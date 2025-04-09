9 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Запрещенные книги и полезный компьютерный “аксессуар”, дни рождения известных актеров и писателей, а также время для загадывания будущего урожая - эти и другие профессиональные, международные, народные праздники и события выпадают по календарю на 9 апреля 2025 года. Какой сегодня праздник отмечают в России и в мире, что можно делать и каким приметам полагается верить - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

На 9 апреля в праздничном календаре нашей страны приходится сразу несколько значимых поводов для празднования.

Профессиональный праздник

Профессиональный праздник в этот весенний день отмечают специалисты, которые помогают россиянам поддерживать идеальную чистоту дома или на рабочем месте, подготовить помещение к важному мероприятию или, например, ликвидировать последствия прошедшего праздника. Речь идет о Дне работника клининговой отрасли, который ежегодно празднуют в России 9 апреля. В тот же день 1699 года Петром I был издал указ под названием "О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки".

Церковный праздник

Одним из главных праздников, отмечаемых 9 апреля по церковному календарю, считается день памяти мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской). Она была служанкой в доме знатной еврейки в Салониках, втайне от которой исповедовала христианство. Когда госпожа узнала о том, что ее служанка тайно ходит в церковь, то велела другим слугам сурово наказать Матрону. Не выдержав истязаний, Матрона умерла, однако от веры не отказалась.

В этот же день верующие чтят память мучеников Мануила и Феодосия. Угрозами суровых пыток их пытались заставить отказаться от веры в Христа, однако святые оставались тверды до самой смерти.

Кроме того, 9 апреля - это день памяти преподобного Иоанна Прозорливого, Египетского. Он стал монахом в 25 лет, полсотни лет провел в уединении и был отмечен даром прозорливости.

Народный праздник

9 апреля по народному календарю известен как Матрена Настовица (а также под названием Полурепица). Первое название дата получила в связи с тем, что подтаявший снег в этот день нередко образовывал на поверхности земли ледяную корку. К тому же именно таким словом - “настовицы” - называли вернувшихся из теплых краев чибисов. Что касается второго названия, то оно было связано с традицией перебирать запасы репы, оставляя лучшие плоды на семена.

Еще одна традиция этого дня - просить богатый урожай репы и на грядущий год. К тому же 9 апреля женщины старались отбеливать ткани, а также занимались уборкой.

К чистоте стремились не только в быту, но и в мыслях: в этот день запрещалось ругаться, ссориться, ревновать и проявлять другие, не самые положительные эмоции. В этот день также запрещалось обижать птиц.

Внимательно следили люди в этот день и за поведением давших название празднику чибисов. Пернатые громко кричат вечером - обещает ясную погоду, низко летают над землей - впереди ждут сухие дни.

Какой сегодня праздник в мире

Во многих странах мира в этот день отмечают разнообразные национальные праздники. Так, например, в США на 9 апреля приходится День единорога, в Финляндии соответственно - День финского языка, а в некоторых странах этот день известен как День бережного хранения антиквариата.

Памятные даты в истории

1667 год - на территории Парижа состоялась первая публичная выставка искусств в мировой истории;

1966 год - в Ватикане официально отменили Индекс запрещенных книг, который просуществовал в общей сложности свыше 400 лет;

1974 год - в Керчи на воду спущен первый советский супертанкер "Крым";

1989 год - изобретатель компьютерной мыши был отмечен престижной премией за свое творение.

Кто родился 9 апреля из знаменитостей

В этот день свои дни рождения отмечают:

классик французский и мировой литературы, поэт Шарль Бодлер (1821 год);

скульптор Эрнст Неизвестный (1925 год);

французский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо (1933 год);

актриса Эль Фэннинг (1998 год).

Именины