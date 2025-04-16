https://ria.ru/20250416/rst-2011569852.html

РСТ высказался о ситуации с российскими туристами в Египте

РСТ высказался о ситуации с российскими туристами в Египте - РИА Новости, 16.04.2025

РСТ высказался о ситуации с российскими туристами в Египте

Ситуация с российскими туристами в Хургаде находится под контролем, электроснабжение в отеле, из которого переселили путешественников, восстановлено, сообщили в РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T14:09:00+03:00

2025-04-16T14:09:00+03:00

2025-04-16T17:35:00+03:00

в мире

хургада

анна подгорная

российский союз туриндустрии (рст)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997203351_0:119:3430:2048_1920x0_80_0_0_6ad0b0ad6771d80f72489c893ff22e47.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ситуация с российскими туристами в Хургаде находится под контролем, электроснабжение в отеле, из которого переселили путешественников, восстановлено, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).Ранее в среду Telegram-канал Shot писал, что более 300 российских туристов пришлось экстренно переселять в другой отель из-за антисанитарии и отсутствия электричества в египетском отеле White Valley Palace. Уточнялось, что туристы приехали по линии туроператоров "Библио-Глобус", Pegas Touristik и Anex. Также сообщалось, что на месте работала туристическая полиция Хургады."Во второй половине дня 15 апреля произошел сбой в электросетях в отеле White Valley Palace. Из-за перебоев с подачей электроэнергии туроператор Pegas Touristik принял решение оперативно переселить 194 человека в отель Hawaii Le Jardin. В данный момент электроснабжение восстановлено. Ситуация с туристами в Хургаде находится под контролем", - сообщили в союзе со ссылкой на гендиректора Pegas Touristik Анну Подгорную."Ситуация с туристами решается индивидуально. Туроператор держит ситуацию под контролем, вся необходимая помощь оказывается незамедлительно", - добавили в РСТ.В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подтвердили, что технические причины инцидента в Хургаде устранены. "Служба по контролю качества туроператоров cовместно с менеджментом отеля провела тщательную проверку исправности систем электроснабжения и бесперебойной работы сервисов. Часть туристов пожелала остаться в этом отеле, часть - за счет туроператоров была размещена в других гостиничных объектах такого же класса", - указано в сообщении пресс-службы АТОР.

https://ria.ru/20250416/khurgada-2011544244.html

хургада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, хургада, анна подгорная, российский союз туриндустрии (рст)