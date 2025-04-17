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Межгосударственные отношения России и Катара

Межгосударственные отношения России и Катара - РИА Новости, 17.04.2025

Межгосударственные отношения России и Катара

Дипломатические отношения между СССР и Катаром установлены 1 августа 1988 года. РИА Новости, 17.04.2025

2025-04-17T00:40:00+03:00

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Дипломатические отношения между СССР и Катаром установлены 1 августа 1988 года.6 декабря 1991 года Катар официально признал Российскую Федерацию.До 2011 года между Россией и Катаром поддерживался устойчивый политический диалог. В феврале 2007 года Катар с визитом посетил президент РФ Владимир Путин. Эмир Катара Хамад Бен Халифа Аль Тани дважды посещал Россию с официальными визитами – в декабре 2001 года и ноябре 2010 года.Бывший премьер-министр, министр иностранных дел Катара Хамад Бен Джасем побывал в России в 2007 и 2010 годах. В декабре 2011 года было объявлено о понижении уровня дипломатических отношений, вызванном резонансной провокацией катарских спецслужб в отношении посла РФ в Катаре Владимира Титоренко, на которого в конце ноября было совершено нападение в аэропорту Дохи. После инцидента посол был отозван из страны. Некоторое потепление в двусторонних отношениях обозначилось на фоне смены поколений в высшем руководстве Катара. В июне 2013 года наследный принц Тамим бен Хамад Аль Тани сменил своего отца Хамада бен Халифу Аль Тани на посту эмира. В ноябре 2013 года указом президента РФ в Катар был назначен новый чрезвычайный и полномочный посол Нурмахмад Холов (занимал этот пост до ноября 2021 года). 5 февраля 2014 года в Сочи состоялась первая встреча президента России Владимира Путина с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани.17-19 января 2016 года эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани посетил Россию с официальным визитом. В ходе переговоров на высшем уровне лидеры двух стран обсудили взаимодействие в энергетике, инвестиционное сотрудничество, а также ситуацию на Ближнем Востоке.В ходе визита эмир Катара также встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной Думы Сергеем Нарышкиным. 26 марта 2018 года в Москве состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, который посещал Россию с рабочим визитом. Лидеры двух стран обсудили перспективы наращивания двустороннего взаимодействия в различных областях и актуальные темы международной повестки дня, в частности ситуацию в Сирии. 1 июля 2018 года состоялась краткая беседа эмира Тамима бен Хамада Аль Тани с председателем правительства РФ (2012-2020) Дмитрием Медведевым на футбольном матче Чемпионата мира 2018 между сборными России и Испании. 3 июля в Москве прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с Тамимом бен Хамадом Аль Тани.15 июля в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, а также церемония передачи символической эстафеты чемпионата мира по футболу от России Катару.15 июня 2019 года Владимир Путин и Тамим бен Хамад Аль Тани провели рабочую встречу "на полях" саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии СВМДА в Душанбе (Таджикистан). 13 октября 2022 года президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани провели встречу "на полях" саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Астане (Казахстан).4 июля 2024 года президент России Владимир Путин встретился с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани "на полях" саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Во встрече с российской стороны приняли участие Министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник Президента Юрий Ушаков.21 июня 2023 года состоялась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина с председателем совета министров, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.23-26 апреля 2024 года Катар с официальным визитом посетила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Детский омбудсмен встретилась с Государственным министром по международному сотрудничеству в МИД Катара Лолвой Аль-Хатер. Кроме того, впервые – при посреднической миссии Катара – прошли очные переговоры с украинской стороной по вопросам воссоединения семей.В последующем при посредничестве Катара несколько детей из России и Украины воссоединились со своими семьями.Осуществляется сотрудничество по линии внешнеполитических ведомств.10-11 марта 2021 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил с рабочим визитом Катар. Глава российского внешнеполитического ведомства был принят эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани, встретился с заместителем председателя Совета министров, государственным министром по делам обороны Катара Халедом Аль-Атыйей, провел переговоры с заместителем председателя Совета министров, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.В Дохе также прошла трехсторонняя встреча глав МИД России, Турции и Катара с участием Сергея Ларова, Мевлюта Чавушоглу и Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани. 11 сентября 2021 года заместитель председателя Совета министров, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани посетил Москву с рабочим визитом.В последующем глава МИД Катара посещал Россию с рабочими визитами в марте 2022 года, в июне 2023 года и в июле 2024 года.1 июня 2022 года Сергей Ларов и Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провели рабочую встречу в Эр-Рияде (ОАЭ) "на полях" пятого министерского заседания стратегического диалога Россия – ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива). 10 декабря 2023 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров по ВКС выступил на 21-м Дохийском форуме, посвященном обсуждению новых геополитических реалий. Глава МИД России Сергей Лавров также посещал Доху с рабочими визитами в декабре 2024 года и в феврале 2025 года. В ходе визита в 2024 году он был принят Эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, провел переговоры с председателем Совета министров, министром иностранных дел Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани, а также участвовал в 22-м Дохийском форуме.В рамках визита в 2025 году глава внешнеполитического ведомства России был принят Эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, а также провел переговоры с председателем Совета министров, министром иностранных дел Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани.Поддерживаются контакты по парламентской линии.7 июля 2014 года по решению Комитета Совета Федерации по международным делам (КМД) была создана группа по сотрудничеству Совета Федерации с Консультативным советом Государства Катар.Председатель Консультативного совета Катара Ахмед Аль Махмуд принял участие в состоявшемся 4-5 июня 2018 года в Москве Международном форуме по развитию парламентаризма.8 октября 2018 года председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин провел рабочую встречу с председателем Консультативного совета Катара Ахмедом Аль Махмудом в рамках третьего Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Анталье (Турция).В конце октября 2018 года делегация Совета Федерации во главе с заместителем председателя СФ Ильясом Умахановым посетила Катар с рабочим визитом. В рамках визита прошла встреча с председателем Консультативного совета Ахмедом Аль Махмудом. В апреле 2019 года делегация российских парламентариев во главе с заместителем председателя СФ Ильясом Умахановым приняла участие в 140-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Дохе. В рамках визита состоялась встреча с провел встречу с председателем катарской части Катарско-Российского делового совета, членом Консультативного Совета Катара Али Бин Абдуллатифом Аль-Миснедом.Осуществляются российско-катарские контакты в военной области.25 октября 2017 года министр обороны России (2012-2024) Сергей Шойгу посетил с официальным визитом в Катар. Это был первый в истории России визит главы российского военного ведомства в Катар. В рамках визита Россия и Катар подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС). 22-23 февраля 2018 года заместитель председателя Совета министров, госминистр по делам обороны Катара Халед бен Мухаммед Аль-Аттый находился в Москве по приглашению министра обороны РФ Сергея Шойгу для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию создания Красной Армии.Развиваются экономические связи.Катар принял участие в качестве страны-гостя в XXIV Петербургском международном экономическом форуме, который состоялся 2-5 июня 2021 года. В мае 2023 года делегация Катара приняла участие международном экономическом форуме "Россия – исламский мир" в Казани. "На полях" форума состоялась встреча главы Татарстана Рустама Минниханова с замминистра торговли и промышленности Катара султаном Рашедом аль-Хатером. В 2024 году делегация Катара вновь посетила форум в Казани. На полях мероприятия состоялась пленарная сессия "Бизнес-диалог Россия — Катар".Важная роль в наращивании деловой кооперации между Москвой и Дохой принадлежит Совместной межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, которая была учреждена в 2010 году. Ее очередное заседание прошло 16 марта 2025 года в Дохе.Объем двухстороннего товарооборота между Россией и Катаром достаточно скромный и составляет менее 100 миллионов долларов, при этом существует потенциал для роста.По словам первого вице-премьера России Дениса Мантурова, в структуре товарооборота преобладают зерновые, прежде всего пшеница и ячмень. При этом Россия готова увеличить отгрузки сельскохозяйственной продукции, в том числе халяльной. Среди перспективных экспортных товаров также можно выделить говядину, мясо птицы, подсолнечное масло и кондитерские изделия.Катар является крупнейшим арабским инвестором в экономику России: объем прямых катарских инвестиций составляет более 20 миллиардов долларов.Россия и Катар тесно взаимодействуют в сфере энергетики.Катарский суверенный фонд (Qatar Investment Authority, QIA) стал акционером "Роснефти" в конце 2016 году. В настоящее время ему принадлежат 18,53% акции "Роснефти". В марте 2022 года стало известно, что QIA не планирует продажу своего пакета акций в "Роснефти", рассматривая эту инвестицию как ключ к поддержанию отношений между Катаром и Россией. 29 марта 2018 года "Роснефть" открыла в Катарском парке науки и технологий центр исследований и разработок. В феврале 2013 году в Дохе состоялось торжественное открытие офиса представительства компании "Газпром" в Катаре. Российские промышленники и предприниматели заинтересованы в развитии проектов в области IT-технологий, искусственного интеллекта, транспортных и железнодорожных проектов, нефтегазотранспортной инфраструктуры; они также заинтересованы в сотрудничестве по линии финансовых институтов, фармацевтике, предоставлении научно-исследовательских, проектно-изыскательских и инжиниринговых услуг по ряду отраслей, в том числе в области электроэнергетики, подготовке высококвалифицированных кадров в различных сферах.В повестке дня двустороннего сотрудничества стоит вопрос по совместному с Катаром участию в создании одного из направлений международного транспортного коридора "Север-Юг" между РФ и Индией через Иран.В числе перспективных сфер сотрудничества – фармацевтика. Помимо поставки широкой номенклатуры лекарственных средств, Россия рассматривает локализацию производства на территории Катара с трансфером соответствующих технологий. Кроме того, возможности для кооперации открывают отечественные передовые разработки в области судостроения, в частности, это касается пассажирских судов на подводных крыльях и экологических бесшумных электросудов, которые успешно эксплуатируются в России.Развиваются отношения двух государств в сфере науки и культуры. В 2018 году Россия и Катар провели перекрестный Год культуры. Отмечена положительная тенденция в развитии сотрудничества в области туризма. В 2024 году Катар посетили более 100 тысяч российских граждан. Повышается встречный интерес и со стороны катарских подданных – в 2024 году Россия приняли около 11 тысяч туристов из Катара.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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