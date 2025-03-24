24 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. 24 марта - прекрасный день для того, чтобы позаботиться о здоровье, получить заряд хорошего настроения и даже добавить в свою жизнь немного магии. Ведь в этот день в календаре в 2025 году отмечается множество разнообразных праздников: народных, профессиональных, международных. Какой сегодня праздник отмечают в России и в мире, что можно делать, какие приметы актуальны - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

В праздничном календаре страны сегодняшний день, 24 марта, отмечен сразу несколькими значимыми поводами и событиями.

Профессиональный праздник

Вот уже более ста лет назад, 24 марта 1916 года, в России была создана Центральная аэронавигационная станция, которая позволяла отечественной авиации работать гораздо более эффективно (что оказалось востребовано не только в военные годы). Эта дата с тех пор считается днем рождения авиационной штурманской службы, а праздник День штурмана Военно-воздушных сил России был официально введен в 2000 году и с тех пор отмечается ежегодно.

Церковный праздник сегодня

В православном календаре сегодняшний весенний день известен как день памяти святителя Евфимия, архиепископа Новгородского, который также был известен как чудотворец. Занимая столь высокий сан, архиепископ много занимался строительством и восстановлением храмов, уделял внимание переписке церковных книг.

В этот же день верующие чтят память святителя Софрония, патриарха Иерусалимского. Уже в раннем возрасте он отличался благочестием и проявлял большую любовь к наукам, но решил посвятить свою жизнь Богу и многое сделал для Иерусалимской Церкви.

Также 24 марта отмечают перенесение мощей мученика Епимаха Нового, который даже в годы гонений на христиан не побоялся выступить против языческих идолов и выдержал множество мучений за свою веру.

Помимо этого сегодня отмечают дни памяти:

Народный праздник

В народном календаре 24 марта известен под названием “Ефимов день” и славился тем, кто в этот день, по поверьям, в березах начиналось движение соков. На 24 марта полагалось приступать к активным работам в саду, перекапывать огород, вносить необходимые удобрения.

Отдельные приметы, на которые обращали внимание в этот день, были связаны с кукушками. Так, едва заслышав голос этой птицы, полагалось звякнуть монетками (считалось, что в результате человека ждет финансовое благополучие, а потому многие специально носили с собой монеты). Также можно было загадать желание: люди верили, что оно непременно исполнится. А вот думать о будущем под звуки ее голоса не стоило: наши предки верили, что в этом случае подобные мысли и мечты так и останутся несбывшимися.

Существовали и другие приметы. Много мышей на полях сулили в будущем неурожай, пушистый иней служил предвестником хорошей теплой погоды.

Какой сегодня праздник в мире

Всемирный день борьбы с туберкулезом ежегодно отмечается во многих странах мира. Праздник был учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1982 году в память о том, что в 1882 году доктор и микробиолог Роберт Кох официально сообщил о своем открытии: он обнаружил бактерию, которая вызывает у человека туберкулез. Эта бактерия с тех пор известна как “палочка Коха”.

Психическое здоровье в благополучии человека играет не менее важную роль. А потому отмечаемый в эту дату Международный день борьбы с депрессией помогает привлечь внимание людей к подобным заболеваниям. В этот день проводятся тематические мероприятия, в рамках которых специалисты рассказывают о том, какие меры профилактики и борьбы с депрессией существуют в современном мире.

День права на установление истины в отношении нарушений прав человека, который был официально внесен в праздничный календарь в 2010 году. Также 24 марта отмечается и установленный Генеральной ассамблеей ООН праздник -, который был официально внесен в праздничный календарь в 2010 году.

Памятные даты в истории

1801 год - убит император Павел I , который стал жертвой заговора;

1802 год - получен патент на паровоз, способный двигаться по рельсам (его получил английский изобретатель Ричард Тревитик);

1972 год - состоялась премьера легендарной кинокартины “Крестный отец”.

Кто родился 24 марта из знаменитостей

В число тех, кто родился сегодня, входят:

художник Орест Кипренский (1782 год);

художник (1782 год); иллюзионист Гарри Гудини (1874 год);

иллюзионист (1874 год); певец и композитор, Народный артист России Александр Серов (1954 год);

певец и композитор, Народный артист России (1954 год); актриса Джессика Честейн (1977 год).

Именины