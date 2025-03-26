26 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. 26 марта 2025 года в России отмечается профессиональный праздник сотрудников подразделений МВД РФ по борьбе с преступными посягательствами на грузы, а в мире проводится "Фиолетовый день" или День больных эпилепсией, а также Международный день одиночества. Какие ещё праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

Сегодня поздравления с профессиональным праздником получают сотрудники подразделений, борющихся с преступными посягательствами на грузы – специалисты ведомства ОБППГ. Специальная служба образовалась еще в СССР и отвечала за предотвращение нападений на логистические компании и раскрытие преступлений, связанных с хищениями грузов. Сегодня деятельность ведомства расширилась, специалисты занимаются выявлением, пресечением и раскрытием преступлений в отношении грузов и цветных металлов на железнодорожном транспорте, а также грузов, багажа и почты на воздушных судах.

26 марта в нашей стране и во всем мире выражают поддержку людям с диагнозом "эпилепсия" и распространяют информацию о болезни и об оказании первой помощи страдающим от нее людям – День больных эпилепсией.

Профессиональный праздник

В системе Министерства внутренних дел 26 марта 1980 года было создано подразделение по борьбе с преступными посягательствами на грузы как единая специальная служба. Ежегодно 26 марта отмечается День подразделений по борьбе с преступными посягательствами на грузы (ОБППГ) МВД РФ, профессиональный праздник всех сотрудников ОБППГ. Их деятельность направлена на выявление и пресечение хищений, а также раскрытие преступлений в сфере грузовых перевозок на железнодорожном и воздушном транспорте.

Церковный праздник

26 марта 2025 года в православном календаре идет 4-я седмица Великого поста: Крестопоклонная. В этот день отмечается перенесение мощей святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского. Святитель Никифор был выдающимся церковным деятелем. Он оставил обширное духовное наследие – многочисленные труды исторического, канонического и догматического содержания.

Народный праздник

26 марта по народному календарю наступает Никифоров день. В эту дату стараются убрать дом, чем чище жилище, тем благополучнее будет жизнь семьи. Сходить в баню и облиться ледяной водой, по приметам, такой ритуал может укрепить здоровье. А еще наши предки всегда отправлялись в этот день на рыбалку.

В народе отмечали, что начинается движение сока в стволах деревьев, поэтому нельзя ломать ветки, корчевать корни, сдирать кору, чтобы не навлечь беду на весь свой род. Запрещено в этот день ходить на кладбище, чтобы не тревожить души, брать в руки острые предметы и стричь волосы, чтобы не укоротить свою жизнь. Не следует брать деньги в долг – к большой ссоре, а также рассказывать свои плохие сновидения.

Какой сегодня праздник в мире

Ежегодно 26 марта во всем мире отмечается День больных эпилепсией, или "Фиолетовый день" (Purple Day) в поддержку осведомленности об эпилепсии. Праздник появился по инициативе канадской девочки Кессиди Меган, которая сама с ранних лет болела эпилепсией и сталкивалась с негативным отношением. Символом праздника является фиолетовый цвет, который, как известно, успокаивающе действует на нервную систему и снижает чувство тревожности.

Сегодня есть повод побыть в одиночестве и посвятить время себе, ведь 26 марта – Международный день одиночества. Можно посвятить время медитации, почитать книгу, заняться рукоделием, посмотреть фильм или послушать музыку.

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 26 марта в разные годы:

1787 – Екатерина II, находясь в Киеве, приказала отчеканить медаль в честь её визита на юг России.

1828 – состоялся единственный публичный концерт Франца Шуберта.

1837 – в Санкт-Петербурге в помещении Общества поощрения художеств состоялся первый розыгрыш первой в России художественной беспроигрышной лотереи.

1845 – в США был запатентован медицинский пластырь.

1851 – в Костроме открыт памятник Ивану Сусанину.

1857 – в Москве основан завод братьев Бромлей (ныне завод "Красный пролетарий").

1872 – в России выпущена первая почтовая карточка.

1912 – создан первый в русской мультипликации кукольный фильм "Прекрасная Люканида, или Война усачей с рогачами" (автор В. А. Старевич).

1934 – в Британии введены экзамены на вождение автомобиля.

1941 – учреждение Сталинских премий (позже они были переименованы в Государственные).

1954 – опубликовано заявления правительства СССР о признании полного суверенитета ГДР.

1956 – в СССР отпуск по беременности увеличен с 77 до 112 дней.

1958 – состоялся запуск американского искусственного спутника Земли "Эксплорер-3" с целью изучения излучения Земли и микрометеоритов.

1973 – первые женщины допущены в зал Лондонской фондовой биржи.

1989 – выборы народных депутатов СССР, первые частично свободные выборы высшего органа власти в истории СССР.

1996 – Международный валютный фонд выделил России кредит на 6,9 млрд долларов – самый большой в истории МВФ.

1999 – зафиксировано появление червя "Мелисса", поразившего за короткое время сотни тысяч компьютеров во всём мире.

2000 – Владимир Путин избран президентом России.

2006 – день рождения социальной сети "Одноклассники".

Кто из известных людей родился 26 марта

В этот день родились:

1875 – Ли Сын Ман, политик, государственный деятель и первый президент Республики Корея (1948—1960).

1930 – Сандра Дэй О’Коннор, первая женщина в Верховном суде США.

1945 – Михаил Воронин, советский гимнаст, двукратный олимпийский чемпион (1968) и чемпион мира (1966).

1946 – Владимир Пресняков (старший), композитор, певец и музыкант, участник ВИА "Самоцветы", заслуженный артист России.

1948 – Стивен Тайлер (при рожд. Стивен Виктор Талларико), американский музыкант и автор песен, вокалист и лидер рок-группы "Aerosmith".

1960 – Дженнифер Грей, американская теле- и киноактриса.

1966 – Майкл Империоли, американский актёр, лауреат премии "Эмми".

1970 – Паул Босвелт, нидерландский футболист и тренер.

1972 – Аркадий Дворкович, российский экономист, государственный деятель, президент ФИДЕ.

1973 – Ларри Пейдж, американский программист, разработчик и сооснователь поисковой системы Google.

1974 – Майкл Пека, канадский хоккеист, олимпийский чемпион (2002).

1979 – Пьер Воме, камерунский футболист, олимпийский чемпион (2000).

1981 – Данис Зарипов, российский хоккеист, трёхкратный чемпион мира.

1982 – Микель Артета, испанский футболист, тренер.

1985 – Кира Найтли, английская актриса кино телевидения и озвучивания.

1989 – Симон Кьер, датский футболист.

1990 – Ромен Саисс, марокканский футболист.

1994 – Фрея Тингли, австралийская актриса кино и телевидения.

Именины