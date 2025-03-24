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Какой сегодня праздник: что отмечают 24 марта в России и в мире по календарю
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06:00 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/prazdnik-2006672798.html
24 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 марта в России и в мире по календарю
24 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
24 марта - прекрасный день для того, чтобы позаботиться о здоровье, получить заряд хорошего настроения и даже добавить в свою жизнь немного магии. Ведь в этот... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T06:00:00+03:00
2025-03-24T06:00:00+03:00
праздники
религиозные праздники
россия
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. 24 марта - прекрасный день для того, чтобы позаботиться о здоровье, получить заряд хорошего настроения и даже добавить в свою жизнь немного магии. Ведь в этот день в календаре в 2025 году отмечается множество разнообразных праздников: народных, профессиональных, международных. Какой сегодня праздник отмечают в России и в мире, что можно делать, какие приметы актуальны - в материале РИА Новости. Какой сегодня праздник в РоссииВ праздничном календаре страны сегодняшний день, 24 марта, отмечен сразу несколькими значимыми поводами и событиями.Профессиональный праздникВот уже более ста лет назад, 24 марта 1916 года, в России была создана Центральная аэронавигационная станция, которая позволяла отечественной авиации работать гораздо более эффективно (что оказалось востребовано не только в военные годы). Эта дата с тех пор считается днем рождения авиационной штурманской службы, а праздник День штурмана Военно-воздушных сил России был официально введен в 2000 году и с тех пор отмечается ежегодно.Церковный праздник сегодняВ православном календаре сегодняшний весенний день известен как день памяти святителя Евфимия, архиепископа Новгородского, который также был известен как чудотворец. Занимая столь высокий сан, архиепископ много занимался строительством и восстановлением храмов, уделял внимание переписке церковных книг.В этот же день верующие чтят память святителя Софрония, патриарха Иерусалимского. Уже в раннем возрасте он отличался благочестием и проявлял большую любовь к наукам, но решил посвятить свою жизнь Богу и многое сделал для Иерусалимской Церкви.Также 24 марта отмечают перенесение мощей мученика Епимаха Нового, который даже в годы гонений на христиан не побоялся выступить против языческих идолов и выдержал множество мучений за свою веру.Помимо этого сегодня отмечают дни памяти:Народный праздникВ народном календаре 24 марта известен под названием “Ефимов день” и славился тем, кто в этот день, по поверьям, в березах начиналось движение соков. На 24 марта полагалось приступать к активным работам в саду, перекапывать огород, вносить необходимые удобрения.Отдельные приметы, на которые обращали внимание в этот день, были связаны с кукушками. Так, едва заслышав голос этой птицы, полагалось звякнуть монетками (считалось, что в результате человека ждет финансовое благополучие, а потому многие специально носили с собой монеты). Также можно было загадать желание: люди верили, что оно непременно исполнится. А вот думать о будущем под звуки ее голоса не стоило: наши предки верили, что в этом случае подобные мысли и мечты так и останутся несбывшимися.Существовали и другие приметы. Много мышей на полях сулили в будущем неурожай, пушистый иней служил предвестником хорошей теплой погоды.Какой сегодня праздник в миреВсемирный день борьбы с туберкулезом ежегодно отмечается во многих странах мира. Праздник был учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1982 году в память о том, что в 1882 году доктор и микробиолог Роберт Кох официально сообщил о своем открытии: он обнаружил бактерию, которая вызывает у человека туберкулез. Эта бактерия с тех пор известна как “палочка Коха”.Психическое здоровье в благополучии человека играет не менее важную роль. А потому отмечаемый в эту дату Международный день борьбы с депрессией помогает привлечь внимание людей к подобным заболеваниям. В этот день проводятся тематические мероприятия, в рамках которых специалисты рассказывают о том, какие меры профилактики и борьбы с депрессией существуют в современном мире.Также 24 марта отмечается и установленный Генеральной ассамблеей ООН праздник - День права на установление истины в отношении нарушений прав человека, который был официально внесен в праздничный календарь в 2010 году.Памятные даты в истории1801 год - убит император Павел I, который стал жертвой заговора;1802 год - получен патент на паровоз, способный двигаться по рельсам (его получил английский изобретатель Ричард Тревитик);1972 год - состоялась премьера легендарной кинокартины “Крестный отец”.Кто родился 24 марта из знаменитостейВ число тех, кто родился сегодня, входят:ИмениныВасилий, Георгий, Иван, Софрон, Ефим и Феодора - вот полный список именинников на 24 марта.
https://ria.ru/20250225/prazdniki-1916753876.html
https://ria.ru/20250225/tserkovnyy-1925662524.html
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праздники, религиозные праздники, россия
Праздники, Религиозные праздники, Россия

24 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкКакой сегодня праздник 24 марта 2025. День штурмана Военно-воздушных сил России
Какой сегодня праздник 24 марта 2025. День штурмана Военно-воздушных сил России - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. 24 марта - прекрасный день для того, чтобы позаботиться о здоровье, получить заряд хорошего настроения и даже добавить в свою жизнь немного магии. Ведь в этот день в календаре в 2025 году отмечается множество разнообразных праздников: народных, профессиональных, международных. Какой сегодня праздник отмечают в России и в мире, что можно делать, какие приметы актуальны - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

В праздничном календаре страны сегодняшний день, 24 марта, отмечен сразу несколькими значимыми поводами и событиями.
Календарь праздников — 2025. Март
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25 февраля, 14:20

Профессиональный праздник

Вот уже более ста лет назад, 24 марта 1916 года, в России была создана Центральная аэронавигационная станция, которая позволяла отечественной авиации работать гораздо более эффективно (что оказалось востребовано не только в военные годы). Эта дата с тех пор считается днем рождения авиационной штурманской службы, а праздник День штурмана Военно-воздушных сил России был официально введен в 2000 году и с тех пор отмечается ежегодно.

Церковный праздник сегодня

В православном календаре сегодняшний весенний день известен как день памяти святителя Евфимия, архиепископа Новгородского, который также был известен как чудотворец. Занимая столь высокий сан, архиепископ много занимался строительством и восстановлением храмов, уделял внимание переписке церковных книг.
В этот же день верующие чтят память святителя Софрония, патриарха Иерусалимского. Уже в раннем возрасте он отличался благочестием и проявлял большую любовь к наукам, но решил посвятить свою жизнь Богу и многое сделал для Иерусалимской Церкви.
Также 24 марта отмечают перенесение мощей мученика Епимаха Нового, который даже в годы гонений на христиан не побоялся выступить против языческих идолов и выдержал множество мучений за свою веру.
Помимо этого сегодня отмечают дни памяти:
  • преподобного Софрония, затворника Печерского, в Дальних пещерах;
  • священномученика Пиония, пресвитера Смирнского, и иже с ним;
  • преподобноисповедника Патрикия (Петрова), иеромонаха;
  • священноисповедника Василия Малахова, пресвитера ;
  • преподобного Алексия Голосеевского, Киевского (Шепелева).
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Церковный календарь на март 2025
25 февраля, 13:56

Народный праздник

В народном календаре 24 марта известен под названием “Ефимов день” и славился тем, кто в этот день, по поверьям, в березах начиналось движение соков. На 24 марта полагалось приступать к активным работам в саду, перекапывать огород, вносить необходимые удобрения.
Отдельные приметы, на которые обращали внимание в этот день, были связаны с кукушками. Так, едва заслышав голос этой птицы, полагалось звякнуть монетками (считалось, что в результате человека ждет финансовое благополучие, а потому многие специально носили с собой монеты). Также можно было загадать желание: люди верили, что оно непременно исполнится. А вот думать о будущем под звуки ее голоса не стоило: наши предки верили, что в этом случае подобные мысли и мечты так и останутся несбывшимися.
Существовали и другие приметы. Много мышей на полях сулили в будущем неурожай, пушистый иней служил предвестником хорошей теплой погоды.

Какой сегодня праздник в мире

Всемирный день борьбы с туберкулезом ежегодно отмечается во многих странах мира. Праздник был учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1982 году в память о том, что в 1882 году доктор и микробиолог Роберт Кох официально сообщил о своем открытии: он обнаружил бактерию, которая вызывает у человека туберкулез. Эта бактерия с тех пор известна как “палочка Коха”.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкОперационная бригада перед операцией в областной туберкулезной больнице Иркутска
Операционная бригада перед операцией в областной туберкулезной больнице Иркутска - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Операционная бригада перед операцией в областной туберкулезной больнице Иркутска
Психическое здоровье в благополучии человека играет не менее важную роль. А потому отмечаемый в эту дату Международный день борьбы с депрессией помогает привлечь внимание людей к подобным заболеваниям. В этот день проводятся тематические мероприятия, в рамках которых специалисты рассказывают о том, какие меры профилактики и борьбы с депрессией существуют в современном мире.
Также 24 марта отмечается и установленный Генеральной ассамблеей ООН праздник - День права на установление истины в отношении нарушений прав человека, который был официально внесен в праздничный календарь в 2010 году.

Памятные даты в истории

1801 год - убит император Павел I, который стал жертвой заговора;
1802 год - получен патент на паровоз, способный двигаться по рельсам (его получил английский изобретатель Ричард Тревитик);
1972 год - состоялась премьера легендарной кинокартины “Крестный отец”.
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Кто родился 24 марта из знаменитостей

В число тех, кто родился сегодня, входят:
  • художник Орест Кипренский (1782 год);
  • иллюзионист Гарри Гудини (1874 год);
  • певец и композитор, Народный артист России Александр Серов (1954 год);
  • актриса Джессика Честейн (1977 год).

Именины

Василий, Георгий, Иван, Софрон, Ефим и Феодора - вот полный список именинников на 24 марта.
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