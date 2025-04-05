https://ria.ru/20250405/orsk-2009496156.html

Бывшая жительница Орска рассказала о паводке после прорыва дамбы

Бывшая жительница Орска рассказала о паводке после прорыва дамбы - РИА Новости, 05.04.2025

Бывшая жительница Орска рассказала о паводке после прорыва дамбы

Бывшая жительница Орска Ольга Дюдина рассказала РИА Новости, что ее дом одним из первых принял удар стихии после прорыва дамбы в 2024 году и был полностью... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T10:33:00+03:00

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2025-04-05T10:33:00+03:00

урал

орск

новотроицк

происшествия

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ОРСК (Оренбургская область), 5 апр - РИА Новости. Бывшая жительница Орска Ольга Дюдина рассказала РИА Новости, что ее дом одним из первых принял удар стихии после прорыва дамбы в 2024 году и был полностью снесен волной, ей пришлось спешно уезжать вместе с детьми, оставив все нажитое имущество. Двое взрослых и двое детей решили прогуляться по дамбе на реке Урал на улице Оренбургской в Орске, оценивая текущий уровень воды. На участок защитной насыпи, где река делает крутой поворот, в 2024 году пришелся самый сильный удар, отчего сооружение не выдержало натиска стихии и произошел прорыв. Мощный поток воды устремился к домам. "Наш (дом - ред.), получается, первым принял удар. Стоит напротив того места, где произошел прорыв. У нас ничего не осталось там: ни стекол, ни ворот, ну все полностью снесло. Предупреждений не было, еще утром по дамбе ходил (бывший мэр Орска Василий) Козупица и говорил, что ничего не случится", - сообщила агентству Дюдина. По словам жительницы, шум от прорыва дамбы был сравним с водопадом, вода прибывала очень быстро: через 10 минут уже затопило двор ее дома. "За нами приехала старшая дочь с зятем. Как были, так и уехали: даже не успели документы забрать. Уезжали с младшими детьми: 10 и 11 лет. Они не испугались, а дом затопило так, что крышу не видно было: один конец елки торчал", - добавила Дюдина. Женщина уточнила, что ее дом был признан непригодным для проживания, и семье выдали жилищный сертификат. На выделенные средства семья купила квартиру в соседнем Новотроицке, подальше от воды. По словам Дюдиной, некоторые соседи также приняли решение о переезде, особенно те, кто проживали на первой от дамбы улице. "Дом наш навещаем иногда, вещи какие-то забираем, что уцелело. Мы думали, что в этом году опять будет наводнение, потому что земля вся промерзшая, но вроде миновало", - подытожила жительница. В Оренбургской области 7 апреля 2024 года был объявлен режим ЧС федерального характера после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. Жителей нескольких поселков эвакуировали. Дамбу смогли засыпать 11 апреля, вода начала уходить из населенных пунктов. В Орске под затопление попали более 8 тысяч домов. Сложная паводковая ситуация сложилась и в Оренбурге, где к 13 апреля уровень воды в реке Урал достиг пика. В городе затопило около 1,8 тысячи приусадебных участков и 800 домов. Власти провели массовую эвакуацию жителей. Уровень Урала по всей протяженности в регионе опустился ниже опасной отметки 26 апреля.

https://ria.ru/20250405/orsk-2009468202.html

https://ria.ru/20250405/orsk-2009480893.html

https://ria.ru/20250403/zhitelnitsa-2009113452.html

урал

орск

новотроицк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

урал, орск, новотроицк, происшествия