https://ria.ru/20250422/navodnenie-2012489815.html

"Делают на авось". На что пожаловались жители Урала после крупной трагедии

"Делают на авось". На что пожаловались жители Урала после крупной трагедии - РИА Новости, 22.04.2025

"Делают на авось". На что пожаловались жители Урала после крупной трагедии

Спустя год далеко не все пострадавшие от наводнения в Орске получили положенные выплаты, некоторым пришлось судиться. Те же, кто жил рядом с дамбой, решили... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T08:00:00+03:00

2025-04-22T08:00:00+03:00

2025-04-22T08:07:00+03:00

общество

жилье

орск

наводнение

оренбургская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0f/1940227851_915:573:3072:1786_1920x0_80_0_0_0fd38e11be4a24d1325a65270a013536.jpg

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Мария Марикян. Спустя год далеко не все пострадавшие от наводнения в Орске получили положенные выплаты, некоторым пришлось судиться. Те же, кто жил рядом с дамбой, решили переезжать, опасаясь повторного прорыва. Их можно понять: дамбу по-прежнему не укрепили, а построят ли новую — неизвестно. С чем столкнулись в Оренбургской области — в материале РИА Новости."Идут суды"Строительный магазин Алексея находится в Старом городе — этот район в Орске пострадал больше всего, первым приняв на себя удар стихии. Люди спасались на возвышенности."Вода была в 50 метрах. Но до цокольного этажа все же добралась. Все происходило быстро, но часть товара успели вынести наверх, — рассказывает Алексей РИА Новости. — Почти два месяца — простой, однако я продолжал выдавать сотрудникам зарплату. И налоги платил".Как только вода сошла, предприниматель взялся за восстановление собственного жилья, которое тоже сильно пострадало. Тут проблем с компенсацией не возникло: на каждого члена семьи получили единовременную помощь — по 20 тысяч, за утрату имущества — сто тысяч, за капремонт — по девять тысяч за квадратный метр.На вопрос, достаточно ли этого, Алексей разводит руками: "На бюджетный вариант — вполне. У нас в доме было все по-простому. Тем же, кто вкладывался, конечно, не хватает".Что касается магазина — надеялся на налоговые льготы. Это одна из мер поддержки бизнеса. "Мне не надо на ремонт, лишь прошу компенсировать убытки. Обратился в Минэкономразвития, Минсоциразвития, администрацию — но отовсюду отписки, а в списки пострадавших не включают. Сейчас идут суды"."Моя ситуация — не единичная"Сергей Буянкин же месяцами выбивал матпомощь на восстановление частного дома."Он на территории СНТ. Когда все началось, мы с семьей перебрались в квартиру. Думали, там безопасно. Однако вода подобралась и к нашей многоэтажке. После пережитого нам пришлось в судебном порядке доказывать факт проживания в доме! — говорит он РИА Новости. — Даже свидетелей приводил. Несколько судебных заседаний, деньги получили только через полгода. За капремонт компенсировали, к слову, лишь жене. Мне — отказ, поскольку в собственности, помимо дома, числится квартира. На полноценный ремонт, конечно же, не хватило, тратили свои. И моя ситуация — не единичная".Сергей — юрист, помогает добиться справедливости и другим. Приводит примеры: "Сейчас разбираемся с проблемой — квартиру в многоэтажном доме, что прямо у дамбы, затопило. Она неприватизированная. Как только восстановим хозяину документы, подадим заявку в муниципалитет, чтобы выделили что-то другое взамен утраченного. Был и такой случай: женщина жила в садовом доме, который смыло. Спаслась, некоторое время провела в ПВР. Решили все вопросы с документами, дом приватизировали, а затем выбили сертификат на жилье".Сложности с выплатами также у самозанятых. Как и всем предпринимателям, им положена субсидия — сто тысяч. "Моя супруга — фитнес-тренер в онлайне, ее рабочее место и нужные аксессуары пострадали от наводнения. Отказ. Будем судиться", — говорит Буянкин."Стены "плачут"В Орске пострадало больше восьми тысяч домов: 6995 индивидуальных, 205 многоквартирных и 1102 садовых. Взамен строится новое жилье, пока сданы 100 частных и 82 блокированных (дуплексов) в микрорайоне "Звездный"."Там заселились те, кому дали жилищный сертификат. Жалоб на построенное до зимы нет, в отличие от возведенного в разгар холодов. Стены "плачут" — образовался конденсат", — отмечает Буянкин.Сертификат можно реализовать и в другом месте. Некоторые по разным обстоятельствам затягивали с покупкой. Опрошенные РИА Новости жители Орска пожаловались, что недвижимость подорожала почти в два раза.Дом Надежды мощный поток воды полностью разрушил. Женщина с двумя взрослыми сыновьями живет у отца, тоже пострадавшего от паводка."У него вода была по самые окна. На первых порах снимали квартиру, перед зимой сюда перебрались. Сделали косметический ремонт. Пока здесь, дальше — посмотрим. Цены на жилье ужасные. Того, что нам выплатили, не хватает", — объясняет она.Сертификат — на 3,6 миллиона рублей. Этого мало для нового дома или двушки, где уместилась бы вся семья. Нужно влезать в кредиты.Многие из живших у дамбы уезжают подальше от воды. Так, семья Ольги приобрела квартиру в Новотроицке."Иногда навещаем старый дом, забираем уцелевшие вещи, — рассказывает она. — Честно говоря, ждали наводнения и в этом году. Но обошлось".Паводка удалось избежать, поскольку заранее предприняли необходимые меры: из Ириклинского водохранилища воду начали спускать еще в январе. Пик уже позади."Вопросы остались"Людей, опасающихся очередного наводнения, можно понять. Как сообщили власти, аварийно-восстановительные работы на дамбе завершились еще осенью 2024-го. Однако остались повреждения, "не связанные с прорывом". В районе поселка Лесоторговый гидротехническое сооружение решили укрепить металлическими шпунтами. В феврале компания из Казани, проинформировал мэр Орска Артем Воробьев, после прохождения торгов подписала госконтракт на сумму около 70 миллионов рублей. Но в итоге отказалась из-за сложности поставленных задач, за что ее включили в реестр недобросовестных. Теперь ищут другого подрядчика. Под угрозой срыва и еще один контракт на устранение повреждений гребня дамбы: в паводок на некоторых участках он срезался, на других грунт смыло — всего 14 таких точек."Индивидуальный предприниматель приезжает и требует проект на проведение работ, который тут не нужен, так как это восстановление устойчивости гребня, боковых скосов", — пояснил мэр.Примечательно, что власти Оренбургской области обещали построить новую дамбу — другой мощности и других размеров. Спустя год об этом и речи нет. Вопрос решат после научных изысканий о состоянии нынешнего сооружения.В 2024 году заключили контракт с научно-исследовательским институтом "Гидропроект" имени С. Я. Жука. Специалисты должны подготовить технико-экономическое обоснование. "Либо скажут, что существующую дамбу нужно ремонтировать и распишут все мероприятия, либо сделают заключении о невозможности дальнейшей эксплуатации, надо сносить и строить новую. И на основании этого разработают проект", — уточнил Воробьев.Местные тем временем сосредоточены прежде всего на личных проблемах. Есть и те, кому пока совсем идти некуда, — 22 человека ждут жилье в кризисном центре.Гумантирная помощь продолжается. "Прежде всего — пенсионерам и малоимущим. Вещами и продуктами. Приезжают за необходимым, как правило, уже сами", — говорит РИА Новости иерей Максим Бражников, настоятель храма Казанской иконы Богоматери. В разгар паводка он лично занимался этим. Теперь можно обратиться в соцотдел Орской епархии."Воду откачивали из подвалов, сушили дома, занимались ремонтом. Среди церковных людей сложилось целое братство, которое адресно оказывало поддержку. Город в целом оправился. Но лето и осень были непростыми. Долго оставались без хорошей питьевой воды. И горячей — поскольку водозабор затопило. Только-только принялись сносить дома, не подлежащие восстановлению. Больше всего таких в Старом городе", — добавляет отец Максим.Он очень надеется, что пережитое послужит мотивом для сплочения не только по скорбным поводам.

https://ria.ru/20250404/lipetsk-2009189857.html

https://ria.ru/20240423/pomosch-1941590449.html

https://ria.ru/20240416/orsk-1940228642.html

орск

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жилье, орск, наводнение, оренбургская область