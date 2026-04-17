Синоптик рассказала, где в выходные сохранятся заморозки
22:18 17.04.2026 (обновлено: 22:19 17.04.2026)
Синоптик рассказала, где в выходные сохранятся заморозки

В Ростовской и Запорожской областях ожидаются заморозки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаморозки
Заморозки - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
Заморозки. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заморозки до минус четырех градусов сохранятся в Ростовской и Запорожской областях, а также в ЛНР в выходные.
  • До четверга в Запорожской, Херсонской и Ростовской областях ожидаются заморозки до минус трех градусов, а в Краснодарском крае ночью может подморозить до минус четырех.
  • Заморозки на Кубани возможны и в выходные, кроме Сочи и Сириуса,
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Заморозки в выходные до минус четырех градусов сохранятся в Ростовской и Запорожской областях, а также в ЛНР, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
Синоптик в начале этой недели рассказала РИА Новости, что ночью и утром до четверга в Запорожской, Херсонской и Ростовской областях ожидаются заморозки до минус трех градусов. По ее словам, до четверга в Краснодарском крае ночью могло подморозить до минус четырех градусов.
"На выходных заморозки ожидаются в Ростовской области до минус четырех градусов, в Запорожской области - до минус трех градусов, а также в Луганской Народной Республике будет до минус двух градусов", - сказала агентству Макарова.
По словам синоптика, заморозки возможны и в Краснодарском крае, кроме Сочи и Сириуса.
Сотрудник Гидрометцентра России - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Синоптик объяснила причины расхождения прогнозов погоды в приложениях
15 апреля, 02:33
 
ОбществоЗапорожская областьЛуганская Народная РеспубликаРостовская областьМарина МакароваГидрометцентр
 
 
