https://ria.ru/20250419/pobeda-2012233421.html

Россия пригласила министра обороны Мексики на парад Победы в Москве

Россия пригласила министра обороны Мексики на парад Победы в Москве - РИА Новости, 19.04.2025

Россия пригласила министра обороны Мексики на парад Победы в Москве

Россия пригласила министра обороны Мексики Рикардо Тревилья Трехо на Парад Победы 9 мая в Москве, заявил РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас... РИА Новости, 19.04.2025

2025-04-19T09:03:00+03:00

2025-04-19T09:03:00+03:00

2025-04-19T09:08:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

мексика

москва

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

эдуардо вильегас мехиас

си цзиньпин

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Россия пригласила министра обороны Мексики Рикардо Тревилья Трехо на Парад Победы 9 мая в Москве, заявил РИА Новости посол страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас."Если меня пригласят, то, конечно, я приму участие и поздравлю Россию в такой важный для страны день. Я знаю, что пригласили министра обороны Мексики на парад. Я пока не знаю, приедет ли он. Это зависит от министерства. Но я могу сказать, что, если от минобороны никто не приедет, будут присутствовать военные атташе посольства", - сказал он в беседе с агентством.В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.

https://ria.ru/20250325/pobeda-2007043445.html

россия

мексика

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, мексика, москва, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне, эдуардо вильегас мехиас, си цзиньпин, николас мадуро