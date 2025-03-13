Рейтинг@Mail.ru
Какой сегодня праздник: что отмечают 13 марта в России и в мире по календарю
06:00 13.03.2025
13 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире
Какой сегодня праздник: что отмечают 13 марта в России и в мире по календарю
13 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире
В марте в России и в мире отмечается немало международных, профессиональных и других праздников. 13 марта 2025 года - это день, посвященный одному из важнейших... РИА Новости, 16.10.2025
праздники
религиозные праздники
россия
какой сегодня праздник
россия
праздники, религиозные праздники, россия, какой сегодня праздник
Праздники, Религиозные праздники, Россия, Какой сегодня праздник
13 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В марте в России и в мире отмечается немало международных, профессиональных и других праздников. 13 марта 2025 года - это день, посвященный одному из важнейших органов человеческого организма, праздник крупных млекопитающих, важная дата в космическом календаре и многое другое. Какой сегодня праздник отмечают, какие приметы связаны с этим днем и что сегодня можно делать - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

13 марта в нашей стране не отмечается ни крупных государственных, ни праздников профессиональных. Однако у верующих продолжается Великий пост, к тому же на этот день приходится ряд памятных дней.
Масленичные гуляния на площади Преображенского кафедрального собора в Бердске Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Церковный календарь на март 2025
25 февраля, 13:56

Церковный праздник сегодня

13 марта православная церковь чтит память преподобного Василия Декаполита, исповедника. Он жил в Византии, а годы его жизни пришлись на период правления императора Льва Исавра. Этот правитель известен своей иконоборческой политикой, а потому преподобный Василий вместе с сподвижником попали в тюрьму и были подвергнуты пыткам.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСвечи, зажженные прихожанами в храме Христа Спасителя перед началом богослужения
Свечи, зажженные прихожанами в храме Христа Спасителя перед началом богослужения - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Свечи, зажженные прихожанами в храме Христа Спасителя перед началом богослужения
В этот же день отмечается и день памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, иеромонаха. Он много путешествовал вместе со своим духовным братом, слушал в Константинополе святого Иоанна Златоуста, а в сане пресвитера устроил несколько монастырей.
На 13 марта выпадает и день памяти священномученика Арсения (Мацеевича), митрополита Ростовского, который выступал против церковной реформы Петра I.
Сегодня также вспоминают:
  • блаженного Николая Саллоса, Христа ради юродивого, Псковского;
  • священномученика Нестора, епископа (Пергийского) Магиддийского;
  • священномученика Протерия, Патриарха Александрийского;
  • преподобных жён Марины и Киры;
  • исповедника Феоктириста (Феостирикта) Медикийского (VIII);
  • преподобного Иоанна (который был наречен Варсонофием), епископа Дамасского (V)[5].
13 марта православные чествуют Девпетерувскую икону Божией Матери. Этот образ под названием “Умиление” был явлен в 1392 году, однако до сих остаются неизвестными происхождение его названия и подробности явления иконы.

Народный праздник

Народный календарь обозначает день как Василий Капельник. Нередко к этому времени уже начинал активно таять снег, а потому звук мартовской капели (которую сравнивали со слезами зимы) был достаточно привычным явлением. Если приглядеться к сосулькам, можно было понять, какой урожай ждет в текущем году. Так, длинные сосульки предвещали хороший урожай льна. Если погода царит пасмурная, то стоит опасаться заморозков.
Календарь праздников — 2025. Март
Выходные и праздники в марте: как россияне будут отдыхать в 2025 году
25 февраля, 14:20
Если говорить о традициях дня, то одна из основных - принести в дом сосновую ветку, которая поможет изгнать из жилища злых духов, а также привлечь здоровье. К слову, из сосновой хвои готовили даже особый напиток, который считался прекрасным средством для укрепления иммунитета.
В этот день полагалось трудиться, однако выполнять некоторые работы по дому было нежелательно.

Какой сегодня праздник в мире

В международном календаре этот день известен как Всемирный день почки. У праздника нет постоянной даты, он отмечается каждый год во второй четверг марта. В текущем 2025 году это как раз и будет 13 число. История праздника началась в 2006 году, с тех пор ежегодно в рамках тематических мероприятий людям рассказывают о том, какую роль играют почки в организме человека, какие недуги относятся к наиболее распространенным, как с ними бороться и есть ли меры профилактики. Их участниками становятся не только медицинские работники, но и обычные граждане.
© Getty Images / manassanant pamaiВрач держит анатомическую почку
Врач держит анатомическую почку - РИА Новости, 1920, 12.03.2025
© Getty Images / manassanant pamai
Врач держит анатомическую почку
В Таиланде в этот день отмечается национальный День слона. Праздник существует уже более двух десятилетий, с 1998 года. А виновников торжества положено угощать всевозможными вкусностями.
Участники парада в честь Дня святого Патрика в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
День Святого Патрика
3 марта, 13:30

Памятные даты в истории

1781 год - астрономом Уильямом Гершелем открыта седьмая от Солнца планета нашей системы и третья по своим габаритам там же - Уран;
1869 год - Дмитрий Менделеев закончил подарившую ему бессмертие Периодическую систему химических элементов;
1917 год - напечатан самый первый номер газеты “Известия”;
1938 год - русский язык стал обязательным предметов в советских школах.
Вид на оркестровую яму и зрительный зал Приморской сцены Мариинского театра во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
День работника культуры в России
26 марта, 12:06

Кто родился 13 марта из знаменитостей

Вот несколько имен известных личностей, родившихся сегодня:
  • педагог и писатель Антон Макаренко (1888 год);
  • классик детской литературы, автор слов гимна СССР и РФ Сергей Михалков(1913 год);
  • актриса Ирина Алферова (1951 год).

Именины

Арсений, Василий, Кира, Марина, Иван, Нестор, Николай и Сергей - полный перечень именинников сегодняшнего дня.
