https://ria.ru/20250416/moskva-2011499822.html

Монтаж трибун к параду Победы начался на Красной площади в Москве

Монтаж трибун к параду Победы начался на Красной площади в Москве - РИА Новости, 16.04.2025

Монтаж трибун к параду Победы начался на Красной площади в Москве

Трибуны для гостей парада Победы, который пройдет 9 мая, начали монтировать в Москве на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T08:40:00+03:00

2025-04-16T08:40:00+03:00

2025-04-16T09:19:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

москва

китай

венесуэла

си цзиньпин

николас мадуро

луис инасиу лула да силва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011505683_42:0:1238:673_1920x0_80_0_0_e35da75633c809691c8b29fca741f85c.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Трибуны для гостей парада Победы, который пройдет 9 мая, начали монтировать в Москве на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости. Доступ на Красную площадь по состоянию на утро среды ограничен. Монтаж трибун осуществляется по традиции со стороны Кремлевской стены. В настоящий момент установлены сиденья красного и белого цветов, их расположение позволяет оформить трибуны в российский триколор. Традиционно в прошлые годы трибуны были укомплектованы сиденьями, оформленными именно в цвета российского флага. Ранее в центре Москвы начали наносить временную разметку для репетиций и парада Победы. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.

https://ria.ru/20250415/peskov-2011348492.html

москва

китай

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, китай, венесуэла, си цзиньпин, николас мадуро, луис инасиу лула да силва