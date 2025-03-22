https://ria.ru/20250322/prazdnik-2006215941.html

22 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 22 марта в России и в мире по календарю

22 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Всего на час погасить свет в квартире и выбраться на прогулку к ближайшему озеру или реке - вот лишь несколько идей, как отметить выпадающие в календаре на 22... РИА Новости, 22.03.2025

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Всего на час погасить свет в квартире и выбраться на прогулку к ближайшему озеру или реке - вот лишь несколько идей, как отметить выпадающие в календаре на 22 марта 2025 года праздники. Профессиональные, православные, международные - этот день вошел в историю целым рядом значимых поводов и событий. Какой сегодня праздник отмечают в России и в мире, что можно делать, а какие поступки находятся под запретом - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииПрофессиональных праздников в нашей стране 22 марта не отмечается. Однако в православном календаре эта дата известна сразу несколькими значимыми поводами.Церковный праздник сегодняНа 22 марта 2025 года приходится одна из выпадающих на период Великого поста родительских суббот (3-я Седмица Великого поста). В эти особые дни верующим полагается посещать храмы и молиться о тех, кого уже нет рядом с нами.22 марта по православному календарю чтят память 40 Севастийских мучеников, которые не отказались от своей веры перед лицом смерти. После того, как у города Севастии сорок римских воинов отказались принести жертву идолам, их на всю ночь оставили раздетыми на скованном льдом озере. Однако даже это не смогло сломить веру, и тогда они были казнены язычниками.Отмечают в этот день также дни памяти:В этот же день вспоминают историю Албазинской иконы Божией Матери, которая также известна под названием "Слово плоть бысть". Она считается одной из главных святынь русского Приамурья, а свое название получила по имени русской крепости Албазин.Народный праздникВ народном календаре этот день носит название Сорок сороков или чуть более краткое - Сороки. Считалось, что в этот день в природе происходит вторая встреча весны, предвестниками которой являются вернувшиеся из теплых краев жаворонки. Не случайно еще одно название этого дня - День жаворонка.Так как праздник был тесно связан с днем памяти 40 Севастийских мучеников, хозяйкам в этот день полагалось лепить особое печенье в виде птиц (как правило, 40 штук) и раздавать детям, а также с их помощью старались поскорее призвать весну.Существовал в этот день и другой обряд, который, как считалось, помогает защитить поля от заморозков. Для этого из ржаной или овсяной муки полагалось вылепить четыре десятка шариков и по одному выбрасывать их каждый день из окна, тем самым угощая Мороза, чтоб он стал добрее и не губил посевы.В этот день нельзя было плохо относиться к птицам: разорять их гнезда, причинять вред пернатым, прогонять прочь со двора. Ругаться, спорить также было запрещено, считалось плохой приметой одалживать деньги или выполнять какую-либо работу в поле и по дому.И, конечно, с Сороками было связано множество погодных примет. Подует теплый ветер - лето будет достаточно дождливым и пасмурным, установилась теплая погода - и в течение следующих 40 дней стоит ждать тепла.Какой сегодня праздник в мире22 марта жители многих стран присоединяются к важной экологической акции - “Час Земли”, которая призывает людей бережно относиться к планете и ее ресурсам. В этот день все участники должны ровно на час отключить в своих домах свет и по возможности - электроприборы, а на многих зданиях и достопримечательностях в рамках этой акции на час выключается подсветка. В 2025 году это должно произойти с 20:30 до 21:30. Инициатива проведения мероприятия принадлежит Всемирному фонду дикой природы.Еще один экологический праздник - Всемирный день водных ресурсов - также отмечается в мире 22 марта. Он ежегодно проводится с 1992 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН. С водной тематикой связан и еще один значимый международный праздник - День Балтийского моря, который отмечается вот уже на протяжении нескольких десятилетий (с 1986 года).Для некоторых граждан 22 марта является еще и профессиональным праздником. Ведь в этот день отмечается Международный день таксиста, напоминая о том, что именно сегодня в 1907 году на городских улицах Великобритании появились первые автомобили, оснащенные таксометрами.Памятные даты в истории1895 год - братья Люмьер организовали в Париже первый в истории публичный показ кинофильма - короткометражки "Выход рабочих с фабрики";1904 год - на страницах одной из британских газет опубликована первая цветная фотография;1951 год - создана первая в СССР телевизионная организация - Центральная студия телевидения;1995 год - космонавт Валерий Поляков благополучно вернулся на Землю с мировым рекордом пребывания в космосе (437 суток и 18 часов).Кто родился 22 марта из знаменитостейВ различные годы 20 марта на свет появились:ИмениныВ этот день свои именины среди представителей сильной половины человечества отмечают Александр, Алексей, Валентин, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Илья, а также Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Сергей и Тарас. А среди прекрасных дам - обладательницы имен Александра и Наталья.

https://ria.ru/20250225/prazdniki-1916753876.html

https://ria.ru/20250225/tserkovnyy-1925662524.html

https://ria.ru/20250321/kultura-1934940460.html

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Артем Смирнов

праздники, религиозные праздники, россия, общество