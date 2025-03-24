Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 марта в России и в мире по календарю
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 24.03.2025 (обновлено: 17:02 16.10.2025)
https://ria.ru/prazdniki/24-marta-kakoy-prazdnik/
24 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 24 марта в России и в мире по календарю
24 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
24 марта - прекрасный день для того, чтобы позаботиться о здоровье, получить заряд хорошего настроения и даже добавить в свою жизнь немного магии. Ведь в этот... РИА Новости, 16.10.2025
2025-03-24T06:00:00+03:00
2025-10-16T17:02:00+03:00
праздники
религиозные праздники
россия
какой сегодня праздник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006675077_0:0:2934:1651_1920x0_80_0_0_1c451145a58fa75f4f0523c52d95c45c.jpg
https://ria.ru/20250225/prazdniki-1916753876.html
https://ria.ru/20250225/tserkovnyy-1925662524.html
https://ria.ru/religioznye-prazdniki/paskha/
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006675077_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_38d9083139a51e19c55cf5d8ff630895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
праздники, религиозные праздники, россия, какой сегодня праздник
Праздники, Религиозные праздники, Россия, Какой сегодня праздник
Главная / Праздники

24 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкКакой сегодня праздник 24 марта 2025. День штурмана Военно-воздушных сил России
Какой сегодня праздник 24 марта 2025. День штурмана Военно-воздушных сил России - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. 24 марта - прекрасный день для того, чтобы позаботиться о здоровье, получить заряд хорошего настроения и даже добавить в свою жизнь немного магии. Ведь в этот день в календаре в 2025 году отмечается множество разнообразных праздников: народных, профессиональных, международных. Какой сегодня праздник отмечают в России и в мире, что можно делать, какие приметы актуальны - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

В праздничном календаре страны сегодняшний день, 24 марта, отмечен сразу несколькими значимыми поводами и событиями.
Календарь праздников — 2025. Март
Выходные и праздники в марте: как россияне будут отдыхать в 2025 году
25 февраля, 14:20

Профессиональный праздник

Вот уже более ста лет назад, 24 марта 1916 года, в России была создана Центральная аэронавигационная станция, которая позволяла отечественной авиации работать гораздо более эффективно (что оказалось востребовано не только в военные годы). Эта дата с тех пор считается днем рождения авиационной штурманской службы, а праздник День штурмана Военно-воздушных сил России был официально введен в 2000 году и с тех пор отмечается ежегодно.

Церковный праздник сегодня

В православном календаре сегодняшний весенний день известен как день памяти святителя Евфимия, архиепископа Новгородского, который также был известен как чудотворец. Занимая столь высокий сан, архиепископ много занимался строительством и восстановлением храмов, уделял внимание переписке церковных книг.
В этот же день верующие чтят память святителя Софрония, патриарха Иерусалимского. Уже в раннем возрасте он отличался благочестием и проявлял большую любовь к наукам, но решил посвятить свою жизнь Богу и многое сделал для Иерусалимской Церкви.
Также 24 марта отмечают перенесение мощей мученика Епимаха Нового, который даже в годы гонений на христиан не побоялся выступить против языческих идолов и выдержал множество мучений за свою веру.
Помимо этого сегодня отмечают дни памяти:
  • преподобного Софрония, затворника Печерского, в Дальних пещерах;
  • священномученика Пиония, пресвитера Смирнского, и иже с ним;
  • преподобноисповедника Патрикия (Петрова), иеромонаха;
  • священноисповедника Василия Малахова, пресвитера ;
  • преподобного Алексия Голосеевского, Киевского (Шепелева).
Масленичные гуляния на площади Преображенского кафедрального собора в Бердске Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Церковный календарь на март 2025
25 февраля, 13:56

Народный праздник

В народном календаре 24 марта известен под названием “Ефимов день” и славился тем, кто в этот день, по поверьям, в березах начиналось движение соков. На 24 марта полагалось приступать к активным работам в саду, перекапывать огород, вносить необходимые удобрения.
Отдельные приметы, на которые обращали внимание в этот день, были связаны с кукушками. Так, едва заслышав голос этой птицы, полагалось звякнуть монетками (считалось, что в результате человека ждет финансовое благополучие, а потому многие специально носили с собой монеты). Также можно было загадать желание: люди верили, что оно непременно исполнится. А вот думать о будущем под звуки ее голоса не стоило: наши предки верили, что в этом случае подобные мысли и мечты так и останутся несбывшимися.
Существовали и другие приметы. Много мышей на полях сулили в будущем неурожай, пушистый иней служил предвестником хорошей теплой погоды.

Какой сегодня праздник в мире

Всемирный день борьбы с туберкулезом ежегодно отмечается во многих странах мира. Праздник был учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1982 году в память о том, что в 1882 году доктор и микробиолог Роберт Кох официально сообщил о своем открытии: он обнаружил бактерию, которая вызывает у человека туберкулез. Эта бактерия с тех пор известна как “палочка Коха”.
© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкОперационная бригада перед операцией в областной туберкулезной больнице Иркутска
Операционная бригада перед операцией в областной туберкулезной больнице Иркутска - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в медиабанк
Операционная бригада перед операцией в областной туберкулезной больнице Иркутска
Психическое здоровье в благополучии человека играет не менее важную роль. А потому отмечаемый в эту дату Международный день борьбы с депрессией помогает привлечь внимание людей к подобным заболеваниям. В этот день проводятся тематические мероприятия, в рамках которых специалисты рассказывают о том, какие меры профилактики и борьбы с депрессией существуют в современном мире.
Также 24 марта отмечается и установленный Генеральной ассамблеей ООН праздник - День права на установление истины в отношении нарушений прав человека, который был официально внесен в праздничный календарь в 2010 году.

Памятные даты в истории

1801 год - убит император Павел I, который стал жертвой заговора;
1802 год - получен патент на паровоз, способный двигаться по рельсам (его получил английский изобретатель Ричард Тревитик);
1972 год - состоялась премьера легендарной кинокартины “Крестный отец”.
Корзина с пасхальными яйцами и куличами во время обряда освящения в Великую субботу возле собора Святого Александра Невского в Ялте - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Пасха 2025: традиции, история и значение главного христианского праздника
21 апреля, 12:40

Кто родился 24 марта из знаменитостей

В число тех, кто родился сегодня, входят:
  • художник Орест Кипренский (1782 год);
  • иллюзионист Гарри Гудини (1874 год);
  • певец и композитор, Народный артист России Александр Серов (1954 год);
  • актриса Джессика Честейн (1977 год).

Именины

Василий, Георгий, Иван, Софрон, Ефим и Феодора - вот полный список именинников на 24 марта.
Еще по темеРодительская суббота в 2025 году: церковные традиции и молитвыЭксперт объяснил, как удлинить новогодние праздники в 2026 годуКалендарь праздничных и выходных дней в 2026 годуУспение Пресвятой Богородицы в 2025 году: история и традиции праздникаСвященник рассказал о значении праздника Преображения Господня
 
ПраздникиПраздникиРелигиозные праздникиРоссияКакой сегодня праздник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала