https://ria.ru/20250314/prazdnik-2004768019.html

14 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Какой сегодня праздник: что отмечают 14 марта в России и в мире по календарю

14 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

Практически каждый день в нашей стране отмечают важные отечественные и международные праздники (в том числе - профессиональные), а также вспоминают значимые... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T06:00:00+03:00

2025-03-14T06:00:00+03:00

2025-03-14T06:00:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Практически каждый день в нашей стране отмечают важные отечественные и международные праздники (в том числе - профессиональные), а также вспоминают значимые исторические события. Так, 14 марта 2025 года в России и в мире празднуют день сна, день православной книги, день числа π и многое другое. Какой сегодня праздник по календарю, что можно делать и на какие приметы стоит обращать внимание - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России14 марта 2025 года в праздничном календаре России занимает достаточно скромное место. В этот день отмечается один, но очень значимый праздник, - День православной книги. Решение о его создании было принято зимой 2009 года, уже со следующего 2010 года он отмечается во всех епархиях Русской православной церкви. В рамках празднования проводятся тематические выставки и лекции, награждаются победители конкурсов.Несмотря на тот факт, что День православной книги - праздник достаточно молодой, выбранная дата связывает его с событиями середины 16 века. 14 марта 1564 года на Руси была издана самая первая печатная книга, название которой - "Апостол".Церковный праздник сегодня14 марта отмечается день памяти преподобномученицы Евдокии Илиопольской, игумении. Будучи женщиной редкой красоты, она долгое время вела греховную жизнь, однако после знакомства с монахом Германом приняла христианство, раздала нуждающимся все свое накопленное имущество и ушла в монастырь, где много молилась, стараясь очистить свою душу. За свою веру она приняла мученическую смерть.В этот же день чтят память преподобного Мартирия Зеленецкого, основавшего монастырь на острове Зеленом и обладавшего даром творить чудеса. Вспоминают также 14 марта и судьбу мучеников Нестора и Тривимия. Их пытались угрозами и пытками заставить отказаться от Христа, однако святые этого не сделали.Помимо этого по церковному календарю 14 марта отмечают:Сегодня также вспоминают священномучеников Василия Никитского, Петра Любимова и Иоанна Стрельцова, пресвитера Василия Константинова-Гришина, Вениамина Фаминцева и Михаила Букринского и других.Народный праздникВ народном календаре 14 марта наделили сразу несколькими названиями. Он упоминается как Авдотья Весновка, и как Евдокия Свистунья, и даже как Авдотья Плющиха. По старому стилю этот день выпадал на 1 марта, так что совсем не удивительно, что с ним связывали начало долгожданной весны. Под теплым солнцем начинают таять снег и лед, последний словно плющится и распадается на кусочки (отсюда и прозвище “Плющиха”). Второе имя - “Свистунья” - объясняется тем, что весенний ветер часто издавал похожий на свист звук, а оживающие птицы и животные наполняли леса и все вокруг разнообразными звуками.В этот день запрещалось разрушать гнезда ласточек, отказывать в милости и покидать дом после захода солнца. Не рекомендовали также строить планы на будущее: реализовать их вряд ли будет возможность. А вот за помощь, оказанную бездомным животным, стоит ждать награду. Услышать в этот день капель - хорошая примета: значит, лето будет теплым. Метель сулила затяжную весну, а ясная погода - хороший урожай.Какой сегодня праздник в миреВ различных странах мира сегодня празднуется сразу несколько важных событий. Например:- Всемирный день сна.По устоявшейся традиции, он отмечается на второй полной неделе марта, в пятницу, и в качестве отдельного праздника существует с 2008 года.- Международный день рек.Его история началась в 1997 году, в Бразилии, во время тематической конференции, направленной против строительства крупных плотин.- Международный день числа πСтоит отдать должное инициаторам столь необычного праздника: его дата (по американской системе представляющая собой 3/14) совпадает с первыми числами в составе самого числа “Пи” (3, 14…). Отметили его впервые в 1988 году.Памятные даты в истории1730 год - утвержден герб Санкт-Петербурга;1794 года - получен патент на первую в мире машину, которая очищает хлопковое волокно;1982 год - первый концерт американской группы Metallica в Калифорнии;2004 год - Владимир Путин избран на второй президентский срок.Кто родился 14 марта из знаменитостейСреди тех, кто отмечал свой день рождения 14 марта:Именины14 марта - это день с очень длинным списком именинников. Среди них - Александр, Александра, Антон, Нестор, Анна, Антонина, а также все обладатели имен Василий, Вениамин, Дарья, Иван, Евдокия, Михаил, Матрона, Надежда, Никифор, Ольга, Сильвестр и Петр.

https://ria.ru/20250225/prazdniki-1916753876.html

https://ria.ru/20250225/tserkovnyy-1925662524.html

https://ria.ru/20250312/kalendar-1778149275.html

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россия, общество, праздники, религиозные праздники