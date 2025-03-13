https://ria.ru/20250313/barkhattsy-1778883723.html

Как и когда лучше сажать бархатцы: советы садоводов

Когда сажать бархатцы 2025 посадка семян и рассады в открытый грунт

Как и когда лучше сажать бархатцы: советы садоводов

Бархатцы, бархотки, тагетес, чернобривцы — это все названия одного яркого и неприхотливого растения. Эти цветы прекрасно смотрятся в одиночных, групповых... РИА Новости, 13.03.2025

2025-03-13T19:01:00+03:00

2025-03-13T19:01:00+03:00

2025-03-13T20:05:00+03:00

россия

растения

цветы

дача

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778843203_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_339fb5b11531771a5aaad77317d06400.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Бархатцы, бархотки, тагетес, чернобривцы — это все названия одного яркого и неприхотливого растения. Эти цветы прекрасно смотрятся в одиночных, групповых посадках и композициях и не создают проблем при выращивании и уходе. Как выбрать сорт из всего многообразия, когда сажать семена бархатцев в 2025 году на рассаду, а когда лучше посадить в открытый грунт, как ухаживать и бороться с вредителями — в материале РИА Новости.Посадка бархатцевБархатцы — цветы из рода однолетних и многолетних растений семейства астровых или сложноцветных. Они родом из Южной и Центральной Америки, где дико произрастают от Нью-Мексико и Аризоны до Аргентины. В Европу эти цветы попали в средние века. Они подходят для украшения рокариев, бордюров, террас, клумб, балконов и ваз, отлично переносят пересадку, жару и засуху и долго цветут. Справиться с их выращиванием смогут даже начинающие садоводы.Когда сажать бархатцыСогласно климатическим условиям региона, в котором планируется выращивать растение, выделяют следующие оптимальные сроки посева:Эксперт по садоводству Ирина Корсакова отмечает, что бархатцы любимы цветоводами за бесконечно долгое цветение и неприхотливый характер. "В теплых регионах, например в Краснодарском крае, посев можно проводить прямо в грунт, а вот в более суровых областях придется повозиться с рассадой, чтобы увеличить сроки цветения. В средней полосе у цветоводов есть выбор — и рассада, и посевы в грунт дадут безотказное цветение", — говорит она. В наших климатических условиях бархатцы расцветают в июне – июле и радуют садоводов до октября, а иногда до ноябрьских морозов.По лунному календарюСадоводы и огородники при посадочных работах часто ориентируются на лунный посевной календарь.Благоприятные даты для посева бархатцев в 2025 году:"Лунный календарь - это успокоительная пилюля. Совпали сроки со свободным временем - хорошо. Прогноз отличный. Не совпали - эксперимент. Тоже интересно. Но цветение наступит в любом случае - это проверено", — утверждает Ирина Корсакова.Виды бархатцевВидов и сортов бархатцев огромное множество. Окраска их соцветий однотонная (желтая, оранжевая, красная, бордовая) или двухцветная (окрас бутонов желто-бордовый, красно-коричневый, оранжевый с красными пятнами или каймой). Сегодня насчитывают около 40 видов этих растений, они культивируются во многих странах мира. Выведены даже гибриды белого цвета (например, "Эскимо"). Но самыми популярными по-прежнему остаются невысокие пушистые "Риголетто" и "Мерседес". В городском озеленении чаще используют три вида тагетесов: отклоненный, прямостоячий, тонколистный.Начинающему цветоводу разобраться в обилии сортов поможет их классификация:Посев семян на рассадуС момента появления всходов до периода цветения бархатцев в среднем проходит примерно 40-50 дней (всходы прорастают за пять-семь дней). Высеивать культуру на рассаду нужно примерно за полтора-два месяца до высадки в открытый грунт.Выбор емкостиКрупные семена бархатцев удобно сеять как в индивидуальные емкости — пластиковые кассеты или стаканчики, торфяные горшочки, так и в общий ящик. Принципиальных предпочтений по выбору тары для выращивания рассады нет. К тому же сеянцы хорошо переносят пикировку.Выбор семянСемена бархатцев можно купить или предварительно заготовить из своего цветника. Приобретать посевной материал лучше у надежных поставщиков и проверенных производителей. На упаковке с семенами должна быть указана информация о сорте и цветении, рекомендации о сроках посадки и высадке в грунт. Цветоносы своими руками нужно собирать в сухую погоду и до начала заморозков. Извлечь семена из коробочек, выложить их на бумагу и просушить при комнатной температуре. Высушенные семена бархатцев поместить в бумажный конверт или тканевый мешочек и отправить на хранение в темное и сухое место.Подготовка грунта и семянПодготовка материала для посева включает следующие этапы:Но, как отмечают цветоводы, семена тагетеса, посеянные на рассаду, прекрасно прорастают и без какой-либо предпосевной подготовки, их можно дополнительно не замачивать и не применять стимуляторы роста. Чтобы перестраховаться и быть уверенным в отличной всхожести, можно использовать по инструкции препараты "Эпин-экстра" или "Циркон". В проращивании эта культура не нуждается.Сеют бархатцы в первый месяц весны, чтобы уже в середине лета получить растения с обильным цветением. Этапы работ:Оптимальная температура для прорастания — +21…+24 градуса. Первые всходы появляются уже через трое суток.Уход за рассадойПравильный и полноценный уход подразумевает регулярное увлажнение саженцев и их проветривание. После прорастания бархатцев температуру необходимо снижать — днем +18 градусов, ночью не ниже +15 градусов. До появления всходов поливать следует из пульверизатора, а после — из шприца или спринцовки.Чрезмерное увлажнение посадок может спровоцировать появление черной ножки, а пересыхание и вовсе к гибели. Если рассада хилая и вялая, то нужно подкормить растения специальными удобрениями, например, препаратами "Фертика Люкс" или "Агрикола". Подкормку производят по инструкции.Подготовка рассадыРекомендуется перед посадкой немного закалить рассаду следующим способом: по несколько часов проветривать помещение с растениями, а затем, когда на улице установится дневная температура свыше 10 градусов тепла, можно выставлять растения на балкон, постепенно увеличивая время, перенося саженцы в дом только на ночь. Закаливание проводят за две недели до высадки в грунт. Наличие трех листочков на сеянцах сигнализирует о том, что их можно пересадить в открытый грунт.Выбор и подготовка почвы"Бархотки настолько неприхотливы, что выбор грунта вообще не играет никакой роли. Родина этой культуры — пустыня, поэтому у цветов такая феноменальная засухоустойчивость и отзывчивость к подкормкам. Небольшое количество комплексного удобрения может какой-то цветок и "не заметит", а благодарные бархатцы отзовутся бурной зеленью листвы и цветением еще более пышным. Требовательны бархатцы только к теплу. По этой причине высаживать их рекомендуется только после того, как минует угроза заморозков", — комментирует Ирина Корсакова.Чтобы создать оптимальные условия для роста и цветения бархатцев, Галина Подъяблонская, садовод с большим стажем, на собственном участке подготавливает клумбы с умеренно плодородной почвой. Разрыхляет почву на глубину 15 см, вниз отсыпает дренажный слой. и добавляет перепревший компост. "Для этих светолюбивых цветов лучше всего подходят южные и западные стороны участка на полном солнце. И даже в условиях экстремальной жары бархатцы радуют цветением", — отмечает эксперт.Правила и схема посадкиПравила и схема посадки зависят от размера и сорта и обычно указаны на упаковке с семенами. В открытый грунт высаживают цветы на постоянное место по схеме:Рекомендуется за два часа до пересадки рассады в открытую почву хорошо полить растения. На выбранном участке проделать лунки на глубину чуть больше емкости с сеянцами и расстоянием 20-30 см. Аккуратно извлечь растения вместе с землей и методом перевалки пересадить в лунку на гряду. Засыпать землей, слегка уплотнить и полить. Место посадки следует замульчировать торфом или опилками на толщину пять сантиметров."К почве бархатцы совсем не требовательны и могут мириться даже с небольшим затемнением. Например, высаженные в приствольный круг яблони бархатцы будут выглядеть чудесной яркой клумбой и по совместительству отпугивать вредителей. А в совместных посадках в огороде (например, с капустой) будут защищать овощи от капустной блошки", — отмечает Ирина Корсакова.Процесс посадки семян в грунтТагетес высаживают в грунт в начале–середине мая. Предварительно вскапывают и разравнивают грядку. В грунт добавляют двойной суперфосфат. Проделывают продольные бороздки глубиной не более одного сантиметра. Семена можно сеять без предварительного замачивания или выдержать их в растворе марганцовки для ускорения всхожести. Их укладывают на расстоянии друг от друга примерно в три сантиметра и присыпают тонким слоем почвы, затем хорошо проливают. Важно аккуратно поливать растения, т.к. посевной материал легко вымывается из грунта. Ускорить прорастание семян можно при помощи создания парникового эффекта (накрыть грядку пленкой).Бархатцы подходят как для одиночного выращивания на клумбе, в балконных кашпо и горшках, так и для групповых посадок с другими цветами. Выигрышно смотрятся в цветнике бархотки в сочетании с георгинами, астрами, петунией, флоксами, лобелией, георгинами, цинниями.Как правильно ухаживать после посадкиЧернобривцы неприхотливы к температурному режиму, они прекрасно растут как на солнце, так и в тени. Но лучший результат достигается при выращивании на участках с плодородной землей на солнечной стороне. Бархатцы практически не болеют, но после высадки культуры в грунт стоит соблюдать следующие правила:Как получить раннее цветениеРаннее обильное цветение тагетеса возможно при выращивании растений из семян рассадным методом и соблюдении всех условий ухода.Борьба с болезнями и вредителямиИз-за высокого уровня влажности и неправильного режима увлажнения бархатцы может поразить серая гниль или паутинный клещ. Но случается это крайне редко. Вредители не очень любят специфический запах бархатцев, но дождливую и сырую погоду насаждения повреждают слизни и улитки.В борьбе с тлей, клещами, трипсами и гусеницами помогут настой табака и специализированные препараты-инсектициды - "Актара", "Конфидор", "Би-58". Для приготовления табачного настоя берут 200 грамм табака и пять литров теплой воды, на протяжении двух суток настаивают, помешивая. Затем настой кипятят, процеживают и растворяют в нем 20 грамм измельченного мыла, добавляют еще пять литров воды. Полученным раствором опрыскивают все кусты. Для обработки от паутинного клеща используют препараты с серой или средство "Фитоверм". Избавиться от серой гнили можно опрыскиванием препаратами: бордосская жидкость (1%), "Арцерид", "Фундазол". Сохранить цветы от слизней помогут настой табака или полыни. Берут 20 грамм сухой измельченной полыни и сутки настаивают в пяти литрах теплой воды. Кипятят настой полчаса, процеживают, доливают до 10 литров и опрыскивают бархотки.Тагетесы имеют фитонцидные и инсектицидные свойства — они отпугивают кротов, грызунов, медведку, проволочника и нематод из почвы, препятствуют размножению грибков, поэтому могут защитить не только себя, но и насаждения рядом.Ошибки в посадкеИрина Корсакова рассказывает, что ошибок при посадке бархатцев практически не бывает. "Если, конечно не заливать растения на стадии рассады — ведь они родом из пустынь. Ну и загущенные посадки, пожалуй — не очень хорошая идея для свободолюбивых бархатцев", — отмечает эксперт.Советы опытных огородниковИспользование бархатцев в качестве сидератов (культур для восстановления и оздоровления грунта) — отличная идея на любых видах почв. Используют бархатцы в косметологии, медицине и даже кулинарии.Галина Подъяблонская рекомендует сажать бархотки на огороде для защиты капусты, помидоров, перца, картофеля и баклажанов от вредителей. Их специфический запах не только отталкивает грызунов, нематод, муравьев, но даже предотвращает развитие сорняков.Перед выращиванием цветов необходимо заранее подобрать сорт. Высокие прямостоячие бархатцы отлично смотрятся в середине клумбы, а мелкоцветковые виды культур выигрышно сажать в садах, на придомовых территориях, в кашпо или ящиках на балконе.

https://ria.ru/20250110/kalendar-1784694256.html

https://ria.ru/20240319/ukrop-1781384815.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, растения, цветы, дача