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Экономика

"Роснефть" открыла представительство в Катаре

09:1529.03.2018
(обновлено: 09:33 29.03.2018)
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкСтенд компании Роснефть. Архивное фотоСтенд компании Роснефть. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ДОХА (Катар), 29 мар — РИА Новости. "Роснефть" открывает в Катаре центр исследований и разработок, результаты работы которого могут быть использованы на судостроительном комплексе "Звезда", сообщили журналистам в пресс-службе "Роснефти".

Добыча нефти
© РИА Новости / Илья Питалев
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"Роснефть" открыла офис Международного центра исследований и разработок в Катаре, который станет полномасштабным представительством компании, выполняющим наряду с научно-технической деятельностью функции по продвижению различных бизнес-направлений НК в регионе. Соглашение об открытии центра было подписано в рамках визита главного исполнительного директора "Роснефти" Игоря Сечина в Доху. Международный центр исследований и разработок будет работать в Катарском парке науки и технологий (Qatar Science and Technology Park), находящимся под патронажем Катарского фонда образования, науки и социального развития (Qatar Foundation)", — говорится в сообщении.

Научный центр "Роснефти" будет разрабатывать новые решения производства конструкционных пластмасс, переработки газа, а также создания новых катализаторов, полимеров, масел и других технологий, отмечается в сообщении.

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"Также будет осуществляться сотрудничество в области судостроения, в том числе предусматривающее возможность совместной проектной работы при строительстве судов и создании оборудования на судоверфи "Звезда", — подчеркивается в материале.

"Одним из направлений взаимодействия "Роснефти" с Катарским фондом образования, науки и социального развития станет совместное финансирование приоритетных российских и международных научно-исследовательских разработок, в том числе за счет возможности венчурного финансирования", — подчеркивается в сообщении.

Катарский фонд образования, науки и общественного развития (Qatar Foundation) — некоммерческая организация, основанная в 1995 году бывшим эмиром Катара шейхом Хамадом Бен Халифой Аль Тани и шейхой Моза бинт Насер.

Встреча с шейхом

Президент России Владимир Путин и эмир Катара шейх Хамад бен Халифа Аль Тани во время официальной встречи в аэропорту столицы Катара Дохе. 12 февраля 2007 года
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Кроме того, Сечин в ходе рабочего визита в Доху был принят эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль-Тани, а также провел ряд деловых встреч, в том числе с министром финансов Катара Аль-Имади Али Шарифом, министром энергетики и промышленности Мохаммедом Салех Аль-Садой и руководством Qatar Petroleum.

"Главными темами двусторонних переговоров стали перспективы взаимовыгодного сотрудничества и реализация совместных проектов "Роснефть" с катарскими партнерами", — говорится в сообщении компании.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Ю. А.
Ну прям безгранично рад за сечина.сколько теперь он будет млн в день зарабатывать?
09:30
29.03.2018
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holodokoho
Нахрена козе баян? Почему в катаре, не в Калуге? Денег все мало? На разработки? Что бы наши разработки прямее шайтанам доставлять?!
09:26
29.03.2018
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