1 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В России и мире 1 апреля 2025 года отмечают сразу несколько праздников: Международный день смеха, Международный день птиц, а также День математика. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, народный, церковный. Что можно делать по народным приметам, памятные даты в истории, - в материале РИА Новости

Какой сегодня праздник в России

В России сегодня отмечают День математика, проходят тематические мероприятия в честь Международного дня птиц, а также - Международного дня смеха. Православные христиане чтят память христианских мучеников: Хриса́нфа и Да́рии Римских, а в народе смешат и угощают проснувшегося после зимнего сна домового.

Профессиональный праздник

Официальных профессиональных праздников в России на 1 апреля не приходится, но в научных организациях, а также в учебных заведениях будут отмечать День математика, который появился в начале 1990-х годов. Инициативу приписывают Новосибирскому гуманитарному университету, в стенах которого было решено создать особый день, посвященный математике, чтобы доказать, что эта точная наука может быть интересной и увлекательной.

© Getty Images / Witthaya Prasongsin Решение математической задачи © Getty Images / Witthaya Prasongsin Решение математической задачи

Церковный праздник сегодня

Православные христиане сегодня отмечают день памяти:

Мчч. Хриса́нфа и Да́рии (283) и с ними мчч. Кла́вдия трибуна, Ила́рии, жены его, Иасо́на и Ма́вра, сынов их, Диодо́ра, пресвитера и Мариа́на, диакона;

Мчч. Хриса́нфа и Да́рии (283) и с ними мчч. Кла́вдия трибуна, Ила́рии, жены его, Иасо́на и Ма́вра, сынов их, Диодо́ра, пресвитера и Мариа́на, диакона; прав. Софи́и, княгини Слуцкой (1612);

прав. Софи́и, княгини Слуцкой (1612); прп. Симео́на Псково-Печерского, иеросхимонаха (прославление 2003);

прп. Симео́на Псково-Печерского, иеросхимонаха (прославление 2003); Прп. Инноке́нтия Коме́льского, Вологодского (1521);

Прп. Инноке́нтия Коме́льского, Вологодского (1521); мч. Панха́рия Римского (ок. 302);

мч. Панха́рия Римского (ок. 302); прп. Ва́ссы Псково-Печерской (ок. 1473);

прп. Ва́ссы Псково-Печерской (ок. 1473); прп. Симео́на Дайбабского (1941) (Серб.);

прп. Симео́на Дайбабского (1941) (Серб.); Св. Иоа́нна Блинова исп. (1933)прмц. Матро́ны (Алексеевой), монахини (1938);

Св. Иоа́нна Блинова исп. (1933)прмц. Матро́ны (Алексеевой), монахини (1938); Иконы Божией Матери: Умиление Смоленская (1103).

Народный праздник

В народе 1 апреля называют Дарья Грязная. В честь двух христианских мучеников: Хриса́нфа и Да́рии Римских, живших в III веке. Грязной Дарью обозвали потому, что в этот день уже активно таял снег, а вода заливала поля, дворы и дороги. Считалось, что Дарья не зря разводит грязь, плохого человека сегодня можно легко определить - его одежда будет заляпана грязью.

На Дарью слушали воду - если весенние ручьи текли с шумом - будет много травы летом, а навоз, который вытаял на дороге, предвещал удачный год тому, кто его увидел.

Люди верили, что сегодня просыпается домовой после долгой зимней спячки. Хозяина дома важно было задобрить: угостить свежим хлебом, молоком и как следует развеселить шутками да прибаутками. А у девушек существовала особая примета: нужно было 1 апреля разыграть как можно больше людей, тогда жених не обманет.

Какой сегодня праздник в мире

Во всем мире сегодня отмечают:

День смеха (дурака). 1 апреля принято разыгрывать родных, друзей и знакомых. В какой стране и по какой причине появился этот праздник - неизвестно. Одни историки связывают его с Днем весеннего равноденствия, который всегда отмечался в народе широко и весело, другие - с Новым годом, так как до перехода на Григорианский календарь новогодняя неделя начиналась 25 марта, а заканчивалась 1 апреля.

Международный день птиц. Возник в США в 1894 году как детский праздник. Благодаря СМИ, распространился по стране, а потом вышел за ее пределы. Цель - объяснить людям, как важно сохранить численность и видовое разнообразие пернатых.

Памятные даты в истории

1808 - император Александр I провозгласил присоединение Финляндии к России.

1875 - английская “Таймс” становится первой в мире газетой, опубликовавшей недельный прогноз погоды.

1877 - впервые на русском языке в Мариинском театре была поставлена опера “Аида”.

© Getty Images / Bogdan Lazar Здание Мариинского театра © Getty Images / Bogdan Lazar Здание Мариинского театра

1889 - в Чикаго появилась в продаже первая посудомоечная машина, созданная Джозефиной Кокрейн.

1890 - бельгийский эмигрант Шарль Ван Депуле получил в США патент на первый троллейбус.

1891 - художник Поль Гоген отплыл из Марселя на Таити.

1926 - Антуан де Сент-Экзюпери опубликовал свой первый рассказ “Лётчик”.

1938 - в Швейцарии состоялась первая широкая презентация растворимого кофе.

1976 - Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн основали Apple Computer Company.

1995 - начало вещания ОРТ.

2001 - в Нидерландах заключены первые в мире однополые браки.

2002 - в Нидерландах при определённых условиях разрешена эвтаназия.

2004 - открылась почта Gmail от Google.

Кто родился 28 февраля из знаменитостей

1431 - Франсуа Вийон, французский поэт.

1809 - Николай Гоголь (ум. 1852), прозаик, драматург, критик, поэт.

1815 - Отто фон Бисмарк (ум. 1898), первый канцлер Германской империи.

1873 - Сергей Рахманинов (ум. 1943), русский композитор, пианист.

1901 - Уиттекер Чемберс (ум. 1961), американский журналист и советский разведчик.

1906 - Александр Яковлев (ум. 1989), советский авиаконструктор.

1971 - Святослав Ещенко, российский юморист, актёр театра и кино.

1983 - Сергей Лазарев, российский певец.

Именины