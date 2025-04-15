В Бразилии пройдет Одиннадцатый Парламентский форум БРИКС
Одиннадцатый Парламентский форум БРИКС пройдет в Бразилии с 3 по 5 июня
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Одиннадцатый Парламентский форум БРИКС пройдет в Бразилии с 3 по 5 июня, перед саммитом БРИКС, говорится в заявлении, опубликованном на сайте сената Бразилии в понедельник.
Саммит стран БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля.
"В сенате пройдет XI парламентский форум БРИКС с 3 по 5 июня" - говорится на сайте сената Бразилии.
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Как ожидается, в форуме примут участие 31 законодательная палата и около 150 парламентариев из других стран.
Предыдущий, X Парламентский форум БРИКС, состоялся с 11 по 12 июля в Санкт-Петербурге.
БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился еще ряд стран. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Белоруссия, Боливия, Казахстан, Таиланд, Куба, Уганда, Малайзия и Узбекистан и другие государства с 1 января 2025 года официально стали странами-партнерами БРИКС.
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