13 марта: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. В марте в России и в мире отмечается немало международных, профессиональных и других праздников. 13 марта 2025 года - это день, посвященный одному из важнейших органов человеческого организма, праздник крупных млекопитающих, важная дата в космическом календаре и многое другое. Какой сегодня праздник отмечают, какие приметы связаны с этим днем и что сегодня можно делать - в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

13 марта в нашей стране не отмечается ни крупных государственных, ни праздников профессиональных. Однако у верующих продолжается Великий пост, к тому же на этот день приходится ряд памятных дней.

Церковный праздник сегодня

13 марта православная церковь чтит память преподобного Василия Декаполита, исповедника. Он жил в Византии, а годы его жизни пришлись на период правления императора Льва Исавра. Этот правитель известен своей иконоборческой политикой, а потому преподобный Василий вместе с сподвижником попали в тюрьму и были подвергнуты пыткам.

В этот же день отмечается и день памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, иеромонаха. Он много путешествовал вместе со своим духовным братом, слушал в Константинополе святого Иоанна Златоуста, а в сане пресвитера устроил несколько монастырей.

На 13 марта выпадает и день памяти священномученика Арсения (Мацеевича), митрополита Ростовского, который выступал против церковной реформы Петра I.

Сегодня также вспоминают:

блаженного Николая Саллоса , Христа ради юродивого, Псковского;

блаженного , Христа ради юродивого, Псковского; священномученика Нестора , епископа (Пергийского) Магиддийского;

, епископа (Пергийского) Магиддийского; священномученика Протерия , Патриарха Александрийского;

, Патриарха Александрийского; преподобных жён Марины и Киры ;

преподобных ; исповедника Феоктириста (Феостирикта) Медикийского (VIII);

исповедника (Феостирикта) Медикийского (VIII); преподобного Иоанна (который был наречен Варсонофием), епископа Дамасского (V)[5].

13 марта православные чествуют Девпетерувскую икону Божией Матери. Этот образ под названием “Умиление” был явлен в 1392 году, однако до сих остаются неизвестными происхождение его названия и подробности явления иконы.

Народный праздник

Народный календарь обозначает день как Василий Капельник. Нередко к этому времени уже начинал активно таять снег, а потому звук мартовской капели (которую сравнивали со слезами зимы) был достаточно привычным явлением. Если приглядеться к сосулькам, можно было понять, какой урожай ждет в текущем году. Так, длинные сосульки предвещали хороший урожай льна. Если погода царит пасмурная, то стоит опасаться заморозков.

Если говорить о традициях дня, то одна из основных - принести в дом сосновую ветку, которая поможет изгнать из жилища злых духов, а также привлечь здоровье. К слову, из сосновой хвои готовили даже особый напиток, который считался прекрасным средством для укрепления иммунитета.

В этот день полагалось трудиться, однако выполнять некоторые работы по дому было нежелательно.

Какой сегодня праздник в мире

В международном календаре этот день известен как Всемирный день почки. У праздника нет постоянной даты, он отмечается каждый год во второй четверг марта. В текущем 2025 году это как раз и будет 13 число. История праздника началась в 2006 году, с тех пор ежегодно в рамках тематических мероприятий людям рассказывают о том, какую роль играют почки в организме человека, какие недуги относятся к наиболее распространенным, как с ними бороться и есть ли меры профилактики. Их участниками становятся не только медицинские работники, но и обычные граждане.

© Getty Images / manassanant pamai Врач держит анатомическую почку © Getty Images / manassanant pamai Врач держит анатомическую почку

В Таиланде в этот день отмечается национальный День слона. Праздник существует уже более двух десятилетий, с 1998 года. А виновников торжества положено угощать всевозможными вкусностями.

Памятные даты в истории

1781 год - астрономом Уильямом Гершелем открыта седьмая от Солнца планета нашей системы и третья по своим габаритам там же - Уран;

1869 год - Дмитрий Менделеев закончил подарившую ему бессмертие Периодическую систему химических элементов;

1917 год - напечатан самый первый номер газеты “Известия”;

1938 год - русский язык стал обязательным предметов в советских школах.

Кто родился 13 марта из знаменитостей

Вот несколько имен известных личностей, родившихся сегодня:

педагог и писатель Антон Макаренко (1888 год);

педагог и писатель (1888 год); классик детской литературы, автор слов гимна СССР и РФ Сергей Михалков (1913 год);

классик детской литературы, автор слов гимна СССР и РФ (1913 год); актриса Ирина Алферова (1951 год).

Именины