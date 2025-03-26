https://ria.ru/20250326/prazdnik-2007158597.html

26 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 26 марта в России и в мире по календарю

26 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

26 марта 2025 года в России отмечается профессиональный праздник сотрудников подразделений МВД РФ по борьбе с преступными посягательствами на грузы, а в мире... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T06:00:00+03:00

2025-03-26T06:00:00+03:00

2025-03-26T06:00:00+03:00

россия

праздники

религиозные праздники

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007161754_135:276:3010:1893_1920x0_80_0_0_e5fa0afdbeb7ca1bb2338aa556306350.jpg

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. 26 марта 2025 года в России отмечается профессиональный праздник сотрудников подразделений МВД РФ по борьбе с преступными посягательствами на грузы, а в мире проводится "Фиолетовый день" или День больных эпилепсией, а также Международный день одиночества. Какие ещё праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииСегодня поздравления с профессиональным праздником получают сотрудники подразделений, борющихся с преступными посягательствами на грузы – специалисты ведомства ОБППГ. Специальная служба образовалась еще в СССР и отвечала за предотвращение нападений на логистические компании и раскрытие преступлений, связанных с хищениями грузов. Сегодня деятельность ведомства расширилась, специалисты занимаются выявлением, пресечением и раскрытием преступлений в отношении грузов и цветных металлов на железнодорожном транспорте, а также грузов, багажа и почты на воздушных судах.26 марта в нашей стране и во всем мире выражают поддержку людям с диагнозом "эпилепсия" и распространяют информацию о болезни и об оказании первой помощи страдающим от нее людям – День больных эпилепсией.Профессиональный праздникВ системе Министерства внутренних дел 26 марта 1980 года было создано подразделение по борьбе с преступными посягательствами на грузы как единая специальная служба. Ежегодно 26 марта отмечается День подразделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы (ОБППГ) МВД РФ, профессиональный праздник всех сотрудников ОБППГ. Их деятельность направлена на выявление и пресечение хищений, а также раскрытие преступлений в сфере грузовых перевозок на железнодорожном и воздушном транспорте.Церковный праздник26 марта 2025 года в православном календаре идет 4-я седмица Великого поста: Крестопоклонная. В этот день отмечается перенесение мощей святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского. Святитель Никифор был выдающимся церковным деятелем. Он оставил обширное духовное наследие – многочисленные труды исторического, канонического и догматического содержания.Народный праздник26 марта по народному календарю наступает Никифоров день. В эту дату стараются убрать дом, чем чище жилище, тем благополучнее будет жизнь семьи. Сходить в баню и облиться ледяной водой, по приметам, такой ритуал может укрепить здоровье. А еще наши предки всегда отправлялись в этот день на рыбалку.В народе отмечали, что начинается движение сока в стволах деревьев, поэтому нельзя ломать ветки, корчевать корни, сдирать кору, чтобы не навлечь беду на весь свой род. Запрещено в этот день ходить на кладбище, чтобы не тревожить души, брать в руки острые предметы и стричь волосы, чтобы не укоротить свою жизнь. Не следует брать деньги в долг – к большой ссоре, а также рассказывать свои плохие сновидения.Какой сегодня праздник в миреЕжегодно 26 марта во всем мире отмечается День больных эпилепсией, или "Фиолетовый день" (Purple Day) в поддержку осведомленности об эпилепсии. Праздник появился по инициативе канадской девочки Кессиди Меган, которая сама с ранних лет болела эпилепсией и сталкивалась с негативным отношением. Символом праздника является фиолетовый цвет, который, как известно, успокаивающе действует на нервную систему и снижает чувство тревожности.Сегодня есть повод побыть в одиночестве и посвятить время себе, ведь 26 марта – Международный день одиночества. Можно посвятить время медитации, почитать книгу, заняться рукоделием, посмотреть фильм или послушать музыку.Памятные даты в историиХроника важных событий, произошедших в мире 26 марта в разные годы:1787 – Екатерина II, находясь в Киеве, приказала отчеканить медаль в честь её визита на юг России.1828 – состоялся единственный публичный концерт Франца Шуберта.1837 – в Санкт-Петербурге в помещении Общества поощрения художеств состоялся первый розыгрыш первой в России художественной беспроигрышной лотереи.1845 – в США был запатентован медицинский пластырь.1851 – в Костроме открыт памятник Ивану Сусанину.1857 – в Москве основан завод братьев Бромлей (ныне завод "Красный пролетарий").1872 – в России выпущена первая почтовая карточка.1912 – создан первый в русской мультипликации кукольный фильм "Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами" (автор В. А. Старевич).1934 – в Британии введены экзамены на вождение автомобиля.1941 – учреждение Сталинских премий (позже они были переименованы в Государственные).1954 – опубликовано заявления правительства СССР о признании полного суверенитета ГДР.1956 – в СССР отпуск по беременности увеличен с 77 до 112 дней.1958 – состоялся запуск американского искусственного спутника Земли "Эксплорер-3" с целью изучения излучения Земли и микрометеоритов.1973 – первые женщины допущены в зал Лондонской фондовой биржи.1989 – выборы народных депутатов СССР, первые частично свободные выборы высшего органа власти в истории СССР.1996 – Международный валютный фонд выделил России кредит на 6,9 млрд долларов – самый большой в истории МВФ.1999 – зафиксировано появление червя "Мелисса", поразившего за короткое время сотни тысяч компьютеров во всём мире.2000 – Владимир Путин избран президентом России.2006 – день рождения социальной сети "Одноклассники".Кто из известных людей родился 26 мартаВ этот день родились:1875 – Ли Сын Ман, политик, государственный деятель и первый президент Республики Корея (1948—1960).1930 – Сандра Дэй О’Коннор, первая женщина в Верховном суде США.1945 – Михаил Воронин, советский гимнаст, двукратный олимпийский чемпион (1968) и чемпион мира (1966).1946 – Владимир Пресняков (старший), композитор, певец и музыкант, участник ВИА "Самоцветы", заслуженный артист России.1948 – Стивен Тайлер (при рожд. Стивен Виктор Талларико), американский музыкант и автор песен, вокалист и лидер рок-группы "Aerosmith".1960 – Дженнифер Грей, американская теле- и киноактриса.1966 – Майкл Империоли, американский актёр, лауреат премии "Эмми".1970 – Паул Босвелт, нидерландский футболист и тренер.1972 – Аркадий Дворкович, российский экономист, государственный деятель, президент ФИДЕ.1973 – Ларри Пейдж, американский программист, разработчик и сооснователь поисковой системы Google.1974 – Майкл Пека, канадский хоккеист, олимпийский чемпион (2002).1979 – Пьер Воме, камерунский футболист, олимпийский чемпион (2000).1981 – Данис Зарипов, российский хоккеист, трёхкратный чемпион мира.1982 – Микель Артета, испанский футболист, тренер.1985 – Кира Найтли, английская актриса кино телевидения и озвучивания.1989 – Симон Кьер, датский футболист.1990 – Ромен Саисс, марокканский футболист.1994 – Фрея Тингли, австралийская актриса кино и телевидения.ИмениныИменины 26 марта отмечают: Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Никифор, Николай, Терентий.

https://ria.ru/20250225/prazdniki-1916753876.html

https://ria.ru/20250225/tserkovnyy-1925662524.html

https://ria.ru/20250205/aprel-1850395199.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, праздники, религиозные праздники