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Фирму, отказавшуюся от работ на дамбе в Орске, признали недобросовестной - РИА Новости, 05.04.2025
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07:51 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/orsk-2009480893.html
Фирму, отказавшуюся от работ на дамбе в Орске, признали недобросовестной
Фирму, отказавшуюся от работ на дамбе в Орске, признали недобросовестной - РИА Новости, 05.04.2025
Фирму, отказавшуюся от работ на дамбе в Орске, признали недобросовестной
Фирму, отказавшуюся от контракта по укреплению некоторых участков дамбы в Орске из-за сложности работ, включили в реестр недобросовестных поставщиков, власти... РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T07:51:00+03:00
2025-04-05T07:51:00+03:00
орск
урал
казань
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ОРСК (Оренбургская область), 5 апр - РИА Новости. Фирму, отказавшуюся от контракта по укреплению некоторых участков дамбы в Орске из-за сложности работ, включили в реестр недобросовестных поставщиков, власти ищут нового подрядчика, сообщил в интервью РИА Новости к годовщине трагедии прорыва конструкции и последующего затопления части города мэр населенного пункта Артем Воробьев. Ранее Воробьев заявлял, что аварийно-восстановительные работы на дамбе в Орске были завершены осенью 2024 года, и в декабре прошлого года была разработана дорожная карта по устранению повреждений дамбы, не связанных с прорывами. Как сообщал РИА Новости Воробьев, на одном из участков дамбы в Орске в районе поселка Лесоторговый в качестве дополнительной меры было принято решение об укреплении сооружения металлическими шпунтами. В феврале компания из Казани, отметил мэр, после прохождения торгов подписала госконтракт на выполнение работ на сумму около 70 миллионов рублей. "Потом приезжают и понимают, что они просто, наверное, где-то не поняли, на что они подписались. Хотя опыт у них есть: например, в Воронежской области с реками работали, укрепляли берега. И они сказали, что мы будем отказываться. Думаю, что они не представляли уровень сложности работ: например, у берегов Урала нет бетонированной площадки, по бокам - сложные подъезды, где-то - песчаные почвы. Если бы специалисты заранее выехали на место, то, может, они и вообще не стали участвовать в торгах. Компания отказалась от выполнения контракта, и 20 марта ее включили в реестр недобросовестных подрядчиков", - сообщил Воробьев. По словам мэра, в настоящее время действует объявление властей города о новом конкурсе по установке шпунтов на дамбе. Кроме того, отметил Воробьев, под угрозой срыва еще один контракт на устранение повреждений гребня дамбы: во время паводка на некоторых участках он срезался, на других грунт смыло – всего таких 14 точек. "Для того, чтобы их устранить, мы заключили контракт в марте. Индивидуальный предприниматель приезжает и требует проект на проведение работ, который не нужен для выполнения данных работ, так как это восстановление устойчивости гребня, боковых скосов. На этом фоне спорим. И теперь стоит вопрос: либо они отказываются от выполнения работ, а сроки довольно сжатые, либо нет. Если все-таки отказываются, то и их тоже внесут в реестр недобросовестных подрядчиков", - сообщил Воробьев, отметив, что нового подрядчика найдут быстро. В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Жителей нескольких поселков эвакуировали. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орске под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.
https://ria.ru/20250405/orsk-2009468202.html
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орск, урал, казань
Орск, Урал, Казань
Фирму, отказавшуюся от работ на дамбе в Орске, признали недобросовестной

Мэр Воробьев: отказавшегося от работ подрядчика признали недобросовестным

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкЗатопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске
Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске. Архивное фото
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ОРСК (Оренбургская область), 5 апр - РИА Новости. Фирму, отказавшуюся от контракта по укреплению некоторых участков дамбы в Орске из-за сложности работ, включили в реестр недобросовестных поставщиков, власти ищут нового подрядчика, сообщил в интервью РИА Новости к годовщине трагедии прорыва конструкции и последующего затопления части города мэр населенного пункта Артем Воробьев.
Ранее Воробьев заявлял, что аварийно-восстановительные работы на дамбе в Орске были завершены осенью 2024 года, и в декабре прошлого года была разработана дорожная карта по устранению повреждений дамбы, не связанных с прорывами. Как сообщал РИА Новости Воробьев, на одном из участков дамбы в Орске в районе поселка Лесоторговый в качестве дополнительной меры было принято решение об укреплении сооружения металлическими шпунтами. В феврале компания из Казани, отметил мэр, после прохождения торгов подписала госконтракт на выполнение работ на сумму около 70 миллионов рублей.
Пострадавшая от паводка улица в Старом городе в Орске - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Мэр Орска рассказал, когда будут известны причины прорыва дамбы в городе
Вчера, 03:22
"Потом приезжают и понимают, что они просто, наверное, где-то не поняли, на что они подписались. Хотя опыт у них есть: например, в Воронежской области с реками работали, укрепляли берега. И они сказали, что мы будем отказываться. Думаю, что они не представляли уровень сложности работ: например, у берегов Урала нет бетонированной площадки, по бокам - сложные подъезды, где-то - песчаные почвы. Если бы специалисты заранее выехали на место, то, может, они и вообще не стали участвовать в торгах. Компания отказалась от выполнения контракта, и 20 марта ее включили в реестр недобросовестных подрядчиков", - сообщил Воробьев.
По словам мэра, в настоящее время действует объявление властей города о новом конкурсе по установке шпунтов на дамбе. Кроме того, отметил Воробьев, под угрозой срыва еще один контракт на устранение повреждений гребня дамбы: во время паводка на некоторых участках он срезался, на других грунт смыло – всего таких 14 точек.
"Для того, чтобы их устранить, мы заключили контракт в марте. Индивидуальный предприниматель приезжает и требует проект на проведение работ, который не нужен для выполнения данных работ, так как это восстановление устойчивости гребня, боковых скосов. На этом фоне спорим. И теперь стоит вопрос: либо они отказываются от выполнения работ, а сроки довольно сжатые, либо нет. Если все-таки отказываются, то и их тоже внесут в реестр недобросовестных подрядчиков", - сообщил Воробьев, отметив, что нового подрядчика найдут быстро.
В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Жителей нескольких поселков эвакуировали. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орске под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.
Эвакуация жителей Орска Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Мэр Орска рассказал о ситуации с паводком
4 апреля, 03:22
 
ОрскУралКазань
 
 
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