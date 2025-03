21 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

https://ria.ru/20250321/prazdnik-2006213795.html

Какой сегодня праздник: что отмечают 21 марта в России и в мире по календарю

21 марта 2025 года в России особое внимание обращают на людей с синдромом Дауна, в эту дату отмечается Всемирный день поэзии, Международный день театра кукол,... РИА Новости, 21.03.2025

россия

общество

праздники

религиозные праздники

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. 21 марта 2025 года в России особое внимание обращают на людей с синдромом Дауна, в эту дату отмечается Всемирный день поэзии, Международный день театра кукол, День борьбы с расовой дискриминацией, Международный день лесов и один из древнейших праздников – Навруз. Какие ещё профессиональные и религиозные праздники отмечают сегодня, значимые исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииВ России Всемирный день людей с синдромом Дауна впервые отметили в 2011 году, а в мире он был организован в 2006 году. В этот день проводятся мероприятия по повышению осведомленности общества и принятию людей с синдромом Дауна, чтобы он могли вести полноценную и продуктивную жизнь. С 2023 года премия World Down Syndrome Awards, организованная ассоциацией DSi, вручается проектам, достижениям или практикам, которые помогают сделать жизнь этих особенных людей лучше.Сегодня также празднуют Всемирный день поэзии. В нашей стране он впервые прошел в 2000 году в столице, в театре на Таганке.Профессиональный праздникПрофессиональный праздник 21 марта отмечают кукольные мастера, режиссёры, декораторы, актёры и все, кто связан с кукольным искусством – Международный день кукольника, или Международный день театра кукол. Поздравлять сегодня принято преподавателей и студентов профильных вузов, а также тех, кто увлекается этим видом театрального искусства. В этот день театры ставят постановки, проводят театральные шоу, выставки кукол, фестивали.Церковный праздник21 марта 2025 года в православном календаре День памяти преподобного Феофилакта Никомидийского, обладавшего даром чудотворения и пророчества. Это еще и дата праздника чудотворной иконы Божией Матери "Знамение" Курская-Коренная. Одна из древнейших икон на Руси была явлена в XIII веке. В годы гражданской войны образ покинул Россию с потоком эмигрантов. В настоящее время икона хранится в православной церкви в Нью-Йорке.Народный праздник21 марта 2025 года по народному календарю наступает Весенний солнцеворот, или Вербоносица. В старину этот день считался началом нового года, принято было водить хороводы, петь песни и прыгать через костры. По приметам, в этот день нужно принести домой веточку вербы и легонько отхлестать ей детей, чтобы они росли здоровыми, а в семье царил мир. А вот сажать вербу в этот день категорически запрещается, иначе может случиться горе. Принято убираться и сжигать мусор на костре, чтобы выгнать из дома негатив. Сегодня нельзя оставаться в одиночестве. Не рекомендуется оставлять дом неубранным, поздно ложиться спать и давать в долг, чтобы не навлечь беду и нищету. Строить грандиозные планы не стоит, успешно воплотить их в жизнь все равно не получится.Какой сегодня праздник в миреВсемирный день поэзии (World Poetry Day) отмечается ежегодно 21 марта. Праздник учрежден на 30-й сессии Генеральной ассамблеи ЮНЕСКО в 1999 году в Париже с целью повышения интереса к чтению, письму и преподаванию поэзии.Международный день лесов (International Day of Forests) отмечается во всем мире 21 марта. Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 2012 года. Тема Международного дня лесов 2025 года – "Леса и продовольствие".Призван привлечь внимание общественности к сохранению лесов, охране всего разнообразия видов, для кого лес является домом. В России проводятся специальные акции по восстановлению лесов: "Сохраним лес" и "Сад памяти".На 21 марта приходится и Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации (International Day for the Elimination of Racial Discrimination). Борьба с расизмом является приоритетом для международного сообщества и важным направлением деятельности Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.Международный день Навруз, что означает "новый день" – наступление Нового года по солнечному летоисчислению празднуют 21 марта на Балканах, Ближнем Востоке, Кавказе, в Центральной Азии, странах бассейна Черного моря и в других регионах. Праздник по традиции сопровождается народными гуляньями, концертами, спортивными соревнованиями, кулинарными состязаниями поваров, ярмарками и выставками.Памятные даты в историиХроника важных событий, произошедших в мире 21 марта в разные годы:1880 – дебют Чехова в печати ("Письмо к учёному соседу" было опубликовано в журнале Стрекоза).1908 – Анри Фарман совершает полёт и становится первым в Европе пассажиром аэроплана, управлявшимся Леоном Делагранжем.1910 – в Одессе прошли первые в России публичные полёты русского лётчика М. Н. Ефимова на "Фармане-IV".1917 – арестована императорская семья Романовых.1922 – в Лондоне открылся вокзал Ватерлоо. А в Новониколаевске (Новосибирск) вышел первый номер литературного журнала "Сибирские огни".1924 – 24-летний физик Вольфганг Паули в опубликованной статье сформулировал один из важнейших принципов современной теоретической физики, за который в 1945 году получил Нобелевскую премию.1937 – вышло постановление СНК СССР "Об учёных степенях и званиях".1940 – учёные Отто Фриш и Рудольф Пайерлс в Бирмингемском университете (Великобритания) сделали оценку критической массы урана-235.1948 – лётчик В. А. Диденко на самолёте Ан-6 установил рекорд высоты для данного класса самолётов – 11 248 метров.1961 – дала нефть первая скважина в Западной Сибири.1963 — закрытие тюрьмы максимальной безопасности Алькатрас в бухте Сан-Франциско, США.1981 – в США зарегистрирован последний случай линчевания, жертвой которого стал афроамериканец Майкл Дональд.1982 – скандальный Гран-при Бразилии завершился дисквалификацией двух лидеров гонки, эти события привели к реорганизации всей Формулы-1.1986 – начало двухнедельной поездки советской школьницы Кати Лычёвой по США с "миссией мира".1990 – провозглашена независимость Намибии, 75 лет находившейся под господством ЮАР.1992 – в Татарстане состоялся референдум, на котором почти две трети населения проголосовали за статус суверенного государства, субъекта международного права.1999 – после 478-часового путешествия Бертран Пикар и Брайан Джонс стали первыми людьми, облетевшими Землю на воздушном шаре.2006 – Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети "Твиттер".2014 – Совет Федерации ратифицировал договор о принятии Крыма в состав России. Президент России Владимир Путин подписал законы о присоединении Крыма к России.2022 – Тверской суд Москвы признал Meta* экстремистской организацией и запретил её деятельность на территории России.Кто из известных людей родился 21 мартаВ этот день родились:1889 – Александр Вертинский, русский советский артист, певец, автор и исполнитель песен, киноактёр, лауреат Сталинской премии.1930 – Симон Шноль, советский и российский биофизик, историк науки.1946 – Тимоти Далтон, английский актёр, один из исполнителей роли Джеймса Бонда.1950 – Сергей Лавров, российский дипломат, министр иностранных дел РФ (с 2004).1955 – Жаир Болсонару, бразильский государственный и политический деятель, президент Бразилии.1960 – Айртон Сенна, бразильский автогонщик, трёхкратный чемпион мира в классе "Формула-1".1961 – Лотар Маттеус, немецкий футболист, чемпион мира (1990).1963 – Рональд Куман, нидерландский футболист, чемпион Европы (1988), тренер.1967 – Юнас Берггрен, шведский музыкант, певец, композитор, участник и один из основателей "Ace of Base".Максим Реалити (наст. имя Кит Палмер), британский певец и танцор, участник группы "The Prodigy".1972 – Борис Миронов, советский и российский хоккеист, серебряный призёр Олимпийских игр (1998).1975 – Фабрисио Оберто, аргентинский баскетболист, олимпийский чемпион (2004).1980 – Марит Бьёрген, норвежская лыжница, 8-кратная олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира.Роналдиньо (наст. имя Роналду ди Асис Морейра), бразильский футболист, чемпион мира (2002).1989 – Жорди Альба, испанский футболист, чемпион Европы (2012).1990 – Алисса Кампанелла, победительница конкурса Мисс США 2011 года.1991 – Антуан Гризманн, французский футболист, чемпион мира (2018).1992 – Каролина Плишкова, чешская теннисистка, бывшая первая ракетка мира.1993 – Джейд Джонс, валлийская тхэквондистка, двукратная олимпийская чемпионка.ИмениныИменины 21 марта отмечают: Афанасий, Дементий, Дион, Ерм, Лазарь, Феодорит, Феодосий, Феофилакт.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистcкой и запрещена в России

