Жительница затопленного Орска не хватает сертификата на новый дом
Жительница Орска заявила, что сертификата на новый дом после паводка не хватает
Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске. Архивное фото
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ОРСК (Оренбургская область), 4 апр - РИА Новости. Лишившаяся дома жительница пострадавшего год назад от паводка Орска в беседе с корреспондентом РИА Новости, побывавшем в городе в годовщину трагедии, заявила, что с благодарностью вспоминает работу спасателей и волонтеров на месте ЧП, но жилищного сертификата в качестве компенсации за утраченное жилье на покупку нового дома ей не хватает.
Год назад, 7 апреля 2024 года, в Оренбургской области был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Была массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля. В Орск под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Жителей тогда эвакуировали. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.
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"Помогали людям, молодцы. Гуманитарную помощь раздавали. Люди из других городов приезжали, мусор помогали убирать с улиц во время паводка.... машины были, лодки были", - вспоминала Надежда.
Она также рассказала, что после прорыва дамбы в прошлом году ее дом не просто затопило, а полностью разрушило мощным потоком воды. Сейчас женщина с двумя взрослыми сыновьями живет у отца, его дом тоже пострадал от паводка.
"У него дом в воде был по самые окна. Сначала квартиру снимали, потом сюда, к отцу, переехали перед зимой. В доме сделали ремонт косметический, чтобы жить можно. Конечно, окна все менять надо. Пока живем у отца, потому что цены на дома ужасные. Что нам выплатили - этого мало", - сказала Надежда.
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По ее словам, жилищного сертификата на 3,6 миллиона рублей в качестве компенсации за утраченное жилье ей не хватает на покупку нового дома или двухкомнатной квартиры, нужен кредит.
В феврале этого года Денис Паслер, будучи на посту губернатора Оренбургской области, сообщал, что власти региона дополнительно направили миллиард рублей на выплаты, связанные с пострадавшим от паводка жильем в регионе.
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