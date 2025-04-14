https://ria.ru/20250414/moskva-2011249509.html

Военные из Таджикистана примут участие в параде Победы в Москве

Военные из Таджикистана примут участие в параде Победы в Москве - РИА Новости, 14.04.2025

Военные из Таджикистана примут участие в параде Победы в Москве

Военнослужащие из Таджикистана примут участие в военном параде в Москве 9 мая, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 14.04.2025

2025-04-14T21:21:00+03:00

2025-04-14T21:21:00+03:00

2025-04-14T21:21:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

таджикистан

москва

россия

80-летие победы в великой отечественной войне

парад победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100683/86/1006838683_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_48d6aa7a2401efffdca86546ea4e6555.jpg

ДУШАНБЕ, 14 апр- РИА Новости. Военнослужащие из Таджикистана примут участие в военном параде в Москве 9 мая, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобороны республики. "Военнослужащие Вооруженных сил Таджикистана примут участие в торжественном военном параде в Москве, посвященном 80-летию Великой Победы. В начале мая эта группа отправится в Москву", - сказал собеседник агентства. По его словам, от Таджикистана будет участвовать один парадный расчет. "Пока неизвестно, сколько именно военных поедут в Москву, этот вопрос пока решается с организаторами парада", - сообщили в пресс-службе. В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Великой Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва, Александр Вучич, а также премьеры Индии и Словакии Нарендра Моди, Роберт Фицо, президент Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев, Эмомали Рахмон. На фронтах Великой Отечественной войны воевали 300 тысяч жителей Таджикистана, из них более 90 тысячи погибли. В республике сейчас проживают 17 участников Великой Отечественной войны и 127 тружеников тыла.

https://ria.ru/20250414/parad-2011192041.html

https://ria.ru/20250410/voennye-2010570728.html

таджикистан

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

таджикистан, москва, россия, 80-летие победы в великой отечественной войне, парад победы