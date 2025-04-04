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Жительница затопленного Орска не хватает сертификата на новый дом - РИА Новости, 04.04.2025
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19:16 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/orsk-2009425833.html
Жительница затопленного Орска не хватает сертификата на новый дом
Жительница затопленного Орска не хватает сертификата на новый дом - РИА Новости, 04.04.2025
Жительница затопленного Орска не хватает сертификата на новый дом
Лишившаяся дома жительница пострадавшего год назад от паводка Орска в беседе с корреспондентом РИА Новости, побывавшем в городе в годовщину трагедии, заявила,... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T19:16:00+03:00
2025-04-04T19:16:00+03:00
жилье
орск
урал
оренбургская область
денис паслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ОРСК (Оренбургская область), 4 апр - РИА Новости. Лишившаяся дома жительница пострадавшего год назад от паводка Орска в беседе с корреспондентом РИА Новости, побывавшем в городе в годовщину трагедии, заявила, что с благодарностью вспоминает работу спасателей и волонтеров на месте ЧП, но жилищного сертификата в качестве компенсации за утраченное жилье на покупку нового дома ей не хватает. Год назад, 7 апреля 2024 года, в Оренбургской области был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Была массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля. В Орск под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Жителей тогда эвакуировали. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля. Жительница Орска по имени Надежда с благодарностью вспоминает сотрудников МЧС России и волонтеров, которые работали на месте ЧП во время паводка. "Помогали людям, молодцы. Гуманитарную помощь раздавали. Люди из других городов приезжали, мусор помогали убирать с улиц во время паводка.... машины были, лодки были", - вспоминала Надежда. Она также рассказала, что после прорыва дамбы в прошлом году ее дом не просто затопило, а полностью разрушило мощным потоком воды. Сейчас женщина с двумя взрослыми сыновьями живет у отца, его дом тоже пострадал от паводка. "У него дом в воде был по самые окна. Сначала квартиру снимали, потом сюда, к отцу, переехали перед зимой. В доме сделали ремонт косметический, чтобы жить можно. Конечно, окна все менять надо. Пока живем у отца, потому что цены на дома ужасные. Что нам выплатили - этого мало", - сказала Надежда. По ее словам, жилищного сертификата на 3,6 миллиона рублей в качестве компенсации за утраченное жилье ей не хватает на покупку нового дома или двухкомнатной квартиры, нужен кредит. В феврале этого года Денис Паслер, будучи на посту губернатора Оренбургской области, сообщал, что власти региона дополнительно направили миллиард рублей на выплаты, связанные с пострадавшим от паводка жильем в регионе.
https://ria.ru/20250404/pensionerka-2009256135.html
https://ria.ru/20250404/pavodok-2009238445.html
https://ria.ru/20250403/zhitelnitsa-2009113452.html
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жилье, орск, урал, оренбургская область, денис паслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жилье, Орск, Урал, Оренбургская область, Денис Паслер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жительница затопленного Орска не хватает сертификата на новый дом

Жительница Орска заявила, что сертификата на новый дом после паводка не хватает

© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанкЗатопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске
Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Сергей Никифоров
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Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске. Архивное фото
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ОРСК (Оренбургская область), 4 апр - РИА Новости. Лишившаяся дома жительница пострадавшего год назад от паводка Орска в беседе с корреспондентом РИА Новости, побывавшем в городе в годовщину трагедии, заявила, что с благодарностью вспоминает работу спасателей и волонтеров на месте ЧП, но жилищного сертификата в качестве компенсации за утраченное жилье на покупку нового дома ей не хватает.
Год назад, 7 апреля 2024 года, в Оренбургской области был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Была массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля. В Орск под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Жителей тогда эвакуировали. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.
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Жительница Орска рассказала, что после паводка начала жить как барыня
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Жительница Орска по имени Надежда с благодарностью вспоминает сотрудников МЧС России и волонтеров, которые работали на месте ЧП во время паводка.
«
"Помогали людям, молодцы. Гуманитарную помощь раздавали. Люди из других городов приезжали, мусор помогали убирать с улиц во время паводка.... машины были, лодки были", - вспоминала Надежда.
Она также рассказала, что после прорыва дамбы в прошлом году ее дом не просто затопило, а полностью разрушило мощным потоком воды. Сейчас женщина с двумя взрослыми сыновьями живет у отца, его дом тоже пострадал от паводка.
"У него дом в воде был по самые окна. Сначала квартиру снимали, потом сюда, к отцу, переехали перед зимой. В доме сделали ремонт косметический, чтобы жить можно. Конечно, окна все менять надо. Пока живем у отца, потому что цены на дома ужасные. Что нам выплатили - этого мало", - сказала Надежда.
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По ее словам, жилищного сертификата на 3,6 миллиона рублей в качестве компенсации за утраченное жилье ей не хватает на покупку нового дома или двухкомнатной квартиры, нужен кредит.
В феврале этого года Денис Паслер, будучи на посту губернатора Оренбургской области, сообщал, что власти региона дополнительно направили миллиард рублей на выплаты, связанные с пострадавшим от паводка жильем в регионе.
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ЖильеОрскУралОренбургская областьДенис ПаслерМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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