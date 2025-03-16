Россия увеличит поставки халяльной продукции в Катар, заявил Мантуров
Мантуров: РФ увеличит поставки сельхозпродукции в Катар, в том числе халяльной
© Фото : Правительство РоссииЗаседание Совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству в Катаре. 16 марта 2025
Заседание Совместной российско-катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству в Катаре. 16 марта 2025
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ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Россия готова увеличить поставки в Катар сельхозпродукции, в том числе халяльной, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках пятого заседания Совместной Российско-Катарской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству,
"Уже сейчас в структуре нашего товарооборота преобладают зерновые, прежде всего пшеница и ячмень. Готовы увеличить отгрузки сельскохозяйственной продукции, в том числе халяльной. Имея в виду не только обеспечение продовольственной безопасности Катара, но и создание в вашей стране регионального агропромышленного хаба. Среди перспективных экспортных товаров также можно выделить говядину, мясо птицы, подсолнечное масло и кондитерские изделия", - сказал Мантуров.
Первый вице-премьер добавил, что для устойчивого развития торгово-экономических связей необходимо обеспечить бесперебойные взаиморасчеты между странами. Мантуров отметил, что объем двухстороннего товарооборота между Россией и Катаром пока достаточно скромный и составляет менее 100 миллионов долларов, при этом существует потенциал для роста.