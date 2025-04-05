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Мэр Орска рассказал, когда примут решение о строительстве новой дамбы - РИА Новости, 05.04.2025
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14:19 05.04.2025
https://ria.ru/20250405/mer-2009518696.html
Мэр Орска рассказал, когда примут решение о строительстве новой дамбы
Мэр Орска рассказал, когда примут решение о строительстве новой дамбы - РИА Новости, 05.04.2025
Мэр Орска рассказал, когда примут решение о строительстве новой дамбы
Вопрос, нужно строить новую защитную дамбу в Орске Оренбургской области или нет, будет решен после научных изысканий о состоянии нынешнего сооружения, сообщил в РИА Новости, 05.04.2025
2025-04-05T14:19:00+03:00
2025-04-05T14:19:00+03:00
орск
оренбургская область
урал
происшествия
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ОРСК (Оренбургская область), 5 апр – РИА Новости. Вопрос, нужно строить новую защитную дамбу в Орске Оренбургской области или нет, будет решен после научных изысканий о состоянии нынешнего сооружения, сообщил в интервью РИА Новости к годовщине трагедии мэр города Артем Воробьев. В апреле 2024 году власти Оренбургской области заявляли о том, что в Орске принято решение построить новую дамбу - другого уровня мощности и других размеров. "Для того, чтобы понять вообще что делать дальше, в прошлом году тоже мы заключили контракт с научно-исследовательским институтом "Гидропроект" имени С.Я. Жука. Специалисты должны дать техническо-экономическое обоснование: либо скажут, что существующую дамбу нужно ремонтировать и распишут все мероприятия, либо будет заключение, что дальнейшая эксплуатация невозможна, надо сносить и строить новую. И на основании этого будет разрабатываться проект строительства новой дамбы, если будет соответствующее обоснование", - сообщил Воробьев. По его словам, во время обследования дамбы специалисты брали пробы грунта, в результате чего образовались небольшие по диаметру, но глубокие дыры. "Сейчас коммунальные службы практически все их засыпали, чтобы жители не волновались", - отметил Воробьев. В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в городе Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Была массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орск под затопление попали более 8 тысяч домов.
https://ria.ru/20250404/orsk-2009320311.html
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орск, оренбургская область, урал, происшествия
Орск, Оренбургская область, Урал, Происшествия
Мэр Орска рассказал, когда примут решение о строительстве новой дамбы

Мэр Орска Воробьев: вопрос о новой дамбе решат после научных исследований

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия прорыва дамбы в Орске
Последствия прорыва дамбы в Орске - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости / РИА Новости
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Последствия прорыва дамбы в Орске. Архивное фото
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ОРСК (Оренбургская область), 5 апр – РИА Новости. Вопрос, нужно строить новую защитную дамбу в Орске Оренбургской области или нет, будет решен после научных изысканий о состоянии нынешнего сооружения, сообщил в интервью РИА Новости к годовщине трагедии мэр города Артем Воробьев.
В апреле 2024 году власти Оренбургской области заявляли о том, что в Орске принято решение построить новую дамбу - другого уровня мощности и других размеров.
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"Для того, чтобы понять вообще что делать дальше, в прошлом году тоже мы заключили контракт с научно-исследовательским институтом "Гидропроект" имени С.Я. Жука. Специалисты должны дать техническо-экономическое обоснование: либо скажут, что существующую дамбу нужно ремонтировать и распишут все мероприятия, либо будет заключение, что дальнейшая эксплуатация невозможна, надо сносить и строить новую. И на основании этого будет разрабатываться проект строительства новой дамбы, если будет соответствующее обоснование", - сообщил Воробьев.
По его словам, во время обследования дамбы специалисты брали пробы грунта, в результате чего образовались небольшие по диаметру, но глубокие дыры. "Сейчас коммунальные службы практически все их засыпали, чтобы жители не волновались", - отметил Воробьев.
В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в городе Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Была массовая эвакуация жителей нескольких поселков. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орск под затопление попали более 8 тысяч домов.
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