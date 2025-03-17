https://ria.ru/20250317/rassada-1780489958.html

Когда сажать рассаду овощей и цветов: благоприятные дни в 2024 году

Когда сажать рассаду 2025 выращивание в домашних условиях по лунному календарю

Когда сажать рассаду овощей и цветов: благоприятные дни в 2024 году

При выращивании рассады в домашних условиях многие ориентируются на лунный календарь. О том, когда сажать семена в 2025 году, чтобы получить здоровые растения,... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T19:48:00+03:00

2025-03-17T19:48:00+03:00

2025-03-17T19:49:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. При выращивании рассады в домашних условиях многие ориентируются на лунный календарь. О том, когда сажать семена в 2025 году, чтобы получить здоровые растения, какие надо соблюдать правила и что советуют агрономы — в материале РИА Новости.Посадка рассадыВыращенные в специальных условиях (как правило, домашних) молодые растения называют рассадой. Такой метод позволяет пересадить их уже окрепшими в открытый или закрытый грунт.К плюсам самостоятельного выращивания рассады относят:Процесс посадки рассады на большую площадь часто сопровождается пикировкой. Во время этой процедуры прищипывают основной корень молодого растения примерно на ⅓ длины для стимуляции роста боковых корней. Такой способ используют для того, чтобы в будущем получить более крепкое растение. Однако этот метод не всегда приветствуется огородниками из-за того, что считается вмешательством в корневую систему. Существует и беспикировочный способ, который особенно актуален в тех случаях, когда семян ограниченное количество.Что касается самой посадки, то существует несколько правил, которых стоит придерживаться:Для открытого грунтаОткрытый грунт — это земельные участки без защитного укрытия, предназначенные для высадки овощных, садовых и декоративных культур. При посадке рассады необходимо учитывать ее возраст, погоду, освещенность.Перед посадкой овощных культур важно определить готовность растений по следующей таблице:Кроме того, даже если молодые растения готовы к высадке, важно дождаться теплой погоды, чтобы температура воздуха была не ниже 16-18 градусов.Для теплицыГотовить рассаду для теплицы легче — можно не ждать стабильной погоды и формировать условия индивидуально для каждой культуры, а именно температуру воздуха и грунта, влажность и др. Например, для посадки рассады огурца и томата есть свои показатели:Когда сажатьСамым лучшим месяцем для посева семян на рассаду во многих регионах считается март. Но в зависимости от климатических условий время может меняться.По регионуНа примере рассады томата можно сравнить рекомендации по посеву в разных регионах:По лунному календарюМногие дачники пользуются лунным календарем для определения дат посадки. Садовые мероприятия выполняются согласно благоприятным для этого суткам — в каждом месяце есть определенные дни с учетом четырех фаз Луны:Сроки посева семян овощейДата посева семян зависит от многих факторов. Подробнее об этом рассказала Ольга Промская, агроном-агрохимик: "Для правильного установления сроков необходимо определиться с сортами и культурами для высева. Каждая уважающая себя семеноводческая компания обязательно размещает на упаковке характеристику семян. В зависимости от вида растения на упаковке указаны: наименование культуры и сорта в соответствии с Госреестром, гибридность, устойчивость к болезням, характер роста, тип цветения, сроки годности семян, средний вегетационный период, возраст рассады для пикировки (высаживания), срок появления всходов. На эти данные необходимо ориентироваться".По словам эксперта, средний вегетационный период — это ориентировочные цифры, т.е. сколько будет расти молодое растение. Эти данные нужны для того, чтобы понимать, сколько надо выделять времени для ухода за ним. Срок появления всходов — это время, когда можно оценить всхожесть семян. Возраст рассады — момент, когда сеянец будет высажен в почву."На этом этапе часто происходят накладки, посеяли рано и к моменту высадки почва не готова, или нет возможности высадить, растение перерастает, что негативно сказывает на нем", — добавила агроном.Также эксперт привела для примера таблицу с данными для посева рассады некоторых культур:Сроки посева семян цветовТак же как и у овощей, сроки посева семян цветов рассчитываются с учетом среднего вегетационного периода, возраста рассады и срока появления всходов:Благоприятные дни для посадкиДней с растущей луной не так много, поэтому может пригодится памятка-календарь на март-апрель в 2025 году:Лунный посевной календарь на март-апрель в 2025 годуРассадная считалочкаЧтобы быстрее разобраться в том, когда сажать семена, можно сделать расчет на двух примерах разных овощных культур:Когда пересаживать в открытый грунтПри пересадке в открытый грунт нужно быть уверенным в том, что растение готово и есть все условия для его роста. Как правило, на это указывают следующие признаки:Спасение переросшей рассадыПереросшая рассада — это поникшее растение с тонким и длинным стеблем. Один из самых действенных способов "возродить" ее — пересадить в более просторную емкость или даже на улицу, если нет заморозков. Кроме того, можно использовать специальные препараты-ретарданты для остановки роста, но их применяют только в том случае, если на рассаде уже есть три-четыре листика.Но если растение уже полностью полегло, то шансы его восстановления сводятся к минимуму. Поэтому лучше не тратить свои силы на погибшую рассаду и уделить время тем растениям, которые еще можно спасти.Советы опытных огородниковПри выращивании и высадке рассады агрономы рекомендуют:

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Артем Смирнов

растения, россия, овощи, цветы