Краткий пересказ от РИА ИИ
- Москвичей предупредили о резком похолодании.
- Оно ожидается с субботы и до среды.
- Температура будет на три градуса ниже климатической нормы: днем 8-10 градусов тепла, ночью — до плюс трех.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Похолодание в столице начинается с этой субботы и температура сразу будет на три градуса ниже климатической нормы, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
«
"Похолодание на три градуса ниже климатической нормы ожидается в Москве уже с этой субботы и до среды. В первый день выходных погода днем будет от восьми до 10 градусов тепла, облачной с небольшими осадками, а ночью до плюс трех градусов", - рассказала синоптик.
Макарова объяснила, что такая погода ожидается из-за влияния высокого циклона, который будет кружить над центром Европейской России следующие пять дней.
"Именно этот циклон обеспечит москвичам более низкий температурный фон и облачную погоду преимущественно с осадками от небольших до умеренных", - добавила синоптик.
Макарова напомнила, что климат в апреле очень переменчив, но это свойственно для второго месяца весны, поэтому людям не стоит ожидать от него только "больших плюсов на термометре", либо "зимних снегопадов".
