Рейтинг@Mail.ru
Российские туристы рассказали о ситуации с электричеством в отеле в Хургаде - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
14:15 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/khurgada-2011571659.html
Российские туристы рассказали о ситуации с электричеством в отеле в Хургаде
Российские туристы рассказали о ситуации с электричеством в отеле в Хургаде - РИА Новости, 16.04.2025
Российские туристы рассказали о ситуации с электричеством в отеле в Хургаде
Электричества в отеле White Valley Palace на египетском курорте Хургада не было во вторник на протяжении 11 часов, многих постояльцев в итоге переселили... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:15:00+03:00
2025-04-16T14:15:00+03:00
туризм
новости - туризм
хургада
египет
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997203870_0:119:3430:2048_1920x0_80_0_0_05e0ebce26aa15f00d24d722f8e2bd05.jpg
КАИР, 16 апр - РИА Новости, Рустам Имаев. Электричества в отеле White Valley Palace на египетском курорте Хургада не было во вторник на протяжении 11 часов, многих постояльцев в итоге переселили туроператоры, рассказали РИА Новости российские туристы, находившиеся в отеле. Ранее генконсульство РФ в Хургаде сообщило РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с отелем White Valley Palace, где во вторник прекратилось электроснабжение, обращений от российских туристов не поступало. В администрации отеля заявили РИА Новости, что проблема с электричеством решена, гостиница готова принять обратно туристов. По данным представителя отеля, White Valley Palace покинули около 40% постояльцев. "Во вторник примерно в 10.00 (11.00 мск) во всем отеле выключился свет. Был слышен звук сирены", - сообщила туристка по имени Ксения. По ее словам, на ресепшене заверяли, что проблема будет быстро решена, однако к ужину свет так и не дали, в итоге постояльцы отеля ходили в ресторане с фонариками и накладывали еду в одноразовую посуду. "В районе 21.00 (22.00 мск) свет появился, но пропала горячая вода. Ориентировочно через час к нам в дверь начали стучать соседи и говорить, что весь отель выселяется. Они говорили, что завтра (в среду – ред.) не будет ни света, ни электричества. После недолгих споров туроператор согласился нас перевезти", - сказала Ксения, отметив, что в новом отеле чище и комфортнее, поэтому намерений возвращаться в White Valley Palace нет. Туристка по имени Юлия рассказала, что тоже переселились из этого отеля в другой во вторник вечером. "Нас вывезли после 21.00. Я видела несколько автобусов. Кто-то говорил, что переселили более 100 человек, но точной информации у меня нет", - заявила она, подчеркнув, что условия в новом отеле, по ее мнению, хуже, чем White Valley Palace.
https://ria.ru/20250416/turisty-2011506700.html
https://ria.ru/20250220/tury-2000386285.html
хургада
египет
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997203870_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_e31f14ed42b032984b33fa2443ef21a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, хургада, египет, россия
Туризм, Новости - Туризм, Хургада, Египет, Россия
Российские туристы рассказали о ситуации с электричеством в отеле в Хургаде

В отеле White Valley Palace 11 часов не было света, 40% туристов его покинули

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТуристы на причале в Хургаде
Туристы на причале в Хургаде - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Туристы на причале в Хургаде. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 16 апр - РИА Новости, Рустам Имаев. Электричества в отеле White Valley Palace на египетском курорте Хургада не было во вторник на протяжении 11 часов, многих постояльцев в итоге переселили туроператоры, рассказали РИА Новости российские туристы, находившиеся в отеле.
Ранее генконсульство РФ в Хургаде сообщило РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с отелем White Valley Palace, где во вторник прекратилось электроснабжение, обращений от российских туристов не поступало. В администрации отеля заявили РИА Новости, что проблема с электричеством решена, гостиница готова принять обратно туристов. По данным представителя отеля, White Valley Palace покинули около 40% постояльцев.
Пляж в Хургаде - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
СМИ раскрыли, с какой проблемой столкнулись сотни россиян в Египте
Вчера, 09:25
"Во вторник примерно в 10.00 (11.00 мск) во всем отеле выключился свет. Был слышен звук сирены", - сообщила туристка по имени Ксения.
По ее словам, на ресепшене заверяли, что проблема будет быстро решена, однако к ужину свет так и не дали, в итоге постояльцы отеля ходили в ресторане с фонариками и накладывали еду в одноразовую посуду.
"В районе 21.00 (22.00 мск) свет появился, но пропала горячая вода. Ориентировочно через час к нам в дверь начали стучать соседи и говорить, что весь отель выселяется. Они говорили, что завтра (в среду – ред.) не будет ни света, ни электричества. После недолгих споров туроператор согласился нас перевезти", - сказала Ксения, отметив, что в новом отеле чище и комфортнее, поэтому намерений возвращаться в White Valley Palace нет.
Туристка по имени Юлия рассказала, что тоже переселились из этого отеля в другой во вторник вечером.
"Нас вывезли после 21.00. Я видела несколько автобусов. Кто-то говорил, что переселили более 100 человек, но точной информации у меня нет", - заявила она, подчеркнув, что условия в новом отеле, по ее мнению, хуже, чем White Valley Palace.
Девушка у моря в городе Бодрум, Турция - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Дороже, чем в России: есть ли туры на море за рубежом до 200 тысяч на троих
20 февраля, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмХургадаЕгипетРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала