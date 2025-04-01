https://ria.ru/20250401/prazdnik-2008460147.html

1 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 1 апреля в России и в мире по календарю

1 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

В России и мире 1 апреля 2025 года отмечают сразу несколько праздников: Международный день смеха, Международный день птиц, а также День математика. Какой... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T00:01:00+03:00

2025-04-01T00:01:00+03:00

2025-04-01T00:01:00+03:00

праздники

религиозные праздники

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008466919_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd9a5788c5d690bb1c4a5f9f692050d3.jpg

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В России и мире 1 апреля 2025 года отмечают сразу несколько праздников: Международный день смеха, Международный день птиц, а также День математика. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, народный, церковный. Что можно делать по народным приметам, памятные даты в истории, - в материале РИА НовостиКакой сегодня праздник в РоссииВ России сегодня отмечают День математика, проходят тематические мероприятия в честь Международного дня птиц, а также - Международного дня смеха. Православные христиане чтят память христианских мучеников: Хриса́нфа и Да́рии Римских, а в народе смешат и угощают проснувшегося после зимнего сна домового.Профессиональный праздникОфициальных профессиональных праздников в России на 1 апреля не приходится, но в научных организациях, а также в учебных заведениях будут отмечать День математика, который появился в начале 1990-х годов. Инициативу приписывают Новосибирскому гуманитарному университету, в стенах которого было решено создать особый день, посвященный математике, чтобы доказать, что эта точная наука может быть интересной и увлекательной.Церковный праздник сегодняПравославные христиане сегодня отмечают день памяти:Народный праздникВ народе 1 апреля называют Дарья Грязная. В честь двух христианских мучеников: Хриса́нфа и Да́рии Римских, живших в III веке. Грязной Дарью обозвали потому, что в этот день уже активно таял снег, а вода заливала поля, дворы и дороги. Считалось, что Дарья не зря разводит грязь, плохого человека сегодня можно легко определить - его одежда будет заляпана грязью.На Дарью слушали воду - если весенние ручьи текли с шумом - будет много травы летом, а навоз, который вытаял на дороге, предвещал удачный год тому, кто его увидел.Люди верили, что сегодня просыпается домовой после долгой зимней спячки. Хозяина дома важно было задобрить: угостить свежим хлебом, молоком и как следует развеселить шутками да прибаутками. А у девушек существовала особая примета: нужно было 1 апреля разыграть как можно больше людей, тогда жених не обманет.Какой сегодня праздник в миреВо всем мире сегодня отмечают:День смеха (дурака). 1 апреля принято разыгрывать родных, друзей и знакомых. В какой стране и по какой причине появился этот праздник - неизвестно. Одни историки связывают его с Днем весеннего равноденствия, который всегда отмечался в народе широко и весело, другие - с Новым годом, так как до перехода на Григорианский календарь новогодняя неделя начиналась 25 марта, а заканчивалась 1 апреля.Международный день птиц. Возник в США в 1894 году как детский праздник. Благодаря СМИ, распространился по стране, а потом вышел за ее пределы. Цель - объяснить людям, как важно сохранить численность и видовое разнообразие пернатых.Памятные даты в истории1808 - император Александр I провозгласил присоединение Финляндии к России.1875 - английская “Таймс” становится первой в мире газетой, опубликовавшей недельный прогноз погоды.1877 - впервые на русском языке в Мариинском театре была поставлена опера “Аида”.1889 - в Чикаго появилась в продаже первая посудомоечная машина, созданная Джозефиной Кокрейн.1890 - бельгийский эмигрант Шарль Ван Депуле получил в США патент на первый троллейбус.1891 - художник Поль Гоген отплыл из Марселя на Таити.1926 - Антуан де Сент-Экзюпери опубликовал свой первый рассказ “Лётчик”.1938 - в Швейцарии состоялась первая широкая презентация растворимого кофе.1976 - Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн основали Apple Computer Company.1995 - начало вещания ОРТ.2001 - в Нидерландах заключены первые в мире однополые браки.2002 - в Нидерландах при определённых условиях разрешена эвтаназия.2004 - открылась почта Gmail от Google.Кто родился 28 февраля из знаменитостей1431 - Франсуа Вийон, французский поэт.1809 - Николай Гоголь (ум. 1852), прозаик, драматург, критик, поэт.1815 - Отто фон Бисмарк (ум. 1898), первый канцлер Германской империи.1873 - Сергей Рахманинов (ум. 1943), русский композитор, пианист.1901 - Уиттекер Чемберс (ум. 1961), американский журналист и советский разведчик.1906 - Александр Яковлев (ум. 1989), советский авиаконструктор.1971 - Святослав Ещенко, российский юморист, актёр театра и кино.1983 - Сергей Лазарев, российский певец.Именины1 апреля свои именины отмечают: Валерий, Гильберт, Келлах, Мелитон, Феодора, Теодора, Теудриг, Хью, Целестин, Цельс, Асон, Васса, Дарья, Диодор, Иван, Илария, Иннокентий, Клавдий, Мавр, Марьян, Матрёна, Панхарий, Софья, Хрисанф, Ясон.

https://ria.ru/20250331/may-1855644309.html

https://ria.ru/20240206/aprel-1850146783.html

https://ria.ru/20250205/aprel-1850395199.html

https://ria.ru/20250304/fomino_voskresene-1866594514.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

праздники, религиозные праздники, россия, общество