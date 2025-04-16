https://ria.ru/20250416/khurgada-2011571659.html

Российские туристы рассказали о ситуации с электричеством в отеле в Хургаде

Российские туристы рассказали о ситуации с электричеством в отеле в Хургаде - РИА Новости, 16.04.2025

Российские туристы рассказали о ситуации с электричеством в отеле в Хургаде

Электричества в отеле White Valley Palace на египетском курорте Хургада не было во вторник на протяжении 11 часов, многих постояльцев в итоге переселили... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T14:15:00+03:00

2025-04-16T14:15:00+03:00

2025-04-16T14:15:00+03:00

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КАИР, 16 апр - РИА Новости, Рустам Имаев. Электричества в отеле White Valley Palace на египетском курорте Хургада не было во вторник на протяжении 11 часов, многих постояльцев в итоге переселили туроператоры, рассказали РИА Новости российские туристы, находившиеся в отеле. Ранее генконсульство РФ в Хургаде сообщило РИА Новости, что держит на контроле ситуацию с отелем White Valley Palace, где во вторник прекратилось электроснабжение, обращений от российских туристов не поступало. В администрации отеля заявили РИА Новости, что проблема с электричеством решена, гостиница готова принять обратно туристов. По данным представителя отеля, White Valley Palace покинули около 40% постояльцев. "Во вторник примерно в 10.00 (11.00 мск) во всем отеле выключился свет. Был слышен звук сирены", - сообщила туристка по имени Ксения. По ее словам, на ресепшене заверяли, что проблема будет быстро решена, однако к ужину свет так и не дали, в итоге постояльцы отеля ходили в ресторане с фонариками и накладывали еду в одноразовую посуду. "В районе 21.00 (22.00 мск) свет появился, но пропала горячая вода. Ориентировочно через час к нам в дверь начали стучать соседи и говорить, что весь отель выселяется. Они говорили, что завтра (в среду – ред.) не будет ни света, ни электричества. После недолгих споров туроператор согласился нас перевезти", - сказала Ксения, отметив, что в новом отеле чище и комфортнее, поэтому намерений возвращаться в White Valley Palace нет. Туристка по имени Юлия рассказала, что тоже переселились из этого отеля в другой во вторник вечером. "Нас вывезли после 21.00. Я видела несколько автобусов. Кто-то говорил, что переселили более 100 человек, но точной информации у меня нет", - заявила она, подчеркнув, что условия в новом отеле, по ее мнению, хуже, чем White Valley Palace.

https://ria.ru/20250416/turisty-2011506700.html

https://ria.ru/20250220/tury-2000386285.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, хургада, египет, россия