Синоптик рассказал, когда в Москву вернутся заморозки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заморозки вернутся в Москву ночью в понедельник и вторник, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
- На территории Московской области вернувшиеся в ночь на субботу заморозки сохранятся в ночные и утренние часы до среды включительно.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Заморозки вернутся в Москву ночью в понедельник и вторник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Ранее Леус сообщал, что температура воздуха в столичном регионе опускалась ниже нуля градусов в ночь на субботу - в Солнечногорске, Волоколамске и Ново-Иерусалиме с минимум до минус 1,1 градуса.
"В Москве понижение температуры до отрицательных отметок ожидается ночами в понедельник и вторник, а на территории Московской области вернувшиеся сегодня (в субботу - ред.) заморозки будут расширяться по территории и сохранятся в ночные и утренние часы до среды включительно", - написал Леус в своем Telegram-канале.