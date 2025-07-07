https://ria.ru/20250707/dzerzhinsk-2027577487.html

Беженка рассказала, как ВСУ застрелили в Дзержинске собаку и ее хозяина

Беженка рассказала, как ВСУ застрелили в Дзержинске собаку и ее хозяина - РИА Новости, 07.07.2025

Беженка рассказала, как ВСУ застрелили в Дзержинске собаку и ее хозяина

Украинские боевики во время оккупации Дзержинска в ДНР застрелили на рынке собаку, а затем и ее хозяина, рассказала РИА Новости беженка Неля Воробьева. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T06:49:00+03:00

2025-07-07T06:49:00+03:00

2025-07-07T06:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

дзержинск (донецкая область)

донецкая народная республика

торецк

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Украинские боевики во время оккупации Дзержинска в ДНР застрелили на рынке собаку, а затем и ее хозяина, рассказала РИА Новости беженка Неля Воробьева. "Как относились? Ну, такой пример. Парень (местный - ред.) там был, все время был на рынке. И у него собачка была, дворняжка. Но они (боевики ВСУ - ред.) с оружием ходят. Она на них гавкнула, они ее пристрелили. Он за нее вступился. Ну, то есть, возмутился. Что ж вы делаете? Но они его тоже пристрелили. Сережа его звали", – рассказала женщина. По словам беженки, убийство произошло на глазах у местных жителей, которых украинские боевики не считали за людей. Дзержинск (в 2016 был переименован киевскими властями в Торецк) являлся мощным укрепрайоном ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.

https://ria.ru/20250707/dzerzhinsk-2027562484.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

дзержинск (донецкая область)

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, дзержинск (донецкая область), донецкая народная республика, торецк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)