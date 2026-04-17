Москвичей предупредили о резком похолодании.

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Похолодание в столице начинается с этой субботы и температура сразу будет на три градуса ниже климатической нормы, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

« "Похолодание на три градуса ниже климатической нормы ожидается в Москве уже с этой субботы и до среды. В первый день выходных погода днем будет от восьми до 10 градусов тепла, облачной с небольшими осадками, а ночью до плюс трех градусов", - рассказала синоптик.

Макарова объяснила, что такая погода ожидается из-за влияния высокого циклона, который будет кружить над центром Европейской России следующие пять дней.

"Именно этот циклон обеспечит москвичам более низкий температурный фон и облачную погоду преимущественно с осадками от небольших до умеренных", - добавила синоптик.