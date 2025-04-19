Россия пригласила министра обороны Мексики на парад Победы в Москве
Посол Мехиас: Россия пригласила министра обороны Мексики Трехо на парад Победы
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПарад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади
Парад в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия пригласила министра обороны Мексики Рикардо Тревилья Трехо на Парад Победы 9 мая в Москве, заявил РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.
"Если меня пригласят, то, конечно, я приму участие и поздравлю Россию в такой важный для страны день. Я знаю, что пригласили министра обороны Мексики на парад. Я пока не знаю, приедет ли он. Это зависит от министерства. Но я могу сказать, что, если от минобороны никто не приедет, будут присутствовать военные атташе посольства", - сказал он в беседе с агентством.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.