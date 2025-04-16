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Монтаж трибун к параду Победы начался на Красной площади в Москве - РИА Новости, 16.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:40 16.04.2025 (обновлено: 09:19 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/moskva-2011499822.html
Монтаж трибун к параду Победы начался на Красной площади в Москве
Монтаж трибун к параду Победы начался на Красной площади в Москве - РИА Новости, 16.04.2025
Монтаж трибун к параду Победы начался на Красной площади в Москве
Трибуны для гостей парада Победы, который пройдет 9 мая, начали монтировать в Москве на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T08:40:00+03:00
2025-04-16T09:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
китай
венесуэла
си цзиньпин
николас мадуро
луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Трибуны для гостей парада Победы, который пройдет 9 мая, начали монтировать в Москве на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости. Доступ на Красную площадь по состоянию на утро среды ограничен. Монтаж трибун осуществляется по традиции со стороны Кремлевской стены. В настоящий момент установлены сиденья красного и белого цветов, их расположение позволяет оформить трибуны в российский триколор. Традиционно в прошлые годы трибуны были укомплектованы сиденьями, оформленными именно в цвета российского флага. Ранее в центре Москвы начали наносить временную разметку для репетиций и парада Победы. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
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москва, китай, венесуэла, си цзиньпин, николас мадуро, луис инасиу лула да силва
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Китай, Венесуэла, Си Цзиньпин, Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва
Монтаж трибун к параду Победы начался на Красной площади в Москве

На Красной площади начали монтировать трибуны для гостей парада Победы

© Фото : РИА НовостиНа Красной площади начался монтаж трибун к параду 9 мая
На Красной площади начался монтаж трибун к параду 9 мая - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : РИА Новости
На Красной площади начался монтаж трибун к параду 9 мая
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Трибуны для гостей парада Победы, который пройдет 9 мая, начали монтировать в Москве на Красной площади, передает корреспондент РИА Новости.
Доступ на Красную площадь по состоянию на утро среды ограничен. Монтаж трибун осуществляется по традиции со стороны Кремлевской стены.
В настоящий момент установлены сиденья красного и белого цветов, их расположение позволяет оформить трибуны в российский триколор. Традиционно в прошлые годы трибуны были укомплектованы сиденьями, оформленными именно в цвета российского флага.
Ранее в центре Москвы начали наносить временную разметку для репетиций и парада Победы.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваКитайВенесуэлаСи ЦзиньпинНиколас МадуроЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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