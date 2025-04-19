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Россия пригласила министра обороны Мексики на парад Победы в Москве - РИА Новости, 19.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:03 19.04.2025 (обновлено: 09:08 19.04.2025)
https://ria.ru/20250419/pobeda-2012233421.html
Россия пригласила министра обороны Мексики на парад Победы в Москве
Россия пригласила министра обороны Мексики на парад Победы в Москве - РИА Новости, 19.04.2025
Россия пригласила министра обороны Мексики на парад Победы в Москве
Россия пригласила министра обороны Мексики Рикардо Тревилья Трехо на Парад Победы 9 мая в Москве, заявил РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас... РИА Новости, 19.04.2025
2025-04-19T09:03:00+03:00
2025-04-19T09:08:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
мексика
москва
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
эдуардо вильегас мехиас
си цзиньпин
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия пригласила министра обороны Мексики Рикардо Тревилья Трехо на Парад Победы 9 мая в Москве, заявил РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас."Если меня пригласят, то, конечно, я приму участие и поздравлю Россию в такой важный для страны день. Я знаю, что пригласили министра обороны Мексики на парад. Я пока не знаю, приедет ли он. Это зависит от министерства. Но я могу сказать, что, если от минобороны никто не приедет, будут присутствовать военные атташе посольства", - сказал он в беседе с агентством.В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
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россия, мексика, москва, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне, эдуардо вильегас мехиас, си цзиньпин, николас мадуро
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Мексика, Москва, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Эдуардо Вильегас Мехиас, Си Цзиньпин, Николас Мадуро
Россия пригласила министра обороны Мексики на парад Победы в Москве

Посол Мехиас: Россия пригласила министра обороны Мексики Трехо на парад Победы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПарад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади
Парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади. Архивное фото
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия пригласила министра обороны Мексики Рикардо Тревилья Трехо на Парад Победы 9 мая в Москве, заявил РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.
"Если меня пригласят, то, конечно, я приму участие и поздравлю Россию в такой важный для страны день. Я знаю, что пригласили министра обороны Мексики на парад. Я пока не знаю, приедет ли он. Это зависит от министерства. Но я могу сказать, что, если от минобороны никто не приедет, будут присутствовать военные атташе посольства", - сказал он в беседе с агентством.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
День Победы в Москве — с перемирием или без, но с мировым большинством
25 марта, 08:00
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияМексикаМоскваВ мире80-летие Победы в Великой Отечественной войнеЭдуардо Вильегас МехиасСи ЦзиньпинНиколас Мадуро
 
 
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