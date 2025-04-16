В Еврокомиссии оценили возможность участия Вучича в Параде Победы в Москве
Представитель ЕК Мерсье: Сербия должна следовать внешней политике ЕС
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
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БРЮССЕЛЬ, 16 апр – РИА Новости. Еврокомиссия в связи с парадом 9 мая в Москве напомнила Сербии, что как страна-кандидат в ЕС она должна следовать внешней политике союза, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Гийом Мерсье.
"Очевидно, что мы не будем строить предположений о возможных последствиях этого визита. Я могу сказать, что Сербия подала заявку и ведет переговоры о своем членстве в ЕС. И решение Сербии подразумевает, что страна присоединяется к ЕС, в том числе и с точки зрения внешней политики. Таким образом, ЕС хочет, чтобы Сербия была надежным европейским партнером с учетом общих принципов, ценностей, безопасности и процветания, и нам нужно, чтобы Сербия подтвердила нам эту стратегическую позицию", - сказал он на вопрос журналистов о том, какие последствия грозят Александру Вучичу в случае, если он посетит праздничные мероприятия в Москве.
Ранее Еврокомиссия заявляла, что ЕС не планирует участвовать в параде в Москве и не советует делать это ни странам-членам Евросоюза, ни странам-кандидатам в ЕС.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди и Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.