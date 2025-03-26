26 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. 26 марта 2025 года в России отмечается профессиональный праздник сотрудников подразделений МВД РФ по борьбе с преступными посягательствами на грузы, а в мире проводится "Фиолетовый день" или День больных эпилепсией, а также Международный день одиночества. Какие ещё праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.
Какой сегодня праздник в России
Сегодня поздравления с профессиональным праздником получают сотрудники подразделений, борющихся с преступными посягательствами на грузы – специалисты ведомства ОБППГ. Специальная служба образовалась еще в СССР и отвечала за предотвращение нападений на логистические компании и раскрытие преступлений, связанных с хищениями грузов. Сегодня деятельность ведомства расширилась, специалисты занимаются выявлением, пресечением и раскрытием преступлений в отношении грузов и цветных металлов на железнодорожном транспорте, а также грузов, багажа и почты на воздушных судах.
26 марта в нашей стране и во всем мире выражают поддержку людям с диагнозом "эпилепсия" и распространяют информацию о болезни и об оказании первой помощи страдающим от нее людям – День больных эпилепсией.
Профессиональный праздник
В системе Министерства внутренних дел 26 марта 1980 года было создано подразделение по борьбе с преступными посягательствами на грузы как единая специальная служба. Ежегодно 26 марта отмечается День подразделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы (ОБППГ) МВД РФ, профессиональный праздник всех сотрудников ОБППГ. Их деятельность направлена на выявление и пресечение хищений, а также раскрытие преступлений в сфере грузовых перевозок на железнодорожном и воздушном транспорте.
Церковный праздник
26 марта 2025 года в православном календаре идет 4-я седмица Великого поста: Крестопоклонная. В этот день отмечается перенесение мощей святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского. Святитель Никифор был выдающимся церковным деятелем. Он оставил обширное духовное наследие – многочисленные труды исторического, канонического и догматического содержания.
Народный праздник
26 марта по народному календарю наступает Никифоров день. В эту дату стараются убрать дом, чем чище жилище, тем благополучнее будет жизнь семьи. Сходить в баню и облиться ледяной водой, по приметам, такой ритуал может укрепить здоровье. А еще наши предки всегда отправлялись в этот день на рыбалку.
В народе отмечали, что начинается движение сока в стволах деревьев, поэтому нельзя ломать ветки, корчевать корни, сдирать кору, чтобы не навлечь беду на весь свой род. Запрещено в этот день ходить на кладбище, чтобы не тревожить души, брать в руки острые предметы и стричь волосы, чтобы не укоротить свою жизнь. Не следует брать деньги в долг – к большой ссоре, а также рассказывать свои плохие сновидения.
Какой сегодня праздник в мире
Ежегодно 26 марта во всем мире отмечается День больных эпилепсией, или "Фиолетовый день" (Purple Day) в поддержку осведомленности об эпилепсии. Праздник появился по инициативе канадской девочки Кессиди Меган, которая сама с ранних лет болела эпилепсией и сталкивалась с негативным отношением. Символом праздника является фиолетовый цвет, который, как известно, успокаивающе действует на нервную систему и снижает чувство тревожности.
Сегодня есть повод побыть в одиночестве и посвятить время себе, ведь 26 марта – Международный день одиночества. Можно посвятить время медитации, почитать книгу, заняться рукоделием, посмотреть фильм или послушать музыку.
Памятные даты в истории
Хроника важных событий, произошедших в мире 26 марта в разные годы:
1787 – Екатерина II, находясь в Киеве, приказала отчеканить медаль в честь её визита на юг России.
1828 – состоялся единственный публичный концерт Франца Шуберта.
1837 – в Санкт-Петербурге в помещении Общества поощрения художеств состоялся первый розыгрыш первой в России художественной беспроигрышной лотереи.
1845 – в США был запатентован медицинский пластырь.
1851 – в Костроме открыт памятник Ивану Сусанину.
1857 – в Москве основан завод братьев Бромлей (ныне завод "Красный пролетарий").
1872 – в России выпущена первая почтовая карточка.
1912 – создан первый в русской мультипликации кукольный фильм "Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами" (автор В. А. Старевич).
1934 – в Британии введены экзамены на вождение автомобиля.
1941 – учреждение Сталинских премий (позже они были переименованы в Государственные).
1954 – опубликовано заявления правительства СССР о признании полного суверенитета ГДР.
1956 – в СССР отпуск по беременности увеличен с 77 до 112 дней.
1958 – состоялся запуск американского искусственного спутника Земли "Эксплорер-3" с целью изучения излучения Земли и микрометеоритов.
1973 – первые женщины допущены в зал Лондонской фондовой биржи.
1989 – выборы народных депутатов СССР, первые частично свободные выборы высшего органа власти в истории СССР.
1996 – Международный валютный фонд выделил России кредит на 6,9 млрд долларов – самый большой в истории МВФ.
1999 – зафиксировано появление червя "Мелисса", поразившего за короткое время сотни тысяч компьютеров во всём мире.
2000 – Владимир Путин избран президентом России.
2006 – день рождения социальной сети "Одноклассники".
Кто из известных людей родился 26 марта
В этот день родились:
1875 – Ли Сын Ман, политик, государственный деятель и первый президент Республики Корея (1948—1960).
1930 – Сандра Дэй О’Коннор, первая женщина в Верховном суде США.
1945 – Михаил Воронин, советский гимнаст, двукратный олимпийский чемпион (1968) и чемпион мира (1966).
1946 – Владимир Пресняков (старший), композитор, певец и музыкант, участник ВИА "Самоцветы", заслуженный артист России.
1948 – Стивен Тайлер (при рожд. Стивен Виктор Талларико), американский музыкант и автор песен, вокалист и лидер рок-группы "Aerosmith".
1960 – Дженнифер Грей, американская теле- и киноактриса.
1966 – Майкл Империоли, американский актёр, лауреат премии "Эмми".
1970 – Паул Босвелт, нидерландский футболист и тренер.
1972 – Аркадий Дворкович, российский экономист, государственный деятель, президент ФИДЕ.
1973 – Ларри Пейдж, американский программист, разработчик и сооснователь поисковой системы Google.
1974 – Майкл Пека, канадский хоккеист, олимпийский чемпион (2002).
1979 – Пьер Воме, камерунский футболист, олимпийский чемпион (2000).
1981 – Данис Зарипов, российский хоккеист, трёхкратный чемпион мира.
1982 – Микель Артета, испанский футболист, тренер.
1985 – Кира Найтли, английская актриса кино телевидения и озвучивания.
1989 – Симон Кьер, датский футболист.
1990 – Ромен Саисс, марокканский футболист.
1994 – Фрея Тингли, австралийская актриса кино и телевидения.
Именины
Именины 26 марта отмечают: Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Никифор, Николай, Терентий.
