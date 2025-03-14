Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 марта в России и в мире по календарю
06:00 14.03.2025 (обновлено: 17:30 16.10.2025)
14 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 марта в России и в мире по календарю
14 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Практически каждый день в нашей стране отмечают важные отечественные и международные праздники (в том числе - профессиональные), а также вспоминают значимые... РИА Новости, 16.10.2025
россия, общество, праздники, религиозные праздники, какой сегодня праздник
Россия, Общество, Праздники, Религиозные праздники, Какой сегодня праздник
Главная / Праздники

14 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© Getty Images / Westend61Какой сегодня праздник 14 марта
Какой сегодня праздник 14 марта - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Getty Images / Westend61
Оглавление
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Практически каждый день в нашей стране отмечают важные отечественные и международные праздники (в том числе - профессиональные), а также вспоминают значимые исторические события. Так, 14 марта 2025 года в России и в мире празднуют день сна, день православной книги, день числа π и многое другое. Какой сегодня праздник по календарю, что можно делать и на какие приметы стоит обращать внимание - в материале РИА Новости.
Календарь праздников — 2025. Март
Выходные и праздники в марте: как россияне будут отдыхать в 2025 году
25 февраля, 14:20

Какой сегодня праздник в России

14 марта 2025 года в праздничном календаре России занимает достаточно скромное место. В этот день отмечается один, но очень значимый праздник, - День православной книги. Решение о его создании было принято зимой 2009 года, уже со следующего 2010 года он отмечается во всех епархиях Русской православной церкви. В рамках празднования проводятся тематические выставки и лекции, награждаются победители конкурсов.
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкДуховная литература
Духовная литература - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Духовная литература
Несмотря на тот факт, что День православной книги - праздник достаточно молодой, выбранная дата связывает его с событиями середины 16 века. 14 марта 1564 года на Руси была издана самая первая печатная книга, название которой - "Апостол".

Церковный праздник сегодня

14 марта отмечается день памяти преподобномученицы Евдокии Илиопольской, игумении. Будучи женщиной редкой красоты, она долгое время вела греховную жизнь, однако после знакомства с монахом Германом приняла христианство, раздала нуждающимся все свое накопленное имущество и ушла в монастырь, где много молилась, стараясь очистить свою душу. За свою веру она приняла мученическую смерть.
В этот же день чтят память преподобного Мартирия Зеленецкого, основавшего монастырь на острове Зеленом и обладавшего даром творить чудеса. Вспоминают также 14 марта и судьбу мучеников Нестора и Тривимия. Их пытались угрозами и пытками заставить отказаться от Христа, однако святые этого не сделали.
Помимо этого по церковному календарю 14 марта отмечают:
  • день памяти мученицы Антонины Никейской;
  • день памяти мучеников Маркелла и Антония;
  • день памяти преподобной Домнины Сирийской.
Сегодня также вспоминают священномучеников Василия Никитского, Петра Любимова и Иоанна Стрельцова, пресвитера Василия Константинова-Гришина, Вениамина Фаминцева и Михаила Букринского и других.
Масленичные гуляния на площади Преображенского кафедрального собора в Бердске Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Церковный календарь на март 2025
25 февраля, 13:56

Народный праздник

В народном календаре 14 марта наделили сразу несколькими названиями. Он упоминается как Авдотья Весновка, и как Евдокия Свистунья, и даже как Авдотья Плющиха. По старому стилю этот день выпадал на 1 марта, так что совсем не удивительно, что с ним связывали начало долгожданной весны. Под теплым солнцем начинают таять снег и лед, последний словно плющится и распадается на кусочки (отсюда и прозвище “Плющиха”). Второе имя - “Свистунья” - объясняется тем, что весенний ветер часто издавал похожий на свист звук, а оживающие птицы и животные наполняли леса и все вокруг разнообразными звуками.
В этот день запрещалось разрушать гнезда ласточек, отказывать в милости и покидать дом после захода солнца. Не рекомендовали также строить планы на будущее: реализовать их вряд ли будет возможность. А вот за помощь, оказанную бездомным животным, стоит ждать награду. Услышать в этот день капель - хорошая примета: значит, лето будет теплым. Метель сулила затяжную весну, а ясная погода - хороший урожай.

Какой сегодня праздник в мире

В различных странах мира сегодня празднуется сразу несколько важных событий. Например:
- Всемирный день сна.
По устоявшейся традиции, он отмечается на второй полной неделе марта, в пятницу, и в качестве отдельного праздника существует с 2008 года.
© Getty Images / John FedeleДевушка спит
Девушка спит - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
© Getty Images / John Fedele
Девушка спит
- Международный день рек.
Его история началась в 1997 году, в Бразилии, во время тематической конференции, направленной против строительства крупных плотин.
- Международный день числа π
Стоит отдать должное инициаторам столь необычного праздника: его дата (по американской системе представляющая собой 3/14) совпадает с первыми числами в составе самого числа “Пи” (3, 14…). Отметили его впервые в 1988 году.

Памятные даты в истории

1730 год - утвержден герб Санкт-Петербурга;
1794 года - получен патент на первую в мире машину, которая очищает хлопковое волокно;
1982 год - первый концерт американской группы Metallica в Калифорнии;
2004 год - Владимир Путин избран на второй президентский срок.

Кто родился 14 марта из знаменитостей

Среди тех, кто отмечал свой день рождения 14 марта:
  • известный физик-теоретик, автор теории относительности и лауреат Нобелевской премии Альберт Эйнштейн (1879 год);
  • журналист и ведущий телепрограммы "В мире животных" Василий Песков (1930 год);
  • голливудский актер Майкл Кейн (1933 год).

Именины

14 марта - это день с очень длинным списком именинников. Среди них - Александр, Александра, Антон, Нестор, Анна, Антонина, а также все обладатели имен Василий, Вениамин, Дарья, Иван, Евдокия, Михаил, Матрона, Надежда, Никифор, Ольга, Сильвестр и Петр.
Посевной календарь на март - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Посевной лунный календарь 2025: что можно сажать в марте
30 марта, 16:59
ПраздникиРоссияОбществоПраздникиРелигиозные праздникиКакой сегодня праздник
 
 
