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В Госдуме ответили на слова Каллас о Параде Победы в Москве - РИА Новости, 16.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:40 16.04.2025 (обновлено: 18:10 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/kallas-2011616350.html
В Госдуме ответили на слова Каллас о Параде Победы в Москве
В Госдуме ответили на слова Каллас о Параде Победы в Москве - РИА Новости, 16.04.2025
В Госдуме ответили на слова Каллас о Параде Победы в Москве
Таких, как глава евродипломатии ЕС Кая Каллас, ждет рано или поздно Нюрнберг-2, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:40:00+03:00
2025-04-16T18:10:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
москва
словакия
европа
кайя каллас
роберт фицо
леонид слуцкий (политик)
евросоюз
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Таких, как глава евродипломатии ЕС Кая Каллас, ждет рано или поздно Нюрнберг-2, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее глава евродипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было заявлено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет". При этом официальный представитель Еврокомиссии Ариана Подеста, комментируя намерение премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить Парад Победы 9 мая в Москве, заявила, что Еврокомиссия (ЕК) не имеет права наказывать глав государств и правительств стран Евросоюза. "Каллас в приступе антироссийской истерии договорилась до того, что, мол, участие в Параде Победы в Москве противоречит "европейским ценностям". А что тогда им соответствует? Возрождение фашизма в Европе, война с памятниками воинам-освободителям, героизация нацистских преступников и их приспешников? Вопросы риторические. Россия не допустит реинкарнации фашисткой гидры. И, уверен, в этом с нами солидарно мировое большинство. А таких, как Каллас, ждет рано или поздно Нюрнберг-2", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что призывы и угрозы Каллас в адрес европейских политиков о "последствиях" за участие в праздновании 80-летия Великой Победы в Москве провалились. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
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москва, словакия, европа, кайя каллас, роберт фицо, леонид слуцкий (политик), евросоюз, еврокомиссия, госдума рф
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Москва, Словакия, Европа, Кайя Каллас, Роберт Фицо, Леонид Слуцкий (политик), Евросоюз, Еврокомиссия, Госдума РФ
В Госдуме ответили на слова Каллас о Параде Победы в Москве

Депутат Слуцкий: таких, как Каллас, ждет рано или поздно Нюрнберг-2

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Таких, как глава евродипломатии ЕС Кая Каллас, ждет рано или поздно Нюрнберг-2, считает глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее глава евродипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было заявлено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет". При этом официальный представитель Еврокомиссии Ариана Подеста, комментируя намерение премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить Парад Победы 9 мая в Москве, заявила, что Еврокомиссия (ЕК) не имеет права наказывать глав государств и правительств стран Евросоюза.
"Каллас в приступе антироссийской истерии договорилась до того, что, мол, участие в Параде Победы в Москве противоречит "европейским ценностям". А что тогда им соответствует? Возрождение фашизма в Европе, война с памятниками воинам-освободителям, героизация нацистских преступников и их приспешников? Вопросы риторические. Россия не допустит реинкарнации фашисткой гидры. И, уверен, в этом с нами солидарно мировое большинство. А таких, как Каллас, ждет рано или поздно Нюрнберг-2", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат отметил, что призывы и угрозы Каллас в адрес европейских политиков о "последствиях" за участие в праздновании 80-летия Великой Победы в Москве провалились.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
Глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
"Пришлось сдаться": раскрыт громкий провал авантюры Каллас против России
15 апреля, 05:26
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваСловакияЕвропаКайя КалласРоберт ФицоЛеонид Слуцкий (политик)ЕвросоюзЕврокомиссияГосдума РФ
 
 
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