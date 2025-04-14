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Военные из Таджикистана примут участие в параде Победы в Москве - РИА Новости, 14.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:21 14.04.2025
https://ria.ru/20250414/moskva-2011249509.html
Военные из Таджикистана примут участие в параде Победы в Москве
Военные из Таджикистана примут участие в параде Победы в Москве - РИА Новости, 14.04.2025
Военные из Таджикистана примут участие в параде Победы в Москве
Военнослужащие из Таджикистана примут участие в военном параде в Москве 9 мая, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 14.04.2025
2025-04-14T21:21:00+03:00
2025-04-14T21:21:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
таджикистан
москва
россия
80-летие победы в великой отечественной войне
парад победы
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ДУШАНБЕ, 14 апр- РИА Новости. Военнослужащие из Таджикистана примут участие в военном параде в Москве 9 мая, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобороны республики. "Военнослужащие Вооруженных сил Таджикистана примут участие в торжественном военном параде в Москве, посвященном 80-летию Великой Победы. В начале мая эта группа отправится в Москву", - сказал собеседник агентства. По его словам, от Таджикистана будет участвовать один парадный расчет. "Пока неизвестно, сколько именно военных поедут в Москву, этот вопрос пока решается с организаторами парада", - сообщили в пресс-службе. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Великой Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва, Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди, Роберт Фицо, президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон. На фронтах Великой Отечественной войны воевали 300 тысяч жителей Таджикистана, из них более 90 тысячи погибли. В республике сейчас проживают 17 участников Великой Отечественной войны и 127 тружеников тыла.
https://ria.ru/20250414/parad-2011192041.html
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таджикистан, москва, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, парад победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Таджикистан, Москва, Россия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Парад Победы
Военные из Таджикистана примут участие в параде Победы в Москве

Военнослужащие из Таджикистана примут участие в параде 9 мая в Москве

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкРепетиция Парада Победы
Репетиция Парада Победы - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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ДУШАНБЕ, 14 апр- РИА Новости. Военнослужащие из Таджикистана примут участие в военном параде в Москве 9 мая, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобороны республики.
"Военнослужащие Вооруженных сил Таджикистана примут участие в торжественном военном параде в Москве, посвященном 80-летию Великой Победы. В начале мая эта группа отправится в Москву", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, от Таджикистана будет участвовать один парадный расчет. "Пока неизвестно, сколько именно военных поедут в Москву, этот вопрос пока решается с организаторами парада", - сообщили в пресс-службе.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Великой Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва, Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди, Роберт Фицо, президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон.
На фронтах Великой Отечественной войны воевали 300 тысяч жителей Таджикистана, из них более 90 тысячи погибли. В республике сейчас проживают 17 участников Великой Отечественной войны и 127 тружеников тыла.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеТаджикистанМоскваРоссия80-летие Победы в Великой Отечественной войнеПарад Победы
 
 
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