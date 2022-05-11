Ядовитый и полезный цветок: правила ухода за аглаонемой
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Аглаонема — неприхотливое растение из тропических лесов, которое славится необычными декоративными листьями. Вырастить этот цветок можно и в домашних условиях. О том, какие существуют виды этого растения, какой уход требуется аглаонеме,как правильно ее пересадить и фото с описанием— в материале РИА Новости.
Аглаонема
Если хочется, чтобы в доме круглый год было лето, то можно посадить аглаонему — декоративное вечнозеленое растение родом из Юго-Восточной Азии. Этот домашний цветок относится к роду трав и полукустарников семейства Ароидные и является экзотическим растением. Красивым цветением он не славится, однако аглаонема привлекает к себе внимание своей кожистой зеленой листвой, на которой есть выразительные прожилки и контрастные разводы.
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Чтобы понимать, как правильно ухаживать за аглаонемой, следует изучить ботаническое описание растения:
Ботаническое описание аглаонемы
Ботаническое описание аглаонемы
Продолжительность жизни
многолетнее
Период цветения
июнь, июль, август
Период плодоношения
октябрь
Направление роста
прямостоячие
Листья
заостренные, на коротких черешках, с выступающей средней жилкой, яйцевидной формы
Цвет листьев
зеленый, зеленый с красным оттенком, с пятнами и разводами, пестрый, с красной каймой
Цветки
пазушные, невзрачные, соцветие-початок, початок с покрывалом
Форма цветков
цилиндрическая
Плод
ягода, яйцевидный
Форма плода
шаровидная, округлая
Цвет плода
красный
Корни
мочковатые, придаточные корни
Особенности
Кроме своей красоты аглаонема еще и приносит пользу. Ее особенность в том, что растение выделяет фитонциды — активные вещества, которые очищают воздух от вредных примесей, например, от бензола и формальдегида. Также в процессе роста цветок выделяет аэроионы (молекулы кислорода с дополнительными электронами), что положительно сказывается на организме человека — улучшается работоспособность, появляется энергия и повышается концентрация.
Однако сок аглаонемы является опасным. При контакте с кожей может вызывать раздражение, а если попадает на слизистую, -- отек. Именно поэтому цветок лучше не держать в доме с животными и детьми.
Виды и сорта
По разным данным видов аглаонемы насчитывается от 20 до 50. Самыми распространенными являются:
- —аглаонема измененная или переменчивая — растение бывает с листьями разных оттенков, из-за чего имеет такое название. Максимальная высота может достигать 150 см;
- —аглаонема Робелена — отличается серыми листьями с темно-зелеными краями. Вырасти этот вид может до 100 см в высоту;
- —аглаонема округлая — низкорослый вид (до 50 см) обладает зелеными листьями с ярко малиновыми жилками;
- —аглаонема ребристая — растение с белыми прожилками на широких листьях и высотой до 60 см. Такое название получила за счет текстурных жилок, расположенных в хаотичном порядке;
- —аглаонема блестящая — крупный вид с ярко-зелеными блестящими листьями, достигающий 100 см в высоту;
- —аглаонема расписная — еще один декоративный вид с вытянутыми листьями, расцветка которых напоминает камуфляж. Может достигать до 60 см в высоту.
Наиболее полюбившиеся цветоводам сорта аглаонемы: “Сильвер Квин”, “Крит”, “Фёст Даймонд”, “Престиж”, “Сильвер бей”, “Кровавая Мария”, “Грин Боул” и “Вайт Киви”.
Уход за аглаонемой
Так как аглаонема — это тропическое растение, то и условия для ее содержания должны быть подходящими, если хочется, чтобы она росла долго и сохраняла свою красоту. Цветок любит тепло и влагу, а также чувствителен к свету.
Ольга Промская, агроном-агрохимик, утверждает, что на растение очень влияет качество воздуха. Если в помещении много дыма, то на листьях появляются бурые пятна.
Перед тем, как переселить растение и начать за ним уход, важно после покупки помочь цветку адаптироваться — оставить аглаонему на две-три недели в той емкости, в которой она была куплена. После чего растение нужно перевалить в новый горшок.
Почва и горшки
Для хорошего роста аглаонемы необходимо создать подходящие условия, а именно подготовить качественный рыхлый грунт и приобрести правильную емкость.
Почву для растения можно собрать в следующих пропорциях:
- —две части дерновой земли;
- —две части верхового торфа;
- —одна часть песка;
- —одна часть перегноя.
Другой вариант:
- —две части листовой земли;
- —одна часть торфа;
- —половина части песка;
- —0,1 части древесного угля.
Более простой и универсальный вариант грунта — плодородная земля и песок в соотношении 2:1.
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В качестве емкости для аглаонемы подойдет горшок с отверстиями для неиспользованной воды или вазон (декоративная ваза). Главный критерий в выборе тары — размер должен подбираться под объем корней цветка. Аглаонеме не подходят слишком просторные горшки из-за того, что растению придется долго наращивать корни, а рост листьев остановится.
Полив
Аглаонема — влаголюбивое растение, поэтому в уходе необходимо особое внимание уделять поступлению воды. Чтобы понять, когда нужно поливать ее, стоит посмотреть на почву — если верхний слой земли подсох и образовалась корочка, то настала пора увлажнения грунта.
Кроме того, есть еще несколько важных правил при поливе:
- —вода должна быть теплой или комнатной температуры;
- —желательно использовать мягкую воду, например, после кипячения, дождевую или бутилированную;
- —следует обращать внимание на состояние листьев и стебля. Если вянут листья — это недолив, стебель — перелив.
CC BY-SA 3.0 / H. Zell / Aglaonema costatum, Araceae, Spotted Evergreen, inflorecence. Botanical Garden KIT, Karlsruhe, Germany.Соцветие аглаонемы ребристой
Соцветие аглаонемы ребристой
Температура
Самая идеальная температура для цветка — 20-25 градусов. Но небольшие колебания в нижнюю сторону также допускаются, главное, чтобы значения не падали ниже 16 градусов, а общий скачок не составлял более 7.
Еще стоит учесть, что аглаонема не любит сквозняки и слишком частые смены температур. Именно поэтому во время проветривания в зимнее время года стоит перенести горшок с цветком в более укромное место.
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Влажность
Повышенная влажность для аглаонемы чуть ли на самое главное в ее развитии. Помимо поливов этому растению необходимо регулярное внешнее увлажнение. Раз в два дня нужно опрыскивать цветок из пульверизатора, а также протирать листья влажной мягкой тканью. Особенно важно это делать летом, когда в помещение часто попадает жаркое солнце.
Эксперт добавила: “Не рекомендуется использовать специальные средства для очистки и полировки листьев”.
Освещенность
Аглаонема относится к тем растениям, которые могут комфортно существовать в затененном месте. В доме этот цветок лучше всего определить возле окна, обращенного на север. К тому же, можно не бояться ставить аглаонему в искусственно освещенном месте — свет от обычных ламп и люстр ей не страшен. В то время как прямые солнечные лучи могут оставить ожог на листьях.
Подкормки и удобрения
Экзотический цветок положительно реагирует на подкормки, так он становится крепче и красочнее. Можно выбрать разные варианты в зависимости от бюджета — сделать самим или купить готовые удобрения. Однако стоит быть внимательными — не все компоненты в покупных удобрениях могут быть полезными, нужно тщательно изучать состав.
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Для самостоятельного приготовления удобрений можно использовать разные комбинации веществ, например, в 3 л воды смешать столовую ложку агриколы (комплексного удобрения) и столько же средства "Эффектон". Также в качестве подкормки хорошо подходят комплексные минеральные добавки, такие как ETISSO или BONA FORTE.
“В сезон, а именно весной и летом, подкормка аглаонемы должна быть каждые две недели комплексными удобрениями”, — пояснила Ольга Промская.
Удобрять растение лучше всего в вечернее время или пасмурную погоду во избежание случайных ожогов.
CC BY-SA 3.0 / Mangostar / Aglaonema modestum at the US Botanical Garden
Аглаонема умеренная
Период покоя
Период покоя также важен для аглаонемы. Время “отдыха” приходится на зиму, когда растение не подкармливают. Это связано с тем, что цветок в расслабленном состоянии не способен усвоить все полезные вещества из полученных удобрений.
Обрезка
С возрастом аглаонема вырастает в высоту, оголяя свой ствол. Для более кустистого внешнего вида можно провести обрезку:
- —обрезать верхнюю часть;
- —обработать срез измельченным древесным углем;
- —тщательно просушить.
Если хочется завести еще одно такое же растение, можно поставить обрезанную верхушку (черенки) в емкость с водой для укоренения.
Важный момент — обрезку можно проводить только весной. Кроме того, если на листьях растения заметна желтизна, можно также их смело отрезать. Опытные цветоводы также рекомендуют обрезать соцветия, так как они ослабляют аглаонему.
Пересадка аглаонемы
Она не нуждается в частых пересадках из-за своего медленного роста. Достаточно выполнять процедуру раз в четыре-пять лет, подбирая горшок по размеру корневой системы. Оптимальное для этого время — весна-лето.
Во время пересадки важно аккуратно переместить растение, не травмируя корни и слегка переваливая вместе с землей в новую емкость.
Размножение
Способов для размножения аглаонемы существует несколько — из семян, деление и черенкование. Каждый отличается своим уровнем сложности и подходом.
Из семян
Выращивание растения из семян – самый долгий из всех способов. Необходимо дождаться, когда аглаонема даст плоды, с которых можно будет собрать самые качественные семена — не пустые, цельные и не гнилые.
После этого нужно вымыть и просушить экземпляры и затем сразу же посадить. Первые ростки можно ожидать через 22-26 суток. Если семена садить не сразу, то процесс может затянуться на месяцы.
Деление
Самый простой способ — деление куста, во время которого молодые растения отделяются от основного. Полученные экземпляры рассаживают по разным горшкам в подготовленную почву и накрывают стеклянными банками или пленкой. При этом важно соблюдать все правила ухода, чтобы растение правильно развивалось.
Черенкование
Процедура черенкования часто совмещается с обрезкой, когда удаляются верхние части стебля растения (черенки). Способ простой и требует таких же дальнейших действий, как и после деления.
Как правило, на укоренение уходит около двух-трех недель в летнее время года. Если же по каким-то причинам черенкование пришлось на зиму, то срок увеличивается в два раза.
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Возможные проблемы
Аглаонема может чувствовать себя плохо, если неправильно ухаживать за растением — не следить за влажностью, постоянно охлаждать помещение или наоборот пускать на цветок слишком много солнечных лучей.
Болезни
К частым проблемам относят:
- —скручивание листьев — причина в сильном понижении температуры и постоянных сквозняках;
- —сморщивание листьев — сигнализирует о недостатке влаги;
- —бело-желтые пятна — симптом ожога. Помочь растению можно его перестановкой в затененное место и увлажнением листьев;
- —изменение цвета листьев в бурый — слишком жесткая или холодная вода.
Кроме этого, растение может страдать такими инфекциями, как грибок ржавчинник или сажистый грибок. Первый проявляется в виде пожелтевших листьев с оранжевыми подушечками. Второй — сажистой пленкой.
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В случае с ржавчиной поможет удаление пораженных частей. Если же растение поразил сажистый грибок, то для начала необходимо уничтожить насекомых, которые часто являются причиной этого заболевания, а затем удалить налет влажными ватными дисками и опрыскать теплой водой.
Вредители
К ним относят щитовку, красных клещей и тлю.
Щитовка — это маленькие насекомые, размером около 2 мм, которые повреждают растение своими ротовыми щетинками и выделяют липкую жидкость в виде сажистого грибка. Чтобы от них избавиться,необходимо снять всех насекомых тканью, смоченной в мыльном растворе, и также обработать место вокруг горшка с аглаонемой.
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Красные клещи в виде маленьких жучков высасывают сок из растения и образуют паутину. Для борьбы с этими вредителями нужно сначала удалить пораженные части растения, а затем обработать мыльным раствором.
Тля также питается соком аглаонемы, мешая ей развиваться. Чтобы от нее избавиться, необходимо воспользоваться садовым мылом, смазав им растение. Оно поможет склеить вредителей. После чего достаточно промыть цветок теплой водой.