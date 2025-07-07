https://ria.ru/20250707/dzerzhinsk-2027562484.html

ВСУ убили в Дзержинске женщину, кормившую собак, рассказала беженка

ВСУ убили в Дзержинске женщину, кормившую собак, рассказала беженка - РИА Новости, 07.07.2025

ВСУ убили в Дзержинске женщину, кормившую собак, рассказала беженка

Украинские дроны много раз преследовали женщину-волонтера в Дзержинске в ДНР и в итоге ее убили, рассказала РИА Новости беженка Неля Воробьева. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T01:41:00+03:00

2025-07-07T01:41:00+03:00

2025-07-07T01:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

дзержинск (донецкая область)

донецкая народная республика

торецк

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Украинские дроны много раз преследовали женщину-волонтера в Дзержинске в ДНР и в итоге ее убили, рассказала РИА Новости беженка Неля Воробьева. "Знакомая - она волонтер по животным была еще до войны. У нее собак было много. И вот она бежит там или едет куда-то, собак куда-то кормить - обязательно ее сопровождают. И вот в очередной раз - дроны за ней сколько раз гонялись и догнали-таки. Догнали, сбросили на нее. Она погибла там", – сказала собеседница агентства. Она отметила, что в те времена, когда мирные жители могли безопасно передвигаться по городу, украинские боевики открыто называли их "смертниками" и "ждунами". Дзержинск (в 2016 был переименован киевскими властями в Торецк) являлся мощным укрепрайоном ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.

https://ria.ru/20250706/ukraina-2027548211.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

дзержинск (донецкая область)

донецкая народная республика

торецк

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Дарья Буймова

дзержинск (донецкая область), донецкая народная республика, торецк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия