Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о резком похолодании - РИА Новости, 17.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:20 17.04.2026
Москвичей предупредили о резком похолодании

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВесна в Москве
Весна в Москве - РИА Новости, 1920, 17.04.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Весна в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Похолодание в столице начинается с этой субботы и температура сразу будет на три градуса ниже климатической нормы, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова.
«
"Похолодание на три градуса ниже климатической нормы ожидается в Москве уже с этой субботы и до среды. В первый день выходных погода днем будет от восьми до 10 градусов тепла, облачной с небольшими осадками, а ночью до плюс трех градусов", - рассказала синоптик.
Макарова объяснила, что такая погода ожидается из-за влияния высокого циклона, который будет кружить над центром Европейской России следующие пять дней.
"Именно этот циклон обеспечит москвичам более низкий температурный фон и облачную погоду преимущественно с осадками от небольших до умеренных", - добавила синоптик.
Макарова напомнила, что климат в апреле очень переменчив, но это свойственно для второго месяца весны, поэтому людям не стоит ожидать от него только "больших плюсов на термометре", либо "зимних снегопадов".
ОбществоМоскваМарина МакароваГидрометцентрРелигиозные праздники
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала