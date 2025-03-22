Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 марта в России и в мире по календарю
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:00 22.03.2025 (обновлено: 17:16 16.10.2025)
https://ria.ru/prazdniki/22-marta-kakoy-prazdnik/
22 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 22 марта в России и в мире по календарю
22 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Всего на час погасить свет в квартире и выбраться на прогулку к ближайшему озеру или реке - вот лишь несколько идей, как отметить выпадающие в календаре на 22... РИА Новости, 16.10.2025
2025-03-22T06:00:00+03:00
2025-10-16T17:16:00+03:00
праздники
религиозные праздники
россия
общество
какой сегодня праздник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006222643_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f4b737cea2e0b21d182c68d95b6c08c7.jpg
https://ria.ru/20250225/prazdniki-1916753876.html
https://ria.ru/20250225/tserkovnyy-1925662524.html
https://ria.ru/20250326/kultura-1934940460.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006222643_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_587f7eb71d19081e9b63ade9c83af7e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
праздники, религиозные праздники, россия, общество, какой сегодня праздник
Праздники, Религиозные праздники, Россия, Общество, Какой сегодня праздник
Главная / Праздники

22 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© Getty Images / Kseniya OvchinnikovaКакой сегодня праздник 22 марта
Какой сегодня праздник 22 марта - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© Getty Images / Kseniya Ovchinnikova
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Всего на час погасить свет в квартире и выбраться на прогулку к ближайшему озеру или реке - вот лишь несколько идей, как отметить выпадающие в календаре на 22 марта 2025 года праздники. Профессиональные, православные, международные - этот день вошел в историю целым рядом значимых поводов и событий. Какой сегодня праздник отмечают в России и в мире, что можно делать, а какие поступки находятся под запретом - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

Профессиональных праздников в нашей стране 22 марта не отмечается. Однако в православном календаре эта дата известна сразу несколькими значимыми поводами.
Календарь праздников — 2025. Март
Выходные и праздники в марте: как россияне будут отдыхать в 2025 году
25 февраля, 14:20

Церковный праздник сегодня

На 22 марта 2025 года приходится одна из выпадающих на период Великого поста родительских суббот (3-я Седмица Великого поста). В эти особые дни верующим полагается посещать храмы и молиться о тех, кого уже нет рядом с нами.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСвечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Свечи в храме святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
22 марта по православному календарю чтят память 40 Севастийских мучеников, которые не отказались от своей веры перед лицом смерти. После того, как у города Севастии сорок римских воинов отказались принести жертву идолам, их на всю ночь оставили раздетыми на скованном льдом озере. Однако даже это не смогло сломить веру, и тогда они были казнены язычниками.
Отмечают в этот день также дни памяти:
  • мученика Урпасиана Никомидийского;
  • святого Кесария Назианзина, который приходился братом святителю Григорию Богослову;
  • праведного Тарасия Ликаонийского;
  • священномучеников пресвитеров Михаила Маслова, Алексия Смирнова, Димитрия Гливенко, Сергия Лебедева, Сергия Цветкова, диакона Николая Горюнова, преподобномученика Иоасафа (Шахова), иеромонаха, а также преподобномучениц послушницы Наталии Ульяновой и инокини Александры (Самойловой).
В этот же день вспоминают историю Албазинской иконы Божией Матери, которая также известна под названием "Слово плоть бысть". Она считается одной из главных святынь русского Приамурья, а свое название получила по имени русской крепости Албазин.
Масленичные гуляния на площади Преображенского кафедрального собора в Бердске Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Церковный календарь на март 2025
25 февраля, 13:56

Народный праздник

В народном календаре этот день носит название Сорок сороков или чуть более краткое - Сороки. Считалось, что в этот день в природе происходит вторая встреча весны, предвестниками которой являются вернувшиеся из теплых краев жаворонки. Не случайно еще одно название этого дня - День жаворонка.
Так как праздник был тесно связан с днем памяти 40 Севастийских мучеников, хозяйкам в этот день полагалось лепить особое печенье в виде птиц (как правило, 40 штук) и раздавать детям, а также с их помощью старались поскорее призвать весну.
Существовал в этот день и другой обряд, который, как считалось, помогает защитить поля от заморозков. Для этого из ржаной или овсяной муки полагалось вылепить четыре десятка шариков и по одному выбрасывать их каждый день из окна, тем самым угощая Мороза, чтоб он стал добрее и не губил посевы.
В этот день нельзя было плохо относиться к птицам: разорять их гнезда, причинять вред пернатым, прогонять прочь со двора. Ругаться, спорить также было запрещено, считалось плохой приметой одалживать деньги или выполнять какую-либо работу в поле и по дому.
И, конечно, с Сороками было связано множество погодных примет. Подует теплый ветер - лето будет достаточно дождливым и пасмурным, установилась теплая погода - и в течение следующих 40 дней стоит ждать тепла.

Какой сегодня праздник в мире

22 марта жители многих стран присоединяются к важной экологической акции - “Час Земли”, которая призывает людей бережно относиться к планете и ее ресурсам. В этот день все участники должны ровно на час отключить в своих домах свет и по возможности - электроприборы, а на многих зданиях и достопримечательностях в рамках этой акции на час выключается подсветка. В 2025 году это должно произойти с 20:30 до 21:30. Инициатива проведения мероприятия принадлежит Всемирному фонду дикой природы.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОстанкинская телебашня после отключения основного электричества в рамках экологической акции "Час Земли"
Останкинская телебашня после отключения основного электричества в рамках экологической акции Час Земли - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Останкинская телебашня после отключения основного электричества в рамках экологической акции "Час Земли"
Еще один экологический праздник - Всемирный день водных ресурсов - также отмечается в мире 22 марта. Он ежегодно проводится с 1992 года по решению Генеральной Ассамблеи ООН. С водной тематикой связан и еще один значимый международный праздник - День Балтийского моря, который отмечается вот уже на протяжении нескольких десятилетий (с 1986 года).
Для некоторых граждан 22 марта является еще и профессиональным праздником. Ведь в этот день отмечается Международный день таксиста, напоминая о том, что именно сегодня в 1907 году на городских улицах Великобритании появились первые автомобили, оснащенные таксометрами.

Памятные даты в истории

1895 год - братья Люмьер организовали в Париже первый в истории публичный показ кинофильма - короткометражки "Выход рабочих с фабрики";
1904 год - на страницах одной из британских газет опубликована первая цветная фотография;
1951 год - создана первая в СССР телевизионная организация - Центральная студия телевидения;
1995 год - космонавт Валерий Поляков благополучно вернулся на Землю с мировым рекордом пребывания в космосе (437 суток и 18 часов).
Вид на оркестровую яму и зрительный зал Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
День работника культуры в России
26 марта, 12:06

Кто родился 22 марта из знаменитостей

В различные годы 20 марта на свет появились:
  • композитор, автор музыки к сериалу “Твин Пикс” и другим картинам Анджело Бадаламенти (1937 год);
  • французская актриса Фанни Ардан (1949 год);
  • актриса и продюсер Риз Уизерспун (1976 год).

Именины

В этот день свои именины среди представителей сильной половины человечества отмечают Александр, Алексей, Валентин, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Илья, а также Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Сергей и Тарас. А среди прекрасных дам - обладательницы имен Александра и Наталья.
Еще по темеРодительские субботы 2025: когда поминать усопших по церковному календарю?Эксперт объяснил, как удлинить новогодние праздники в 2026 годуКалендарь праздничных и выходных дней в 2026 годуУспение Пресвятой Богородицы в 2025 году: история и традиции праздникаСвященник рассказал о значении праздника Преображения Господня
 
ПраздникиПраздникиРелигиозные праздникиРоссияОбществоКакой сегодня праздник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала