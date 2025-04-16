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СМИ раскрыли, с какой проблемой столкнулись сотни россиян в Египте - РИА Новости, 16.04.2025
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Туризм
 
09:25 16.04.2025 (обновлено: 11:21 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/turisty-2011506700.html
СМИ раскрыли, с какой проблемой столкнулись сотни россиян в Египте
СМИ раскрыли, с какой проблемой столкнулись сотни россиян в Египте - РИА Новости, 16.04.2025
СМИ раскрыли, с какой проблемой столкнулись сотни россиян в Египте
Более 300 российским туристам пришлось экстренно менять отель в Хургаде из-за плохих условий, пишет Telegram-канал SHOT.Отмечается, что проблемы возникли с... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T09:25:00+03:00
2025-04-16T11:21:00+03:00
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Более 300 российским туристам пришлось экстренно менять отель в Хургаде из-за плохих условий, пишет Telegram-канал SHOT.Отмечается, что проблемы возникли с отелем White Valley Palace. "Электричество отключали минимум на восемь часов, в отеле периодически не работал Wi-Fi, в номерах не убирались..." — говорится в публикации. В итоге россияне написали в свои туристические компании жалобы и потребовали их переселить, после чего их экстренно расселили по разным отелям. При этом, сотрудники White Valley Palace не понимали причин недовольства туристов, по их утверждению в заведении все нормально, пишет Shot. Издание также отмечает, что инцидентом заинтересовалась местная туристическая полиция.
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новости - туризм, египет
Туризм, Новости - Туризм, Египет
СМИ раскрыли, с какой проблемой столкнулись сотни россиян в Египте

SHOT: более 300 россиян переселили из отеля в Хургаде из-за плохих условий

© РИА Новости / Ирина НехорошкинаПляж в Хургаде
Пляж в Хургаде - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Ирина Нехорошкина
Пляж в Хургаде. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Более 300 российским туристам пришлось экстренно менять отель в Хургаде из-за плохих условий, пишет Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что проблемы возникли с отелем White Valley Palace.

"Электричество отключали минимум на восемь часов, в отеле периодически не работал Wi-Fi, в номерах не убирались..." — говорится в публикации.

В итоге россияне написали в свои туристические компании жалобы и потребовали их переселить, после чего их экстренно расселили по разным отелям.

При этом, сотрудники White Valley Palace не понимали причин недовольства туристов, по их утверждению в заведении все нормально, пишет Shot.

Издание также отмечает, что инцидентом заинтересовалась местная туристическая полиция.
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