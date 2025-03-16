Рейтинг@Mail.ru
Россия увеличит поставки халяльной продукции в Катар, заявил Мантуров - РИА Новости, 16.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 16.03.2025 (обновлено: 16:42 16.03.2025)
https://ria.ru/20250316/manturov-2005335570.html
Россия увеличит поставки халяльной продукции в Катар, заявил Мантуров
Россия увеличит поставки халяльной продукции в Катар, заявил Мантуров - РИА Новости, 16.03.2025
Россия увеличит поставки халяльной продукции в Катар, заявил Мантуров
Россия готова увеличить поставки в Катар сельхозпродукции, в том числе халяльной, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пятого заседания... РИА Новости, 16.03.2025
2025-03-16T15:35:00+03:00
2025-03-16T16:42:00+03:00
россия
катар
экономика
в мире
денис мантуров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005342104_0:0:656:369_1920x0_80_0_0_f8395a1edb7b4e509114ea847dac1e95.jpg
ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Россия готова увеличить поставки в Катар сельхозпродукции, в том числе халяльной, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пятого заседания Совместной Российско-Катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству,"Уже сейчас в структуре нашего товарооборота преобладают зерновые, прежде всего пшеница и ячмень. Готовы увеличить отгрузки сельскохозяйственной продукции, в том числе халяльной. Имея в виду не только обеспечение продовольственной безопасности Катара, но и создание в вашей стране регионального агропромышленного хаба. Среди перспективных экспортных товаров также можно выделить говядину, мясо птицы, подсолнечное масло и кондитерские изделия", - сказал Мантуров.Первый вице-премьер добавил, что для устойчивого развития торгово-экономических связей необходимо обеспечить бесперебойные взаиморасчеты между странами. Мантуров отметил, что объем двухстороннего товарооборота между Россией и Катаром пока достаточно скромный и составляет менее 100 миллионов долларов, при этом существует потенциал для роста.
https://ria.ru/20250316/katar-2005338677.html
россия
катар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005342104_0:0:492:369_1920x0_80_0_0_cc108104e19254978b7b64f49de35e79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, катар, экономика, в мире, денис мантуров
Россия, Катар, Экономика, В мире, Денис Мантуров
Россия увеличит поставки халяльной продукции в Катар, заявил Мантуров

Мантуров: РФ увеличит поставки сельхозпродукции в Катар, в том числе халяльной

© Фото : Правительство РоссииЗаседание Совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству в Катаре. 16 марта 2025
Заседание Совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству в Катаре. 16 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
© Фото : Правительство России
Заседание Совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству в Катаре. 16 марта 2025
Читать ria.ru в
Дзен
ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Россия готова увеличить поставки в Катар сельхозпродукции, в том числе халяльной, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пятого заседания Совместной Российско-Катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству,
"Уже сейчас в структуре нашего товарооборота преобладают зерновые, прежде всего пшеница и ячмень. Готовы увеличить отгрузки сельскохозяйственной продукции, в том числе халяльной. Имея в виду не только обеспечение продовольственной безопасности Катара, но и создание в вашей стране регионального агропромышленного хаба. Среди перспективных экспортных товаров также можно выделить говядину, мясо птицы, подсолнечное масло и кондитерские изделия", - сказал Мантуров.
Первый вице-премьер добавил, что для устойчивого развития торгово-экономических связей необходимо обеспечить бесперебойные взаиморасчеты между странами. Мантуров отметил, что объем двухстороннего товарооборота между Россией и Катаром пока достаточно скромный и составляет менее 100 миллионов долларов, при этом существует потенциал для роста.
Денис Мантуров и Эмир Катара шейх Тамим Аль Тани во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
Мантуров рассказал о планах сотрудничества с Катаром
Вчера, 15:46
 
РоссияКатарЭкономикаВ миреДенис Мантуров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала