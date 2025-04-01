1 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. В России и мире 1 апреля 2025 года отмечают сразу несколько праздников: Международный день смеха, Международный день птиц, а также День математика. Какой сегодня праздник по календарю: профессиональный, народный, церковный. Что можно делать по народным приметам, памятные даты в истории, - в материале РИА Новости
Какой сегодня праздник в России
В России сегодня отмечают День математика, проходят тематические мероприятия в честь Международного дня птиц, а также - Международного дня смеха. Православные христиане чтят память христианских мучеников: Хриса́нфа и Да́рии Римских, а в народе смешат и угощают проснувшегося после зимнего сна домового.
Профессиональный праздник
Официальных профессиональных праздников в России на 1 апреля не приходится, но в научных организациях, а также в учебных заведениях будут отмечать День математика, который появился в начале 1990-х годов. Инициативу приписывают Новосибирскому гуманитарному университету, в стенах которого было решено создать особый день, посвященный математике, чтобы доказать, что эта точная наука может быть интересной и увлекательной.
© Getty Images / Witthaya PrasongsinРешение математической задачи
Церковный праздник сегодня
Православные христиане сегодня отмечают день памяти:
- Мчч. Хриса́нфа и Да́рии (283) и с ними мчч. Кла́вдия трибуна, Ила́рии, жены его, Иасо́на и Ма́вра, сынов их, Диодо́ра, пресвитера и Мариа́на, диакона;
- прав. Софи́и, княгини Слуцкой (1612);
- прп. Симео́на Псково-Печерского, иеросхимонаха (прославление 2003);
- Прп. Инноке́нтия Коме́льского, Вологодского (1521);
- мч. Панха́рия Римского (ок. 302);
- прп. Ва́ссы Псково-Печерской (ок. 1473);
- прп. Симео́на Дайбабского (1941) (Серб.);
- Св. Иоа́нна Блинова исп. (1933)прмц. Матро́ны (Алексеевой), монахини (1938);
- Иконы Божией Матери: Умиление Смоленская (1103).
Выходные в апреле 2025 года: как будем работать и отдыхать
1 апреля, 11:20
Народный праздник
В народе 1 апреля называют Дарья Грязная. В честь двух христианских мучеников: Хриса́нфа и Да́рии Римских, живших в III веке. Грязной Дарью обозвали потому, что в этот день уже активно таял снег, а вода заливала поля, дворы и дороги. Считалось, что Дарья не зря разводит грязь, плохого человека сегодня можно легко определить - его одежда будет заляпана грязью.
На Дарью слушали воду - если весенние ручьи текли с шумом - будет много травы летом, а навоз, который вытаял на дороге, предвещал удачный год тому, кто его увидел.
Люди верили, что сегодня просыпается домовой после долгой зимней спячки. Хозяина дома важно было задобрить: угостить свежим хлебом, молоком и как следует развеселить шутками да прибаутками. А у девушек существовала особая примета: нужно было 1 апреля разыграть как можно больше людей, тогда жених не обманет.
Какой сегодня праздник в мире
Во всем мире сегодня отмечают:
День смеха (дурака). 1 апреля принято разыгрывать родных, друзей и знакомых. В какой стране и по какой причине появился этот праздник - неизвестно. Одни историки связывают его с Днем весеннего равноденствия, который всегда отмечался в народе широко и весело, другие - с Новым годом, так как до перехода на Григорианский календарь новогодняя неделя начиналась 25 марта, а заканчивалась 1 апреля.
Международный день птиц. Возник в США в 1894 году как детский праздник. Благодаря СМИ, распространился по стране, а потом вышел за ее пределы. Цель - объяснить людям, как важно сохранить численность и видовое разнообразие пернатых.
Памятные даты в истории
1808 - император Александр I провозгласил присоединение Финляндии к России.
1875 - английская “Таймс” становится первой в мире газетой, опубликовавшей недельный прогноз погоды.
1877 - впервые на русском языке в Мариинском театре была поставлена опера “Аида”.
© Getty Images / Bogdan LazarЗдание Мариинского театра
1889 - в Чикаго появилась в продаже первая посудомоечная машина, созданная Джозефиной Кокрейн.
1890 - бельгийский эмигрант Шарль Ван Депуле получил в США патент на первый троллейбус.
1891 - художник Поль Гоген отплыл из Марселя на Таити.
1926 - Антуан де Сент-Экзюпери опубликовал свой первый рассказ “Лётчик”.
1938 - в Швейцарии состоялась первая широкая презентация растворимого кофе.
1976 - Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн основали Apple Computer Company.
1995 - начало вещания ОРТ.
2001 - в Нидерландах заключены первые в мире однополые браки.
2002 - в Нидерландах при определённых условиях разрешена эвтаназия.
2004 - открылась почта Gmail от Google.
Кто родился 28 февраля из знаменитостей
1431 - Франсуа Вийон, французский поэт.
1809 - Николай Гоголь (ум. 1852), прозаик, драматург, критик, поэт.
1815 - Отто фон Бисмарк (ум. 1898), первый канцлер Германской империи.
1873 - Сергей Рахманинов (ум. 1943), русский композитор, пианист.
1901 - Уиттекер Чемберс (ум. 1961), американский журналист и советский разведчик.
1906 - Александр Яковлев (ум. 1989), советский авиаконструктор.
1971 - Святослав Ещенко, российский юморист, актёр театра и кино.
1983 - Сергей Лазарев, российский певец.
Именины
1 апреля свои именины отмечают: Валерий, Гильберт, Келлах, Мелитон, Феодора, Теодора, Теудриг, Хью, Целестин, Цельс, Асон, Васса, Дарья, Диодор, Иван, Илария, Иннокентий, Клавдий, Мавр, Марьян, Матрёна, Панхарий, Софья, Хрисанф, Ясон.
