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Без воды, света и Wi-Fi. Россиянам испортили отдых в Египте - РИА Новости, 17.04.2025
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Туризм
 
08:00 17.04.2025 (обновлено: 15:50 17.04.2025)
https://ria.ru/20250417/egipet-2011682733.html
Без воды, света и Wi-Fi. Россиянам испортили отдых в Египте
Без воды, света и Wi-Fi. Россиянам испортили отдых в Египте - РИА Новости, 17.04.2025
Без воды, света и Wi-Fi. Россиянам испортили отдых в Египте
Более чем 300 российским туристам на этой неделе пришлось экстренно покинуть отель White Valley Palace в Хургаде из-за ужасных условий, сообщил Telegram-канал... РИА Новости, 17.04.2025
2025-04-17T08:00:00+03:00
2025-04-17T15:50:00+03:00
туризм
туризм
туризм-важное
египет
хургада
туристы
отели
гостиницы
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Более чем 300 российским туристам на этой неделе пришлось экстренно покинуть отель White Valley Palace в Хургаде из-за ужасных условий, сообщил Telegram-канал Shot. Свет отключили, не работал интернет, в номерах не убирались, в кафетерии было полно грязной посуды, утверждали постояльцы. Недовольных путешественников переселили в другие гостиницы, но в некоторых оказалось еще хуже. Что происходило на египетском курорте, как решалась проблема и можно ли получить компенсацию за испорченный отдых — в материале РИА Новости.Ни воды, ни света"Во вторник примерно в десять утра во всем отеле White Valley Palace выключился свет. Был слышен звук сирены", — рассказала туристка Ксения. На ресепшене заверяли, что проблему скоро решат, однако к ужину электричества не дали. В итоге постояльцы четырехзвездочной гостиницы, заплатившие десятки и даже сотни тысяч рублей за отдых, ходили по ресторану с фонариками и накладывали еду в одноразовую посуду."В районе 21:00 свет появился, но пропала горячая вода. Через час в дверь постучали соседи и сказали, что весь отель выселяется. Говорили, что завтра электричества не будет. После недолгих споров туроператор согласился нас перевезти", — объяснила Ксения. В новом отеле чище и комфортнее, поэтому намерений возвращаться в White Valley Palace нет, добавила путешественница."Нас вывезли после 21:00. Я видела несколько автобусов. Кто-то говорил, что переселили более 100 человек, но точной информации у меня нет", — заявила туристка Юлия, подчеркнув, что условия в новом отеле, по ее мнению, хуже, чем в White Valley Palace.Отдыхающие написали жалобы в свои туркомпании и потребовали их переселить. Так, место проживания сменили более 300 постояльцев.Некоторых разместили в гостиницах с тараканами и старыми номерами, совсем не готовыми к приему гостей, пишет Shot. В итоге часть путешественников просят вернуть их обратно в White Valley Palace, где электричество дали. Но там уже нет мест.По данным Shot, отдыхающие приехали по путевкам туроператоров "Библио-Глобус", Pegas Touristik и Anex.Туристическая полиция Хургады занялась расследованием инцидента.Перебои с электричеством были и в соседних отелях"Вчера в автобусе в аэропорт встретили туристов из White Valley Palace, они говорили о перебоях со светом в течение пяти дней. В нашей гостинице Calimera Blend, расположенной рядом, света не было три часа. Я тащил тяжелый чемодан с четвертого этажа на ресепшен, лифты не работали. А когда электричества нет, то и вода идет только холодная и еле-еле, поэтому, видимо, и посуда была недомытая", — рассказал РИА Новости турист Алексей, отдыхавший в соседнем отеле.При этом он подчеркнул, что в целом отдыхом остался доволен, гостиница понравилась. "Похоже, что перебои с электричеством были во всем городе, что сильнее всего отразилось на отелях, где нет резервных источников энергии", — добавил Алексей.Туроператоры заменили отелиПереселением постояльцев занимались туроператоры. "Во второй половине дня 15 апреля произошел сбой в электросетях в отеле White Valley Palace. Из-за перебоев с подачей электроэнергии туроператор Pegas Touristik принял решение оперативно переселить 194 человека в отель Hawaii Le Jardin. В данный момент электроснабжение восстановлено. Ситуация с туристами в Хургаде находится под контролем", — сообщил РСТ со ссылкой на гендиректора Pegas Touristik Анну Подгорную.Ситуация с туристами решается индивидуально. Всю необходимую помощь оказывают незамедлительно, добавили в РСТ."По данным принимающей компании, инцидент, произошедший вчера в отеле, устранен. Тем не менее туристам были организованы переселение в гостиницу той же звездности — Hawaii Le Jardin Resort &amp; Aqua Park — и трансфер до нее. Часть путешественников решили остаться в отеле согласно бронированию", — рассказали РИА Новости в пресс-службе Anex.Сейчас служба по контролю качества на месте проводит тщательную проверку, чтобы убедиться, что все системы отеля работают в штатном режиме, добавили в пресс-службе."Технические причины инцидента в Хургаде устранены. Служба по контролю качества туроператоров совместно с менеджментом отеля провела проверку исправности систем электроснабжения и бесперебойной работы сервисов", — подтвердили в АТОР.Какую компенсацию можно получитьТурист может потребовать переселения в другой отель, если ему не предоставляют оплаченные услуги, рассказал РИА Новости вице-президент РСТ, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов."Например, если постояльца заселили в однокомнатный номер вместо двухкомнатного, если там одна кровать вместо двух, заказана комната с видом на море, а предоставлена с видом на горы, бассейн закрыт, да и сама гостиница на второй линии от пляжа вместо первой", — объясняет эксперт.В такой ситуации очевидно не исполнены условия договора, а отдыхающий может потребовать заменить отель или выплатить компенсацию.Сложнее, когда формальности соблюдены, но отдых не нравится, что бывает чаще, отмечает юрист. Тут придется запастись фото- и видеодоказательствами существенных нарушений.План действий для туристаЕсли отдыхающий недоволен отелем, обратиться с претензией можно к представителю туроператора, который в определенные часы находится в лобби гостиницы, говорит Мохов. Еще вариант — зафиксировать недостатки на фото, видео, заручиться рассказом свидетелей и отправить претензию на электронную почту туроператора с требованием компенсации.Судебная перспектива у жалоб туристов, попавших в неприятную историю в Хургаде, есть, считает юрист. Но речь может идти не о полной компенсации стоимости тура, а о незначительной сумме."Если туристы согласились на переезд в другой отель, то убытков они не понесли. Тут можно потребовать компенсацию морального вреда или разницу в стоимости проживания в первой и второй гостиницах, если она есть", — рассуждает юрист. Правда, чаще всего туроператоры переселяют клиентов в отели той же категории или предлагают некие бонусы.Размер компенсации морального вреда, если отдых состоялся и ущерба здоровью нет, будет минимальным — например, пять тысяч рублей, прогнозирует Мохов. "Убедить российского судью, что туристы очень страдали в четырехзвездочном отеле во время отдыха на побережье в Хургаде будет очень непросто", — отмечает он.
https://ria.ru/20250416/turisty-2011506700.html
https://ria.ru/20250416/khurgada-2011571659.html
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Мария Селиванова
Мария Селиванова
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РИА Новости
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туризм, туризм-важное, египет, хургада, туристы, отели, гостиницы, куда поехать, куда можно лететь
Туризм, Туризм, Туризм-Важное, Египет, Хургада, туристы, Отели, Гостиницы, куда поехать, куда можно лететь
Без воды, света и Wi-Fi. Россиянам испортили отдых в Египте

В Pegas и Anex прокомментировали скандал с российскими туристами в отеле Хургады

© AP Photo / Hassan AmmarТуристы в Хургаде
Туристы в Хургаде - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Туристы в Хургаде. Архивное фото
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости, Мария Селиванова. Более чем 300 российским туристам на этой неделе пришлось экстренно покинуть отель White Valley Palace в Хургаде из-за ужасных условий, сообщил Telegram-канал Shot. Свет отключили, не работал интернет, в номерах не убирались, в кафетерии было полно грязной посуды, утверждали постояльцы. Недовольных путешественников переселили в другие гостиницы, но в некоторых оказалось еще хуже. Что происходило на египетском курорте, как решалась проблема и можно ли получить компенсацию за испорченный отдых — в материале РИА Новости.

Ни воды, ни света

"Во вторник примерно в десять утра во всем отеле White Valley Palace выключился свет. Был слышен звук сирены", — рассказала туристка Ксения. На ресепшене заверяли, что проблему скоро решат, однако к ужину электричества не дали. В итоге постояльцы четырехзвездочной гостиницы, заплатившие десятки и даже сотни тысяч рублей за отдых, ходили по ресторану с фонариками и накладывали еду в одноразовую посуду.
© SHOT/TelegramТуристы в фойе отеля в Хургаде
Туристы в фойе отеля в Хургаде - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© SHOT/Telegram
Туристы в фойе отеля в Хургаде
"В районе 21:00 свет появился, но пропала горячая вода. Через час в дверь постучали соседи и сказали, что весь отель выселяется. Говорили, что завтра электричества не будет. После недолгих споров туроператор согласился нас перевезти", — объяснила Ксения. В новом отеле чище и комфортнее, поэтому намерений возвращаться в White Valley Palace нет, добавила путешественница.
"Нас вывезли после 21:00. Я видела несколько автобусов. Кто-то говорил, что переселили более 100 человек, но точной информации у меня нет", — заявила туристка Юлия, подчеркнув, что условия в новом отеле, по ее мнению, хуже, чем в White Valley Palace.
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Отдыхающие написали жалобы в свои туркомпании и потребовали их переселить. Так, место проживания сменили более 300 постояльцев.
Некоторых разместили в гостиницах с тараканами и старыми номерами, совсем не готовыми к приему гостей, пишет Shot. В итоге часть путешественников просят вернуть их обратно в White Valley Palace, где электричество дали. Но там уже нет мест.
© SHOT/TelegramАвтобусы у отеля в Хургаде
Автобусы у отеля в Хургаде - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© SHOT/Telegram
Автобусы у отеля в Хургаде
По данным Shot, отдыхающие приехали по путевкам туроператоров "Библио-Глобус", Pegas Touristik и Anex.
Туристическая полиция Хургады занялась расследованием инцидента.

Перебои с электричеством были и в соседних отелях

"Вчера в автобусе в аэропорт встретили туристов из White Valley Palace, они говорили о перебоях со светом в течение пяти дней. В нашей гостинице Calimera Blend, расположенной рядом, света не было три часа. Я тащил тяжелый чемодан с четвертого этажа на ресепшен, лифты не работали. А когда электричества нет, то и вода идет только холодная и еле-еле, поэтому, видимо, и посуда была недомытая", — рассказал РИА Новости турист Алексей, отдыхавший в соседнем отеле.
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При этом он подчеркнул, что в целом отдыхом остался доволен, гостиница понравилась. "Похоже, что перебои с электричеством были во всем городе, что сильнее всего отразилось на отелях, где нет резервных источников энергии", — добавил Алексей.

Туроператоры заменили отели

Переселением постояльцев занимались туроператоры. "Во второй половине дня 15 апреля произошел сбой в электросетях в отеле White Valley Palace. Из-за перебоев с подачей электроэнергии туроператор Pegas Touristik принял решение оперативно переселить 194 человека в отель Hawaii Le Jardin. В данный момент электроснабжение восстановлено. Ситуация с туристами в Хургаде находится под контролем", — сообщил РСТ со ссылкой на гендиректора Pegas Touristik Анну Подгорную.
© SHOT/TelegramТуристы в фойе отеля в Хургаде
Туристы в фойе отеля в Хургаде - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© SHOT/Telegram
Туристы в фойе отеля в Хургаде
Ситуация с туристами решается индивидуально. Всю необходимую помощь оказывают незамедлительно, добавили в РСТ.
"По данным принимающей компании, инцидент, произошедший вчера в отеле, устранен. Тем не менее туристам были организованы переселение в гостиницу той же звездности — Hawaii Le Jardin Resort & Aqua Park — и трансфер до нее. Часть путешественников решили остаться в отеле согласно бронированию", — рассказали РИА Новости в пресс-службе Anex.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТуристы на территории отеля в Хургаде
Туристы на территории отеля в Хургаде - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Туристы на территории отеля в Хургаде
Сейчас служба по контролю качества на месте проводит тщательную проверку, чтобы убедиться, что все системы отеля работают в штатном режиме, добавили в пресс-службе.
"Технические причины инцидента в Хургаде устранены. Служба по контролю качества туроператоров совместно с менеджментом отеля провела проверку исправности систем электроснабжения и бесперебойной работы сервисов", — подтвердили в АТОР.

Какую компенсацию можно получить

Турист может потребовать переселения в другой отель, если ему не предоставляют оплаченные услуги, рассказал РИА Новости вице-президент РСТ, гендиректор юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТуристы на территории отеля в Хургаде
Туристы на территории отеля в Хургаде - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Туристы на территории отеля в Хургаде
"Например, если постояльца заселили в однокомнатный номер вместо двухкомнатного, если там одна кровать вместо двух, заказана комната с видом на море, а предоставлена с видом на горы, бассейн закрыт, да и сама гостиница на второй линии от пляжа вместо первой", — объясняет эксперт.
В такой ситуации очевидно не исполнены условия договора, а отдыхающий может потребовать заменить отель или выплатить компенсацию.
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТуристы на пляже отеля в Хургаде
Туристы на пляже отеля в Хургаде - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Туристы на пляже отеля в Хургаде
Сложнее, когда формальности соблюдены, но отдых не нравится, что бывает чаще, отмечает юрист. Тут придется запастись фото- и видеодоказательствами существенных нарушений.

План действий для туриста

Если отдыхающий недоволен отелем, обратиться с претензией можно к представителю туроператора, который в определенные часы находится в лобби гостиницы, говорит Мохов. Еще вариант — зафиксировать недостатки на фото, видео, заручиться рассказом свидетелей и отправить претензию на электронную почту туроператора с требованием компенсации.
© РИА Новости / Ахмед Махмуд | Перейти в медиабанкТуристы во время отдыха на пляже Хургады
Туристы во время отдыха на пляже Хургады - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Ахмед Махмуд
Перейти в медиабанк
Туристы во время отдыха на пляже Хургады
Судебная перспектива у жалоб туристов, попавших в неприятную историю в Хургаде, есть, считает юрист. Но речь может идти не о полной компенсации стоимости тура, а о незначительной сумме.
"Если туристы согласились на переезд в другой отель, то убытков они не понесли. Тут можно потребовать компенсацию морального вреда или разницу в стоимости проживания в первой и второй гостиницах, если она есть", — рассуждает юрист. Правда, чаще всего туроператоры переселяют клиентов в отели той же категории или предлагают некие бонусы.
Размер компенсации морального вреда, если отдых состоялся и ущерба здоровью нет, будет минимальным — например, пять тысяч рублей, прогнозирует Мохов. "Убедить российского судью, что туристы очень страдали в четырехзвездочном отеле во время отдыха на побережье в Хургаде будет очень непросто", — отмечает он.
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