22 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Всего на час погасить свет в квартире и выбраться на прогулку к ближайшему озеру или реке - вот лишь несколько идей, как отметить выпадающие в календаре на 22 марта 2025 года праздники. Профессиональные, православные, международные - этот день вошел в историю целым рядом значимых поводов и событий. Какой сегодня праздник отмечают в России и в мире, что можно делать, а какие поступки находятся под запретом - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

Профессиональных праздников в нашей стране 22 марта не отмечается. Однако в православном календаре эта дата известна сразу несколькими значимыми поводами.

Церковный праздник сегодня

На 22 марта 2025 года приходится одна из выпадающих на период Великого поста родительских суббот (3-я Седмица Великого поста). В эти особые дни верующим полагается посещать храмы и молиться о тех, кого уже нет рядом с нами.

22 марта по православному календарю чтят память 40 Севастийских мучеников, которые не отказались от своей веры перед лицом смерти. После того, как у города Севастии сорок римских воинов отказались принести жертву идолам, их на всю ночь оставили раздетыми на скованном льдом озере. Однако даже это не смогло сломить веру, и тогда они были казнены язычниками.

Отмечают в этот день также дни памяти:

праведного Тарасия Ликаонийского; священномучеников пресвитеров Михаила Маслова, Алексия Смирнова, Димитрия Гливенко, Сергия Лебедева, Сергия Цветкова, диакона Николая Горюнова, преподобномученика Иоасафа (Шахова), иеромонаха, а также преподобномучениц послушницы Наталии Ульяновой и инокини Александры (Самойловой).

В этот же день вспоминают историю Албазинской иконы Божией Матери, которая также известна под названием "Слово плоть бысть". Она считается одной из главных святынь русского Приамурья, а свое название получила по имени русской крепости Албазин.

Народный праздник

В народном календаре этот день носит название Сорок сороков или чуть более краткое - Сороки. Считалось, что в этот день в природе происходит вторая встреча весны, предвестниками которой являются вернувшиеся из теплых краев жаворонки. Не случайно еще одно название этого дня - День жаворонка.

Так как праздник был тесно связан с днем памяти 40 Севастийских мучеников, хозяйкам в этот день полагалось лепить особое печенье в виде птиц (как правило, 40 штук) и раздавать детям, а также с их помощью старались поскорее призвать весну.

Существовал в этот день и другой обряд, который, как считалось, помогает защитить поля от заморозков. Для этого из ржаной или овсяной муки полагалось вылепить четыре десятка шариков и по одному выбрасывать их каждый день из окна, тем самым угощая Мороза, чтоб он стал добрее и не губил посевы.

В этот день нельзя было плохо относиться к птицам: разорять их гнезда, причинять вред пернатым, прогонять прочь со двора. Ругаться, спорить также было запрещено, считалось плохой приметой одалживать деньги или выполнять какую-либо работу в поле и по дому.

И, конечно, с Сороками было связано множество погодных примет. Подует теплый ветер - лето будет достаточно дождливым и пасмурным, установилась теплая погода - и в течение следующих 40 дней стоит ждать тепла.

Какой сегодня праздник в мире

22 марта жители многих стран присоединяются к важной экологической акции - “Час Земли”, которая призывает людей бережно относиться к планете и ее ресурсам. В этот день все участники должны ровно на час отключить в своих домах свет и по возможности - электроприборы, а на многих зданиях и достопримечательностях в рамках этой акции на час выключается подсветка. В 2025 году это должно произойти с 20:30 до 21:30. Инициатива проведения мероприятия принадлежит Всемирному фонду дикой природы.

Еще один экологический праздник - Всемирный день водных ресурсов - также отмечается в мире 22 марта. Он ежегодно проводится с 1992 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН. С водной тематикой связан и еще один значимый международный праздник - День Балтийского моря, который отмечается вот уже на протяжении нескольких десятилетий (с 1986 года).

Для некоторых граждан 22 марта является еще и профессиональным праздником. Ведь в этот день отмечается Международный день таксиста, напоминая о том, что именно сегодня в 1907 году на городских улицах Великобритании появились первые автомобили, оснащенные таксометрами.

Памятные даты в истории

1895 год - братья Люмьер организовали в Париже первый в истории публичный показ кинофильма - короткометражки "Выход рабочих с фабрики";

1904 год - на страницах одной из британских газет опубликована первая цветная фотография;

1951 год - создана первая в СССР телевизионная организация - Центральная студия телевидения;

1995 год - космонавт Валерий Поляков благополучно вернулся на Землю с мировым рекордом пребывания в космосе (437 суток и 18 часов).

Кто родился 22 марта из знаменитостей

В различные годы 20 марта на свет появились:

французская актриса (1949 год); актриса и продюсер Риз Уизерспун (1976 год).

Именины