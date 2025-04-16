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РСТ высказался о ситуации с российскими туристами в Египте - РИА Новости, 16.04.2025
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14:09 16.04.2025 (обновлено: 17:35 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/rst-2011569852.html
РСТ высказался о ситуации с российскими туристами в Египте
РСТ высказался о ситуации с российскими туристами в Египте - РИА Новости, 16.04.2025
РСТ высказался о ситуации с российскими туристами в Египте
Ситуация с российскими туристами в Хургаде находится под контролем, электроснабжение в отеле, из которого переселили путешественников, восстановлено, сообщили в РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:09:00+03:00
2025-04-16T17:35:00+03:00
в мире
хургада
анна подгорная
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ситуация с российскими туристами в Хургаде находится под контролем, электроснабжение в отеле, из которого переселили путешественников, восстановлено, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).Ранее в среду Telegram-канал Shot писал, что более 300 российских туристов пришлось экстренно переселять в другой отель из-за антисанитарии и отсутствия электричества в египетском отеле White Valley Palace. Уточнялось, что туристы приехали по линии туроператоров "Библио-Глобус", Pegas Touristik и Anex. Также сообщалось, что на месте работала туристическая полиция Хургады."Во второй половине дня 15 апреля произошел сбой в электросетях в отеле White Valley Palace. Из-за перебоев с подачей электроэнергии туроператор Pegas Touristik принял решение оперативно переселить 194 человека в отель Hawaii Le Jardin. В данный момент электроснабжение восстановлено. Ситуация с туристами в Хургаде находится под контролем", - сообщили в союзе со ссылкой на гендиректора Pegas Touristik Анну Подгорную."Ситуация с туристами решается индивидуально. Туроператор держит ситуацию под контролем, вся необходимая помощь оказывается незамедлительно", - добавили в РСТ.В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подтвердили, что технические причины инцидента в Хургаде устранены. "Служба по контролю качества туроператоров cовместно с менеджментом отеля провела тщательную проверку исправности систем электроснабжения и бесперебойной работы сервисов. Часть туристов пожелала остаться в этом отеле, часть - за счет туроператоров была размещена в других гостиничных объектах такого же класса", - указано в сообщении пресс-службы АТОР.
https://ria.ru/20250416/khurgada-2011544244.html
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в мире, хургада, анна подгорная, российский союз туриндустрии (рст)
В мире, Хургада, Анна Подгорная, Российский союз туриндустрии (РСТ)
РСТ высказался о ситуации с российскими туристами в Египте

РСТ заявил о контроле ситуации с российскими туристами в Хургаде

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТуристы на причале в Хургаде
Туристы на причале в Хургаде - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Павел Львов
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Туристы на причале в Хургаде. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ситуация с российскими туристами в Хургаде находится под контролем, электроснабжение в отеле, из которого переселили путешественников, восстановлено, сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
Ранее в среду Telegram-канал Shot писал, что более 300 российских туристов пришлось экстренно переселять в другой отель из-за антисанитарии и отсутствия электричества в египетском отеле White Valley Palace. Уточнялось, что туристы приехали по линии туроператоров "Библио-Глобус", Pegas Touristik и Anex. Также сообщалось, что на месте работала туристическая полиция Хургады.
"Во второй половине дня 15 апреля произошел сбой в электросетях в отеле White Valley Palace. Из-за перебоев с подачей электроэнергии туроператор Pegas Touristik принял решение оперативно переселить 194 человека в отель Hawaii Le Jardin. В данный момент электроснабжение восстановлено. Ситуация с туристами в Хургаде находится под контролем", - сообщили в союзе со ссылкой на гендиректора Pegas Touristik Анну Подгорную.
"Ситуация с туристами решается индивидуально. Туроператор держит ситуацию под контролем, вся необходимая помощь оказывается незамедлительно", - добавили в РСТ.
В Ассоциации туроператоров России (АТОР) подтвердили, что технические причины инцидента в Хургаде устранены. "Служба по контролю качества туроператоров cовместно с менеджментом отеля провела тщательную проверку исправности систем электроснабжения и бесперебойной работы сервисов. Часть туристов пожелала остаться в этом отеле, часть - за счет туроператоров была размещена в других гостиничных объектах такого же класса", - указано в сообщении пресс-службы АТОР.
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В миреХургадаАнна ПодгорнаяРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
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