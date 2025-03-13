https://ria.ru/20250313/prazdnik-2004540275.html

13 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире

Какой сегодня праздник: что отмечают 13 марта в России и в мире по календарю

13 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире

В марте в России и в мире отмечается немало международных, профессиональных и других праздников. 13 марта 2025 года - это день, посвященный одному из важнейших... РИА Новости, 13.03.2025

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В марте в России и в мире отмечается немало международных, профессиональных и других праздников. 13 марта 2025 года - это день, посвященный одному из важнейших органов человеческого организма, праздник крупных млекопитающих, важная дата в космическом календаре и многое другое. Какой сегодня праздник отмечают, какие приметы связаны с этим днем и что сегодня можно делать - в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в России13 марта в нашей стране не отмечается ни крупных государственных, ни праздников профессиональных. Однако у верующих продолжается Великий пост, к тому же на этот день приходится ряд памятных дней.Церковный праздник сегодня13 марта православная церковь чтит память преподобного Василия Декаполита, исповедника. Он жил в Византии, а годы его жизни пришлись на период правления императора Льва Исавра. Этот правитель известен своей иконоборческой политикой, а потому преподобный Василий вместе с сподвижником попали в тюрьму и были подвергнуты пыткам.В этот же день отмечается и день памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, иеромонаха. Он много путешествовал вместе со своим духовным братом, слушал в Константинополе святого Иоанна Златоуста, а в сане пресвитера устроил несколько монастырей.На 13 марта выпадает и день памяти священномученика Арсения (Мацеевича), митрополита Ростовского, который выступал против церковной реформы Петра I.Сегодня также вспоминают:13 марта православные чествуют Девпетерувскую икону Божией Матери. Этот образ под названием “Умиление” был явлен в 1392 году, однако до сих остаются неизвестными происхождение его названия и подробности явления иконы.Народный праздникНародный календарь обозначает день как Василий Капельник. Нередко к этому времени уже начинал активно таять снег, а потому звук мартовской капели (которую сравнивали со слезами зимы) был достаточно привычным явлением. Если приглядеться к сосулькам, можно было понять, какой урожай ждет в текущем году. Так, длинные сосульки предвещали хороший урожай льна. Если погода царит пасмурная, то стоит опасаться заморозков.Если говорить о традициях дня, то одна из основных - принести в дом сосновую ветку, которая поможет изгнать из жилища злых духов, а также привлечь здоровье. К слову, из сосновой хвои готовили даже особый напиток, который считался прекрасным средством для укрепления иммунитета.В этот день полагалось трудиться, однако выполнять некоторые работы по дому было нежелательно.Какой сегодня праздник в миреВ международном календаре этот день известен как Всемирный день почки. У праздника нет постоянной даты, он отмечается каждый год во второй четверг марта. В текущем 2025 году это как раз и будет 13 число. История праздника началась в 2006 году, с тех пор ежегодно в рамках тематических мероприятий людям рассказывают о том, какую роль играют почки в организме человека, какие недуги относятся к наиболее распространенным, как с ними бороться и есть ли меры профилактики. Их участниками становятся не только медицинские работники, но и обычные граждане.В Таиланде в этот день отмечается национальный День слона. Праздник существует уже более двух десятилетий, с 1998 года. А виновников торжества положено угощать всевозможными вкусностями.Памятные даты в истории1781 год - астрономом Уильямом Гершелем открыта седьмая от Солнца планета нашей системы и третья по своим габаритам там же - Уран;1869 год - Дмитрий Менделеев закончил подарившую ему бессмертие Периодическую систему химических элементов;1917 год - напечатан самый первый номер газеты “Известия”;1938 год - русский язык стал обязательным предметов в советских школах.Кто родился 13 марта из знаменитостейВот несколько имен известных личностей, родившихся сегодня:ИмениныАрсений, Василий, Кира, Марина, Иван, Нестор, Николай и Сергей - полный перечень именинников сегодняшнего дня.

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https://ria.ru/20250225/prazdniki-1916753876.html

https://ria.ru/20250303/prazdnik-1778227783.html

https://ria.ru/20250313/kultura-1934940460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

праздники, религиозные праздники, россия