях продолжающегося конфликта на Украине, в том числе это касается и стран-кандидатов на вступление в Евросоюз. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обещал российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями. Ранее в ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллионов человек. -0-
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в мире, сербия, москва, югославия, александр вучич, владимир путин, си цзиньпин, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Сербия, Москва, Югославия, Александр Вучич, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Еврокомиссия, Евросоюз
Представитель ЕК высказался про последствия от визита Вучича в Москву 9 мая

Мерсье: ЕК не знает о последствиях для Сербии из-за визита Вучича в Москву 9 мая

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 24 апр - РИА Новости. Европейская комиссия (ЕК) пока не может сказать, с какими последствиями столкнется Сербия в случае участия ее президента Александра Вучича в праздновании Дня Победы в Москве 9 мая, заявил официальный представитель ЕК Гийом Мерсье.
"Мы не будем гадать, речь идет о событии, которое предстоит 9 мая, на данном этапе об этом говорить рано", - сказал Мерсье на брифинге в Брюсселе.
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На Западе неожиданно высказались об угрозах ЕС из-за парада Победы в Москве
16 апреля, 08:46
Он напомнил, что Еврокомиссия выступает против нормализации отношений с Россией в условиях продолжающегося конфликта на Украине, в том числе это касается и стран-кандидатов на вступление в Евросоюз.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что обещал российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.
Ранее в ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллионов человек. -0-
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
ЕС не приветствует участие в параде 9 мая в Москве, заявила Каллас
14 апреля, 16:57
 
В миреСербияМоскваЮгославияАлександр ВучичВладимир ПутинСи ЦзиньпинЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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