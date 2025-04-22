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"Делают на авось". На что пожаловались жители Урала после крупной трагедии - РИА Новости, 22.04.2025
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08:00 22.04.2025 (обновлено: 08:07 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/navodnenie-2012489815.html
"Делают на авось". На что пожаловались жители Урала после крупной трагедии
"Делают на авось". На что пожаловались жители Урала после крупной трагедии - РИА Новости, 22.04.2025
"Делают на авось". На что пожаловались жители Урала после крупной трагедии
Спустя год далеко не все пострадавшие от наводнения в Орске получили положенные выплаты, некоторым пришлось судиться. Те же, кто жил рядом с дамбой, решили... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T08:00:00+03:00
2025-04-22T08:07:00+03:00
общество
жилье
орск
наводнение
оренбургская область
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Мария Марикян. Спустя год далеко не все пострадавшие от наводнения в Орске получили положенные выплаты, некоторым пришлось судиться. Те же, кто жил рядом с дамбой, решили переезжать, опасаясь повторного прорыва. Их можно понять: дамбу по-прежнему не укрепили, а построят ли новую — неизвестно. С чем столкнулись в Оренбургской области — в материале РИА Новости."Идут суды"Строительный магазин Алексея находится в Старом городе — этот район в Орске пострадал больше всего, первым приняв на себя удар стихии. Люди спасались на возвышенности."Вода была в 50 метрах. Но до цокольного этажа все же добралась. Все происходило быстро, но часть товара успели вынести наверх, — рассказывает Алексей РИА Новости. — Почти два месяца — простой, однако я продолжал выдавать сотрудникам зарплату. И налоги платил".Как только вода сошла, предприниматель взялся за восстановление собственного жилья, которое тоже сильно пострадало. Тут проблем с компенсацией не возникло: на каждого члена семьи получили единовременную помощь — по 20 тысяч, за утрату имущества — сто тысяч, за капремонт — по девять тысяч за квадратный метр.На вопрос, достаточно ли этого, Алексей разводит руками: "На бюджетный вариант — вполне. У нас в доме было все по-простому. Тем же, кто вкладывался, конечно, не хватает".Что касается магазина — надеялся на налоговые льготы. Это одна из мер поддержки бизнеса. "Мне не надо на ремонт, лишь прошу компенсировать убытки. Обратился в Минэкономразвития, Минсоциразвития, администрацию — но отовсюду отписки, а в списки пострадавших не включают. Сейчас идут суды"."Моя ситуация — не единичная"Сергей Буянкин же месяцами выбивал матпомощь на восстановление частного дома."Он на территории СНТ. Когда все началось, мы с семьей перебрались в квартиру. Думали, там безопасно. Однако вода подобралась и к нашей многоэтажке. После пережитого нам пришлось в судебном порядке доказывать факт проживания в доме! — говорит он РИА Новости. — Даже свидетелей приводил. Несколько судебных заседаний, деньги получили только через полгода. За капремонт компенсировали, к слову, лишь жене. Мне — отказ, поскольку в собственности, помимо дома, числится квартира. На полноценный ремонт, конечно же, не хватило, тратили свои. И моя ситуация — не единичная".Сергей — юрист, помогает добиться справедливости и другим. Приводит примеры: "Сейчас разбираемся с проблемой — квартиру в многоэтажном доме, что прямо у дамбы, затопило. Она неприватизированная. Как только восстановим хозяину документы, подадим заявку в муниципалитет, чтобы выделили что-то другое взамен утраченного. Был и такой случай: женщина жила в садовом доме, который смыло. Спаслась, некоторое время провела в ПВР. Решили все вопросы с документами, дом приватизировали, а затем выбили сертификат на жилье".Сложности с выплатами также у самозанятых. Как и всем предпринимателям, им положена субсидия — сто тысяч. "Моя супруга — фитнес-тренер в онлайне, ее рабочее место и нужные аксессуары пострадали от наводнения. Отказ. Будем судиться", — говорит Буянкин."Стены "плачут"В Орске пострадало больше восьми тысяч домов: 6995 индивидуальных, 205 многоквартирных и 1102 садовых. Взамен строится новое жилье, пока сданы 100 частных и 82 блокированных (дуплексов) в микрорайоне "Звездный"."Там заселились те, кому дали жилищный сертификат. Жалоб на построенное до зимы нет, в отличие от возведенного в разгар холодов. Стены "плачут" — образовался конденсат", — отмечает Буянкин.Сертификат можно реализовать и в другом месте. Некоторые по разным обстоятельствам затягивали с покупкой. Опрошенные РИА Новости жители Орска пожаловались, что недвижимость подорожала почти в два раза.Дом Надежды мощный поток воды полностью разрушил. Женщина с двумя взрослыми сыновьями живет у отца, тоже пострадавшего от паводка."У него вода была по самые окна. На первых порах снимали квартиру, перед зимой сюда перебрались. Сделали косметический ремонт. Пока здесь, дальше — посмотрим. Цены на жилье ужасные. Того, что нам выплатили, не хватает", — объясняет она.Сертификат — на 3,6 миллиона рублей. Этого мало для нового дома или двушки, где уместилась бы вся семья. Нужно влезать в кредиты.Многие из живших у дамбы уезжают подальше от воды. Так, семья Ольги приобрела квартиру в Новотроицке."Иногда навещаем старый дом, забираем уцелевшие вещи, — рассказывает она. — Честно говоря, ждали наводнения и в этом году. Но обошлось".Паводка удалось избежать, поскольку заранее предприняли необходимые меры: из Ириклинского водохранилища воду начали спускать еще в январе. Пик уже позади."Вопросы остались"Людей, опасающихся очередного наводнения, можно понять. Как сообщили власти, аварийно-восстановительные работы на дамбе завершились еще осенью 2024-го. Однако остались повреждения, "не связанные с прорывом". В районе поселка Лесоторговый гидротехническое сооружение решили укрепить металлическими шпунтами. В феврале компания из Казани, проинформировал мэр Орска Артем Воробьев, после прохождения торгов подписала госконтракт на сумму около 70 миллионов рублей. Но в итоге отказалась из-за сложности поставленных задач, за что ее включили в реестр недобросовестных. Теперь ищут другого подрядчика. Под угрозой срыва и еще один контракт на устранение повреждений гребня дамбы: в паводок на некоторых участках он срезался, на других грунт смыло — всего 14 таких точек."Индивидуальный предприниматель приезжает и требует проект на проведение работ, который тут не нужен, так как это восстановление устойчивости гребня, боковых скосов", — пояснил мэр.Примечательно, что власти Оренбургской области обещали построить новую дамбу — другой мощности и других размеров. Спустя год об этом и речи нет. Вопрос решат после научных изысканий о состоянии нынешнего сооружения.В 2024 году заключили контракт с научно-исследовательским институтом "Гидропроект" имени С. Я. Жука. Специалисты должны подготовить технико-экономическое обоснование. "Либо скажут, что существующую дамбу нужно ремонтировать и распишут все мероприятия, либо сделают заключении о невозможности дальнейшей эксплуатации, надо сносить и строить новую. И на основании этого разработают проект", — уточнил Воробьев.Местные тем временем сосредоточены прежде всего на личных проблемах. Есть и те, кому пока совсем идти некуда, — 22 человека ждут жилье в кризисном центре.Гумантирная помощь продолжается. "Прежде всего — пенсионерам и малоимущим. Вещами и продуктами. Приезжают за необходимым, как правило, уже сами", — говорит РИА Новости иерей Максим Бражников, настоятель храма Казанской иконы Богоматери. В разгар паводка он лично занимался этим. Теперь можно обратиться в соцотдел Орской епархии."Воду откачивали из подвалов, сушили дома, занимались ремонтом. Среди церковных людей сложилось целое братство, которое адресно оказывало поддержку. Город в целом оправился. Но лето и осень были непростыми. Долго оставались без хорошей питьевой воды. И горячей — поскольку водозабор затопило. Только-только принялись сносить дома, не подлежащие восстановлению. Больше всего таких в Старом городе", — добавляет отец Максим.Он очень надеется, что пережитое послужит мотивом для сплочения не только по скорбным поводам.
https://ria.ru/20250404/lipetsk-2009189857.html
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общество, жилье, орск, наводнение, оренбургская область
Общество, Жилье, Орск, Наводнение, Оренбургская область

"Делают на авось". На что пожаловались жители Урала после крупной трагедии

© РИА Новости / Мария МарикянПитьевую воду развозят военные
Питьевую воду развозят военные - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Питьевую воду развозят военные
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Мария Марикян. Спустя год далеко не все пострадавшие от наводнения в Орске получили положенные выплаты, некоторым пришлось судиться. Те же, кто жил рядом с дамбой, решили переезжать, опасаясь повторного прорыва. Их можно понять: дамбу по-прежнему не укрепили, а построят ли новую — неизвестно. С чем столкнулись в Оренбургской области — в материале РИА Новости.

"Идут суды"

Строительный магазин Алексея находится в Старом городе — этот район в Орске пострадал больше всего, первым приняв на себя удар стихии. Люди спасались на возвышенности.
"Вода была в 50 метрах. Но до цокольного этажа все же добралась. Все происходило быстро, но часть товара успели вынести наверх, — рассказывает Алексей РИА Новости. — Почти два месяца — простой, однако я продолжал выдавать сотрудникам зарплату. И налоги платил".
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Как только вода сошла, предприниматель взялся за восстановление собственного жилья, которое тоже сильно пострадало. Тут проблем с компенсацией не возникло: на каждого члена семьи получили единовременную помощь — по 20 тысяч, за утрату имущества — сто тысяч, за капремонт — по девять тысяч за квадратный метр.
На вопрос, достаточно ли этого, Алексей разводит руками: "На бюджетный вариант — вполне. У нас в доме было все по-простому. Тем же, кто вкладывался, конечно, не хватает".
Что касается магазина — надеялся на налоговые льготы. Это одна из мер поддержки бизнеса. "Мне не надо на ремонт, лишь прошу компенсировать убытки. Обратился в Минэкономразвития, Минсоциразвития, администрацию — но отовсюду отписки, а в списки пострадавших не включают. Сейчас идут суды".
© РИА Новости / Мария МарикянПлощадь Гагарина
Площадь Гагарина - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Площадь Гагарина

"Моя ситуация — не единичная"

Сергей Буянкин же месяцами выбивал матпомощь на восстановление частного дома.
"Он на территории СНТ. Когда все началось, мы с семьей перебрались в квартиру. Думали, там безопасно. Однако вода подобралась и к нашей многоэтажке. После пережитого нам пришлось в судебном порядке доказывать факт проживания в доме! — говорит он РИА Новости. — Даже свидетелей приводил. Несколько судебных заседаний, деньги получили только через полгода. За капремонт компенсировали, к слову, лишь жене. Мне — отказ, поскольку в собственности, помимо дома, числится квартира. На полноценный ремонт, конечно же, не хватило, тратили свои. И моя ситуация — не единичная".
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Сергей — юрист, помогает добиться справедливости и другим. Приводит примеры: "Сейчас разбираемся с проблемой — квартиру в многоэтажном доме, что прямо у дамбы, затопило. Она неприватизированная. Как только восстановим хозяину документы, подадим заявку в муниципалитет, чтобы выделили что-то другое взамен утраченного. Был и такой случай: женщина жила в садовом доме, который смыло. Спаслась, некоторое время провела в ПВР. Решили все вопросы с документами, дом приватизировали, а затем выбили сертификат на жилье".
© Фото : предоставил Сергей БуянкинВид на двор из многоэтажнго дома
Вид на двор из многоэтажнго дома - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : предоставил Сергей Буянкин
Вид на двор из многоэтажнго дома
Сложности с выплатами также у самозанятых. Как и всем предпринимателям, им положена субсидия — сто тысяч. "Моя супруга — фитнес-тренер в онлайне, ее рабочее место и нужные аксессуары пострадали от наводнения. Отказ. Будем судиться", — говорит Буянкин.
© Фото : предоставил Сергей БуянкинДом Сергея после наводнения
Дом Сергея после наводнения - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : предоставил Сергей Буянкин
Дом Сергея после наводнения

"Стены "плачут"

В Орске пострадало больше восьми тысяч домов: 6995 индивидуальных, 205 многоквартирных и 1102 садовых. Взамен строится новое жилье, пока сданы 100 частных и 82 блокированных (дуплексов) в микрорайоне "Звездный".
"Там заселились те, кому дали жилищный сертификат. Жалоб на построенное до зимы нет, в отличие от возведенного в разгар холодов. Стены "плачут" — образовался конденсат", — отмечает Буянкин.
Сертификат можно реализовать и в другом месте. Некоторые по разным обстоятельствам затягивали с покупкой. Опрошенные РИА Новости жители Орска пожаловались, что недвижимость подорожала почти в два раза.
© Фото : предоставил Сергей БуянкинОтметка уровня воды, которая поднядась во время паводка
Отметка уровня воды, которая поднядась во время паводка - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : предоставил Сергей Буянкин
Отметка уровня воды, которая поднядась во время паводка
Дом Надежды мощный поток воды полностью разрушил. Женщина с двумя взрослыми сыновьями живет у отца, тоже пострадавшего от паводка.
"У него вода была по самые окна. На первых порах снимали квартиру, перед зимой сюда перебрались. Сделали косметический ремонт. Пока здесь, дальше — посмотрим. Цены на жилье ужасные. Того, что нам выплатили, не хватает", — объясняет она.
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Сертификат — на 3,6 миллиона рублей. Этого мало для нового дома или двушки, где уместилась бы вся семья. Нужно влезать в кредиты.
Многие из живших у дамбы уезжают подальше от воды. Так, семья Ольги приобрела квартиру в Новотроицке.
"Иногда навещаем старый дом, забираем уцелевшие вещи, — рассказывает она. — Честно говоря, ждали наводнения и в этом году. Но обошлось".
Паводка удалось избежать, поскольку заранее предприняли необходимые меры: из Ириклинского водохранилища воду начали спускать еще в январе. Пик уже позади.
© РИА Новости / Мария МарикянЖители Орска набирают воду
Жители Орска набирают воду - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Жители Орска набирают воду

"Вопросы остались"

Людей, опасающихся очередного наводнения, можно понять. Как сообщили власти, аварийно-восстановительные работы на дамбе завершились еще осенью 2024-го. Однако остались повреждения, "не связанные с прорывом". В районе поселка Лесоторговый гидротехническое сооружение решили укрепить металлическими шпунтами. В феврале компания из Казани, проинформировал мэр Орска Артем Воробьев, после прохождения торгов подписала госконтракт на сумму около 70 миллионов рублей. Но в итоге отказалась из-за сложности поставленных задач, за что ее включили в реестр недобросовестных. Теперь ищут другого подрядчика. Под угрозой срыва и еще один контракт на устранение повреждений гребня дамбы: в паводок на некоторых участках он срезался, на других грунт смыло — всего 14 таких точек.
"Индивидуальный предприниматель приезжает и требует проект на проведение работ, который тут не нужен, так как это восстановление устойчивости гребня, боковых скосов", — пояснил мэр.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЖилые дома недалеко от площади Гагарина в Орске
Жилые дома недалеко от площади Гагарина в Орске - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Жилые дома недалеко от площади Гагарина в Орске
Примечательно, что власти Оренбургской области обещали построить новую дамбу — другой мощности и других размеров. Спустя год об этом и речи нет. Вопрос решат после научных изысканий о состоянии нынешнего сооружения.
В 2024 году заключили контракт с научно-исследовательским институтом "Гидропроект" имени С. Я. Жука. Специалисты должны подготовить технико-экономическое обоснование. "Либо скажут, что существующую дамбу нужно ремонтировать и распишут все мероприятия, либо сделают заключении о невозможности дальнейшей эксплуатации, надо сносить и строить новую. И на основании этого разработают проект", — уточнил Воробьев.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПоследствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске
Последствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Последствия прорыва дамбы в районе площади Гагарина в Орске
Местные тем временем сосредоточены прежде всего на личных проблемах. Есть и те, кому пока совсем идти некуда, — 22 человека ждут жилье в кризисном центре.
Гумантирная помощь продолжается. "Прежде всего — пенсионерам и малоимущим. Вещами и продуктами. Приезжают за необходимым, как правило, уже сами", — говорит РИА Новости иерей Максим Бражников, настоятель храма Казанской иконы Богоматери. В разгар паводка он лично занимался этим. Теперь можно обратиться в соцотдел Орской епархии.
"Воду откачивали из подвалов, сушили дома, занимались ремонтом. Среди церковных людей сложилось целое братство, которое адресно оказывало поддержку. Город в целом оправился. Но лето и осень были непростыми. Долго оставались без хорошей питьевой воды. И горячей — поскольку водозабор затопило. Только-только принялись сносить дома, не подлежащие восстановлению. Больше всего таких в Старом городе", — добавляет отец Максим.
© РИА Новости / Мария МарикянОтец Максим
Отец Максим - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Отец Максим
Он очень надеется, что пережитое послужит мотивом для сплочения не только по скорбным поводам.
 
ОбществоЖильеОрскНаводнениеОренбургская область
 
 
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