В Госдуме ответили на слова Каллас о Параде Победы в Москве
Депутат Слуцкий: таких, как Каллас, ждет рано или поздно Нюрнберг-2
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Таких, как глава евродипломатии ЕС Кая Каллас, ждет рано или поздно Нюрнберг-2, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее глава евродипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было заявлено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет". При этом официальный представитель Еврокомиссии Ариана Подеста, комментируя намерение премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить Парад Победы 9 мая в Москве, заявила, что Еврокомиссия (ЕК) не имеет права наказывать глав государств и правительств стран Евросоюза.
"Каллас в приступе антироссийской истерии договорилась до того, что, мол, участие в Параде Победы в Москве противоречит "европейским ценностям". А что тогда им соответствует? Возрождение фашизма в Европе, война с памятниками воинам-освободителям, героизация нацистских преступников и их приспешников? Вопросы риторические. Россия не допустит реинкарнации фашисткой гидры. И, уверен, в этом с нами солидарно мировое большинство. А таких, как Каллас, ждет рано или поздно Нюрнберг-2", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что призывы и угрозы Каллас в адрес европейских политиков о "последствиях" за участие в праздновании 80-летия Великой Победы в Москве провалились.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.