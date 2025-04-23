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Сербия поддерживает память о Второй мировой войне, заявил глава МИД страны - РИА Новости, 23.04.2025
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15:08 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/serbija-2012970628.html
Сербия поддерживает память о Второй мировой войне, заявил глава МИД страны
Сербия поддерживает память о Второй мировой войне, заявил глава МИД страны - РИА Новости, 23.04.2025
Сербия поддерживает память о Второй мировой войне, заявил глава МИД страны
Сербия поддерживает память о Второй мировой войне и принципы Устава ООН, территориальную целостность и суверенитет всех признанных государств, чтобы защитить... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:08:00+03:00
2025-04-23T15:08:00+03:00
в мире
сербия
москва
югославия
марко джурич
александр вучич
патриарх сербский порфирий
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БЕЛГРАД, 23 апр – РИА Новости. Сербия поддерживает память о Второй мировой войне и принципы Устава ООН, территориальную целостность и суверенитет всех признанных государств, чтобы защитить себя по вопросу Косово и Метохии, а также от действий других государств по "праву сильного", заявил глава сербского МИД Марко Джурич. Патриарх Сербский Порфирий в ходе визита в Россию сказал президенту РФ Владимиру Путину, что президент Сербии Александр Вучич намерен присутствовать на праздновании 9 Мая в Москве независимо от обстоятельств в Европе, а также передал ему привет от сербского лидера. В эфире TV Prva главе МИД Сербии задали вопрос об угрозах главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, которая ранее заявила, что Евросоюз довел до стран - кандидатов в ЕС свою позицию: Евросоюз не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует в нем участвовать. "Сербия поддерживает традицию борьбы за свободу во Второй мировой войне, бережет память об исторических событиях. Это не должно быть трактовано, как провокация или негативный сигнал каким-либо образом. У Сербии своя принципиальная политика, которая основана на Уставе ООН. Это политика сотрудничества и дружбы, которая не направлена ни против кого, и мы показали в предыдущие четыре года в очень тяжелых условиях, что придерживаемся Устава ООН, территориальной целостности и суверенитета международно признанных государств, когда это было политически непопулярно ни за границей, ни дома", - сказал Джурич. Сербия считает, что только мирное решение споров ведет к благополучию, отметил он. "Мы – государство, которое 80 лет от основания ООН, не являясь ядерной силой и мировой державой, входит в ряд стран, которые объединяют и другие государства на разных континентах, считающие, что соблюдение применения ненасильственных методов, противодействие вооруженным конфликтам, мирное решение споров в международном сообществе на основании международного права представляет собой единственный путь к благополучию всего мира", - заявил министр. По его словам, защищая эти принципы, Сербия защищает и себя, когда речь идет о Косово и Метохии, а также от применения другими державами "права сильного". В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне, по официальным данным 1945 года, стоило свыше 1,7 миллиона человек.
https://ria.ru/20250228/serbija-2002255903.html
https://ria.ru/20250416/ek-2011567632.html
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в мире, сербия, москва, югославия, марко джурич, александр вучич, патриарх сербский порфирий, оон, евросоюз
В мире, Сербия, Москва, Югославия, Марко Джурич, Александр Вучич, Патриарх Сербский Порфирий, ООН, Евросоюз
Сербия поддерживает память о Второй мировой войне, заявил глава МИД страны

Глава МИД Сербии Джурич: страна защищает себя по вопросу Косово и Метохии

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Республики Сербия Марко Джурич
Министр иностранных дел Республики Сербия Марко Джурич - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел Республики Сербия Марко Джурич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 23 апр – РИА Новости. Сербия поддерживает память о Второй мировой войне и принципы Устава ООН, территориальную целостность и суверенитет всех признанных государств, чтобы защитить себя по вопросу Косово и Метохии, а также от действий других государств по "праву сильного", заявил глава сербского МИД Марко Джурич.
Патриарх Сербский Порфирий в ходе визита в Россию сказал президенту РФ Владимиру Путину, что президент Сербии Александр Вучич намерен присутствовать на праздновании 9 Мая в Москве независимо от обстоятельств в Европе, а также передал ему привет от сербского лидера. В эфире TV Prva главе МИД Сербии задали вопрос об угрозах главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас, которая ранее заявила, что Евросоюз довел до стран - кандидатов в ЕС свою позицию: Евросоюз не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует в нем участвовать.
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Сербия направит почетный караул на парад Победы в Москве, сообщил источник
28 февраля, 16:37
«
"Сербия поддерживает традицию борьбы за свободу во Второй мировой войне, бережет память об исторических событиях. Это не должно быть трактовано, как провокация или негативный сигнал каким-либо образом. У Сербии своя принципиальная политика, которая основана на Уставе ООН. Это политика сотрудничества и дружбы, которая не направлена ни против кого, и мы показали в предыдущие четыре года в очень тяжелых условиях, что придерживаемся Устава ООН, территориальной целостности и суверенитета международно признанных государств, когда это было политически непопулярно ни за границей, ни дома", - сказал Джурич.
Сербия считает, что только мирное решение споров ведет к благополучию, отметил он.
«
"Мы – государство, которое 80 лет от основания ООН, не являясь ядерной силой и мировой державой, входит в ряд стран, которые объединяют и другие государства на разных континентах, считающие, что соблюдение применения ненасильственных методов, противодействие вооруженным конфликтам, мирное решение споров в международном сообществе на основании международного права представляет собой единственный путь к благополучию всего мира", - заявил министр.
По его словам, защищая эти принципы, Сербия защищает и себя, когда речь идет о Косово и Метохии, а также от применения другими державами "права сильного".
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16 апреля, 13:49
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне, по официальным данным 1945 года, стоило свыше 1,7 миллиона человек.
Советские танки на пути к Рейхстагу - РИА Новости, 1920, 04.07.2024
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