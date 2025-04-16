РСТ высказался о ситуации с российскими туристами в Египте
РСТ заявил о контроле ситуации с российскими туристами в Хургаде
Туристы на причале в Хургаде. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ситуация с российскими туристами в Хургаде находится под контролем, электроснабжение в отеле, из которого переселили путешественников, восстановлено, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
Ранее в среду Telegram-канал Shot писал, что более 300 российских туристов пришлось экстренно переселять в другой отель из-за антисанитарии и отсутствия электричества в египетском отеле White Valley Palace. Уточнялось, что туристы приехали по линии туроператоров "Библио-Глобус", Pegas Touristik и Anex. Также сообщалось, что на месте работала туристическая полиция Хургады.
"Во второй половине дня 15 апреля произошел сбой в электросетях в отеле White Valley Palace. Из-за перебоев с подачей электроэнергии туроператор Pegas Touristik принял решение оперативно переселить 194 человека в отель Hawaii Le Jardin. В данный момент электроснабжение восстановлено. Ситуация с туристами в Хургаде находится под контролем", - сообщили в союзе со ссылкой на гендиректора Pegas Touristik Анну Подгорную.
"Ситуация с туристами решается индивидуально. Туроператор держит ситуацию под контролем, вся необходимая помощь оказывается незамедлительно", - добавили в РСТ.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подтвердили, что технические причины инцидента в Хургаде устранены. "Служба по контролю качества туроператоров cовместно с менеджментом отеля провела тщательную проверку исправности систем электроснабжения и бесперебойной работы сервисов. Часть туристов пожелала остаться в этом отеле, часть - за счет туроператоров была размещена в других гостиничных объектах такого же класса", - указано в сообщении пресс-службы АТОР.