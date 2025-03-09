https://ria.ru/20250309/dzerzhinsk-1983586290.html

Дзержинск: что это за город, и чем он важен для СВО

Дзержинск, ДНР: город на карте, численность населения, обстановка, значение города в ходе СВО

Дзержинск: что это за город, и чем он важен для СВО

Дзержинск (с 2016 года киевские власти используют наименование Торецк) — один из важнейших для группировки ВСУ городов в ДНР, который за десять лет конфликта... РИА Новости, 09.03.2025

2025-03-09T17:12:00+03:00

2025-03-09T17:12:00+03:00

2025-03-09T17:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

торецк

горловка

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 07 фев - РИА Новости. Дзержинск (с 2016 года киевские власти используют наименование Торецк) — один из важнейших для группировки ВСУ городов в ДНР, который за десять лет конфликта сумели превратить в настоящую цитадель украинской обороны.ДзержинскДзержинск (Торецк) играет роль связующего элемента между двумя узлами обороны ВСУ – Красноармейской (Покровской) и Славянско-Краматорской агломерациями. Этот город киевские власти контролируют с 2014 года. Именно отсюда на протяжении всех десяти лет велись обстрелы соседней Горловки. В последние месяцы, когда ситуация для ВСУ стала значительно сложнее, обстрелы и удары дронов по западным окраинам Горловки с позиций в Дзержинске участились, а число жертв и пострадавших среди мирных жителей возросло.РасположениеДзержинск расположен в семи километрах от Горловки и является частью Горловско-Енакиевской агломерации. Согласно административному делению, которое используют киевские власти, входит в Бахмутский район. Город прикрывает собой логистические маршруты обеспечения украинской армии — к северо-западу от Торецка расположена Константиновка, через которую проходят логистические артерии, связывающие участок фронта в районе Красноармейска (Покровска) со Славянско-Краматорской агломерацией. Помимо этого, через нее обеспечивается гарнизон ВСУ в Часов Яре.Стратегическое значениеОсвобождение Дзержинска играет крайне важную роль для хода специальной военной операции. Взятие этого города позволит положить конец обстрелам и ударам дронов по жилым кварталам Горловки, которые продолжаются уже более десяти лет. Причем, с приближением российских частей к Торецку ВСУ стали использовать эту тактику все чаще. Никакого военного смысла она не имеет и представляет собой террор против гражданского населения.При этом, когда российские войска освободят город, у них появится возможность двигаться дальше на северо-запад — к Константиновке, которая служит важным логистическим узлом для ВСУ. Через нее подкрепления, боеприпасы и снабжение поступают в Часов Яр. Оба этих населенных пункта служат последними цитаделями ВСУ на подступах к Славянко-Краматорской агломерации.Освобождение Дзержинска поставит под угрозу этот маршрут. Если за ним российские войска смогут взять Константиновку, то судьба Часова Яра будет фактически предрешена. Между тем, армия России продолжает движение к югу от Часов Яра, что делает возможным выход к Константиновке до освобождения Дзержинска, тогда гарнизон города будет находиться в полуокружении и будет отрезан от основной артерии снабжения.Бои в ДзержинскеПозиционные бои на линии фронта между Горловкой и Дзержинском начались вместе с началом СВО — это один из участков фронта, который дольше других оставался неподвижным. Однако в июне 2024 года российские войска начали наступление на город. Уже во второй половине месяца Минобороны сообщило об освобождении расположенных в этом районе сел Шумы и Ленинское.Во второй половине августа российская армия начала штурм города с трех направлений. Как сообщил РИА Новости в начале ноября командир роты спецназа 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) 51-й армии с позывным Шмель, российские войска контролируют около 30 процентов зданий в городской черте Дзержинска. Параллельно подразделения продвигаются к трассе на Константиновку, через которую ВСУ производят ротацию, эвакуацию, могут перебрасывать любую технику, в том числе гусеничную. По его словам, дорогу удастся перерезать после взятия еще нескольких населенных пунктов.Символика, краткая история города, экономика и значимость городаТерриторию Дзержинска начали заселять казаки еще в XVII-XVIII веках. В 1810 году на месте поселений был основан хутор, который носил название Щербиновка. Причем еще веком ранее здесь начинают добывать каменный уголь. По мнению некоторых исследователей, именно это событие считается началом разработки Донецкого каменно-угольного бассейна. С 1830-х годов Щербиновка являлось селом в составе Железнянской волости Бахмутского уезда.В 1936 году ей присвоили статус города и переименовали в Дзержинск. В 1962-м — статус города областного подчинения.К 1980-м город стал одним из важных промышленных центров. Здесь проживало около 50 тысяч человек, с учетом расположенных по соседству сел и поселков — около 90 тысяч. В числе предприятий, работавших в городе, – шесть шахт, обогатительная фабрика, коксохимический и фенольный заводы, а также предприятия по производству кислотоупорных изделий и станочных узлов, машиностроительные заводы.Распад СССР погрузил город в тяжелый экономический кризис, из-за чего его население, как и всей агломерации, начало сокращаться. К 2001 году население агломерации опустилось до численности 86 тысяч человек. К началу конфликта в Донбассе оно сократилось до 35 тысяч в самом Дзержинске и 73 тысяч в агломерации.В 2014 году Донецкая Народная Республика взяла под контроль город, однако в июле того же года его заняли ВСУ. В 2016-м киевские власти переименовали Дзержинск в Торецк, однако ДНР не признает это решение.Флаг города представляет собой прямоугольное полотнище с тремя равными по ширине горизонтальными полосами: зеленой, красной и черной (сверху вниз). Поверх расположено изображение золотой фрезы угольного комбайна, в ней — черный шестиугольник в виде бензольного кольца, по центру которого расположены перекрещенные молот и обушок золотого цвета.

https://ria.ru/20250207/dzerzhinsk-1998004147.html

https://ria.ru/20241201/spetsoperatsiya-1986753439.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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торецк

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

россия, торецк, горловка, донецкая народная республика, вооруженные силы украины