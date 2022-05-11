https://ria.ru/20220511/aglaonema-1787866388.html

Ядовитый и полезный цветок: правила ухода за аглаонемой

Аглаонема: уход в домашних условиях, фото цветка, виды и описание

Ядовитый и полезный цветок: правила ухода за аглаонемой

Аглаонема — неприхотливое растение из тропических лесов, которое славится необычными декоративными листьями. Вырастить этот цветок можно и в домашних условиях... РИА Новости, 11.05.2022

2022-05-11T13:30

2022-05-11T13:30

2022-05-11T13:30

россия

растения

цветы

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Аглаонема — неприхотливое растение из тропических лесов, которое славится необычными декоративными листьями. Вырастить этот цветок можно и в домашних условиях. О том, какие существуют виды этого растения, какой уход требуется аглаонеме,как правильно ее пересадить и фото с описанием— в материале РИА Новости.АглаонемаЕсли хочется, чтобы в доме круглый год было лето, то можно посадить аглаонему — декоративное вечнозеленое растение родом из Юго-Восточной Азии. Этот домашний цветок относится к роду трав и полукустарников семейства Ароидные и является экзотическим растением. Красивым цветением он не славится, однако аглаонема привлекает к себе внимание своей кожистой зеленой листвой, на которой есть выразительные прожилки и контрастные разводы.Чтобы понимать, как правильно ухаживать за аглаонемой, следует изучить ботаническое описание растения:Ботаническое описание аглаонемыОсобенностиКроме своей красоты аглаонема еще и приносит пользу. Ее особенность в том, что растение выделяет фитонциды — активные вещества, которые очищают воздух от вредных примесей, например, от бензола и формальдегида. Также в процессе роста цветок выделяет аэроионы (молекулы кислорода с дополнительными электронами), что положительно сказывается на организме человека — улучшается работоспособность, появляется энергия и повышается концентрация.Однако сок аглаонемы является опасным. При контакте с кожей может вызывать раздражение, а если попадает на слизистую, -- отек. Именно поэтому цветок лучше не держать в доме с животными и детьми.Виды и сортаПо разным данным видов аглаонемы насчитывается от 20 до 50. Самыми распространенными являются:Наиболее полюбившиеся цветоводам сорта аглаонемы: “Сильвер Квин”, “Крит”, “Фёст Даймонд”, “Престиж”, “Сильвер бей”, “Кровавая Мария”, “Грин Боул” и “Вайт Киви”.Уход за аглаонемойТак как аглаонема — это тропическое растение, то и условия для ее содержания должны быть подходящими, если хочется, чтобы она росла долго и сохраняла свою красоту. Цветок любит тепло и влагу, а также чувствителен к свету.Ольга Промская, агроном-агрохимик, утверждает, что на растение очень влияет качество воздуха. Если в помещении много дыма, то на листьях появляются бурые пятна.Перед тем, как переселить растение и начать за ним уход, важно после покупки помочь цветку адаптироваться — оставить аглаонему на две-три недели в той емкости, в которой она была куплена. После чего растение нужно перевалить в новый горшок.Почва и горшкиДля хорошего роста аглаонемы необходимо создать подходящие условия, а именно подготовить качественный рыхлый грунт и приобрести правильную емкость.Почву для растения можно собрать в следующих пропорциях:Другой вариант:Более простой и универсальный вариант грунта — плодородная земля и песок в соотношении 2:1.В качестве емкости для аглаонемы подойдет горшок с отверстиями для неиспользованной воды или вазон (декоративная ваза). Главный критерий в выборе тары — размер должен подбираться под объем корней цветка. Аглаонеме не подходят слишком просторные горшки из-за того, что растению придется долго наращивать корни, а рост листьев остановится.ПоливАглаонема — влаголюбивое растение, поэтому в уходе необходимо особое внимание уделять поступлению воды. Чтобы понять, когда нужно поливать ее, стоит посмотреть на почву — если верхний слой земли подсох и образовалась корочка, то настала пора увлажнения грунта.Кроме того, есть еще несколько важных правил при поливе:ТемператураСамая идеальная температура для цветка — 20-25 градусов. Но небольшие колебания в нижнюю сторону также допускаются, главное, чтобы значения не падали ниже 16 градусов, а общий скачок не составлял более 7.Еще стоит учесть, что аглаонема не любит сквозняки и слишком частые смены температур. Именно поэтому во время проветривания в зимнее время года стоит перенести горшок с цветком в более укромное место.ВлажностьПовышенная влажность для аглаонемы чуть ли на самое главное в ее развитии. Помимо поливов этому растению необходимо регулярное внешнее увлажнение. Раз в два дня нужно опрыскивать цветок из пульверизатора, а также протирать листья влажной мягкой тканью. Особенно важно это делать летом, когда в помещение часто попадает жаркое солнце.Эксперт добавила: “Не рекомендуется использовать специальные средства для очистки и полировки листьев”.ОсвещенностьАглаонема относится к тем растениям, которые могут комфортно существовать в затененном месте. В доме этот цветок лучше всего определить возле окна, обращенного на север. К тому же, можно не бояться ставить аглаонему в искусственно освещенном месте — свет от обычных ламп и люстр ей не страшен. В то время как прямые солнечные лучи могут оставить ожог на листьях.Подкормки и удобренияЭкзотический цветок положительно реагирует на подкормки, так он становится крепче и красочнее. Можно выбрать разные варианты в зависимости от бюджета — сделать самим или купить готовые удобрения. Однако стоит быть внимательными — не все компоненты в покупных удобрениях могут быть полезными, нужно тщательно изучать состав.Для самостоятельного приготовления удобрений можно использовать разные комбинации веществ, например, в 3 л воды смешать столовую ложку агриколы (комплексного удобрения) и столько же средства "Эффектон". Также в качестве подкормки хорошо подходят комплексные минеральные добавки, такие как ETISSO или BONA FORTE.Удобрять растение лучше всего в вечернее время или пасмурную погоду во избежание случайных ожогов.Период покояПериод покоя также важен для аглаонемы. Время “отдыха” приходится на зиму, когда растение не подкармливают. Это связано с тем, что цветок в расслабленном состоянии не способен усвоить все полезные вещества из полученных удобрений.ОбрезкаС возрастом аглаонема вырастает в высоту, оголяя свой ствол. Для более кустистого внешнего вида можно провести обрезку:Если хочется завести еще одно такое же растение, можно поставить обрезанную верхушку (черенки) в емкость с водой для укоренения.Важный момент — обрезку можно проводить только весной. Кроме того, если на листьях растения заметна желтизна, можно также их смело отрезать. Опытные цветоводы также рекомендуют обрезать соцветия, так как они ослабляют аглаонему.Пересадка аглаонемыОна не нуждается в частых пересадках из-за своего медленного роста. Достаточно выполнять процедуру раз в четыре-пять лет, подбирая горшок по размеру корневой системы. Оптимальное для этого время — весна-лето.Во время пересадки важно аккуратно переместить растение, не травмируя корни и слегка переваливая вместе с землей в новую емкость.РазмножениеСпособов для размножения аглаонемы существует несколько — из семян, деление и черенкование. Каждый отличается своим уровнем сложности и подходом.Из семянВыращивание растения из семян – самый долгий из всех способов. Необходимо дождаться, когда аглаонема даст плоды, с которых можно будет собрать самые качественные семена — не пустые, цельные и не гнилые.После этого нужно вымыть и просушить экземпляры и затем сразу же посадить. Первые ростки можно ожидать через 22-26 суток. Если семена садить не сразу, то процесс может затянуться на месяцы.ДелениеСамый простой способ — деление куста, во время которого молодые растения отделяются от основного. Полученные экземпляры рассаживают по разным горшкам в подготовленную почву и накрывают стеклянными банками или пленкой. При этом важно соблюдать все правила ухода, чтобы растение правильно развивалось.ЧеренкованиеПроцедура черенкования часто совмещается с обрезкой, когда удаляются верхние части стебля растения (черенки). Способ простой и требует таких же дальнейших действий, как и после деления.Как правило, на укоренение уходит около двух-трех недель в летнее время года. Если же по каким-то причинам черенкование пришлось на зиму, то срок увеличивается в два раза.Возможные проблемыАглаонема может чувствовать себя плохо, если неправильно ухаживать за растением — не следить за влажностью, постоянно охлаждать помещение или наоборот пускать на цветок слишком много солнечных лучей.БолезниК частым проблемам относят:Кроме этого, растение может страдать такими инфекциями, как грибок ржавчинник или сажистый грибок. Первый проявляется в виде пожелтевших листьев с оранжевыми подушечками. Второй — сажистой пленкой.В случае с ржавчиной поможет удаление пораженных частей. Если же растение поразил сажистый грибок, то для начала необходимо уничтожить насекомых, которые часто являются причиной этого заболевания, а затем удалить налет влажными ватными дисками и опрыскать теплой водой.ВредителиК ним относят щитовку, красных клещей и тлю.Щитовка — это маленькие насекомые, размером около 2 мм, которые повреждают растение своими ротовыми щетинками и выделяют липкую жидкость в виде сажистого грибка. Чтобы от них избавиться,необходимо снять всех насекомых тканью, смоченной в мыльном растворе, и также обработать место вокруг горшка с аглаонемой.Красные клещи в виде маленьких жучков высасывают сок из растения и образуют паутину. Для борьбы с этими вредителями нужно сначала удалить пораженные части растения, а затем обработать мыльным раствором.Тля также питается соком аглаонемы, мешая ей развиваться. Чтобы от нее избавиться, необходимо воспользоваться садовым мылом, смазав им растение. Оно поможет склеить вредителей. После чего достаточно промыть цветок теплой водой.

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Артем Смирнов

россия, растения, цветы