https://ria.ru/20250409/prazdnik-2010079003.html

9 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

9 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

9 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Запрещенные книги и полезный компьютерный “аксессуар”, дни рождения известных актеров и писателей, а также время для загадывания будущего урожая - эти и другие... РИА Новости, 09.04.2025

2025-04-09T05:00:00+03:00

2025-04-09T05:00:00+03:00

2025-04-09T05:00:00+03:00

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Запрещенные книги и полезный компьютерный “аксессуар”, дни рождения известных актеров и писателей, а также время для загадывания будущего урожая - эти и другие профессиональные, международные, народные праздники и события выпадают по календарю на 9 апреля 2025 года. Какой сегодня праздник отмечают в России и в мире, что можно делать и каким приметам полагается верить - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииНа 9 апреля в праздничном календаре нашей страны приходится сразу несколько значимых поводов для празднования.Профессиональный праздникПрофессиональный праздник в этот весенний день отмечают специалисты, которые помогают россиянам поддерживать идеальную чистоту дома или на рабочем месте, подготовить помещение к важному мероприятию или, например, ликвидировать последствия прошедшего праздника. Речь идет о Дне работника клининговой отрасли, который ежегодно празднуют в России 9 апреля. В тот же день 1699 года Петром I был издал указ под названием "О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки".Церковный праздникОдним из главных праздников, отмечаемых 9 апреля по церковному календарю, считается день памяти мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской). Она была служанкой в доме знатной еврейки в Салониках, втайне от которой исповедовала христианство. Когда госпожа узнала о том, что ее служанка тайно ходит в церковь, то велела другим слугам сурово наказать Матрону. Не выдержав истязаний, Матрона умерла, однако от веры не отказалась.В этот же день верующие чтят память мучеников Мануила и Феодосия. Угрозами суровых пыток их пытались заставить отказаться от веры в Христа, однако святые оставались тверды до самой смерти.Кроме того, 9 апреля - это день памяти преподобного Иоанна Прозорливого, Египетского. Он стал монахом в 25 лет, полсотни лет провел в уединении и был отмечен даром прозорливости.Народный праздник9 апреля по народному календарю известен как Матрена Настовица (а также под названием Полурепица). Первое название дата получила в связи с тем, что подтаявший снег в этот день нередко образовывал на поверхности земли ледяную корку. К тому же именно таким словом - “настовицы” - называли вернувшихся из теплых краев чибисов. Что касается второго названия, то оно было связано с традицией перебирать запасы репы, оставляя лучшие плоды на семена.Еще одна традиция этого дня - просить богатый урожай репы и на грядущий год. К тому же 9 апреля женщины старались отбеливать ткани, а также занимались уборкой.К чистоте стремились не только в быту, но и в мыслях: в этот день запрещалось ругаться, ссориться, ревновать и проявлять другие, не самые положительные эмоции. В этот день также запрещалось обижать птиц.Внимательно следили люди в этот день и за поведением давших название празднику чибисов. Пернатые громко кричат вечером - обещает ясную погоду, низко летают над землей - впереди ждут сухие дни.Какой сегодня праздник в миреВо многих странах мира в этот день отмечают разнообразные национальные праздники. Так, например, в США на 9 апреля приходится День единорога, в Финляндии соответственно - День финского языка, а в некоторых странах этот день известен как День бережного хранения антиквариата.Памятные даты в истории1667 год - на территории Парижа состоялась первая публичная выставка искусств в мировой истории;1966 год - в Ватикане официально отменили Индекс запрещенных книг, который просуществовал в общей сложности свыше 400 лет;1974 год - в Керчи на воду спущен первый советский супертанкер "Крым";1989 год - изобретатель компьютерной мыши был отмечен престижной премией за свое творение.Кто родился 9 апреля из знаменитостейВ этот день свои дни рождения отмечают:Именины9 апреля именины отмечают Александр, Ефрем, Иван, Кондратий, Макар, Павел и другие.

https://ria.ru/20250203/post-1849323809.html

https://ria.ru/20210906/belmondo-1748926085.html

https://ria.ru/20130304/925668903.html

https://realty.ria.ru/20160810/407853792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

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