Шойгу прибыл в Катар с первым в истории визитом

ДОХА, 25 окт – РИА Новости. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в среду прибыл с официальным визитом в Катар, где планируется подписать межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве (ВТС).

Это первый в истории России визит главы российского военного ведомства в Катар.

"В ходе переговоров с государственным министром по делам обороны Катара Халидом бен Мохамадом Аль-Аттыйя будут обсуждены вопросы военного и военно-технического сотрудничества ", — сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Планируется, что Шойгу примет эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, в ходе встречи предстоит обсудить вопросы глобальной и региональной безопасности.