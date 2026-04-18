Синоптик рассказала, какой снег может выпасть весной в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мокрый снег весной отличается от традиционного описания снежных осадков наличием большого количества влаги и специфической текстурой.
- Он может быть незаметен на фоне дождей, которых в Москве будет много.
МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Снег, который выпадает в Москве весной, люди не должны представлять в виде "снежных хлопьев", к которым привыкли зимой, речь может идти только о мокром снеге, который может быть незаметен на фоне дождя, рассказала РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
Ранее в ряде СМИ сообщили, что снег "хлопьями" накроет весь столичный регион в предстоящий понедельник.
"Мокрый снег весной — это разговор не про "хлопья", потому что его характер отличается от традиционного описания снежных осадков. Например, наличием большого количества влаги и специфической текстурой, также он выпадает при температуре около 0°C и выше", - объяснила Макарова.
Синоптик добавила, что в Москве будет преимущественно много дождей, а мокрый снег может быть даже незаметен на их фоне.
