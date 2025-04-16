СМИ раскрыли, с какой проблемой столкнулись сотни россиян в Египте
SHOT: более 300 россиян переселили из отеля в Хургаде из-за плохих условий
Пляж в Хургаде. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Более 300 российским туристам пришлось экстренно менять отель в Хургаде из-за плохих условий, пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что проблемы возникли с отелем White Valley Palace.
"Электричество отключали минимум на восемь часов, в отеле периодически не работал Wi-Fi, в номерах не убирались..." — говорится в публикации.
В итоге россияне написали в свои туристические компании жалобы и потребовали их переселить, после чего их экстренно расселили по разным отелям.
При этом, сотрудники White Valley Palace не понимали причин недовольства туристов, по их утверждению в заведении все нормально, пишет Shot.
Издание также отмечает, что инцидентом заинтересовалась местная туристическая полиция.
Отмечается, что проблемы возникли с отелем White Valley Palace.
"Электричество отключали минимум на восемь часов, в отеле периодически не работал Wi-Fi, в номерах не убирались..." — говорится в публикации.
В итоге россияне написали в свои туристические компании жалобы и потребовали их переселить, после чего их экстренно расселили по разным отелям.
При этом, сотрудники White Valley Palace не понимали причин недовольства туристов, по их утверждению в заведении все нормально, пишет Shot.
Издание также отмечает, что инцидентом заинтересовалась местная туристическая полиция.
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