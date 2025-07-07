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ВСУ убили в Дзержинске женщину, кормившую собак, рассказала беженка - РИА Новости, 07.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:41 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/dzerzhinsk-2027562484.html
ВСУ убили в Дзержинске женщину, кормившую собак, рассказала беженка
ВСУ убили в Дзержинске женщину, кормившую собак, рассказала беженка - РИА Новости, 07.07.2025
ВСУ убили в Дзержинске женщину, кормившую собак, рассказала беженка
Украинские дроны много раз преследовали женщину-волонтера в Дзержинске в ДНР и в итоге ее убили, рассказала РИА Новости беженка Неля Воробьева. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T01:41:00+03:00
2025-07-07T01:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
дзержинск (донецкая область)
донецкая народная республика
торецк
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Украинские дроны много раз преследовали женщину-волонтера в Дзержинске в ДНР и в итоге ее убили, рассказала РИА Новости беженка Неля Воробьева. "Знакомая - она волонтер по животным была еще до войны. У нее собак было много. И вот она бежит там или едет куда-то, собак куда-то кормить - обязательно ее сопровождают. И вот в очередной раз - дроны за ней сколько раз гонялись и догнали-таки. Догнали, сбросили на нее. Она погибла там", – сказала собеседница агентства. Она отметила, что в те времена, когда мирные жители могли безопасно передвигаться по городу, украинские боевики открыто называли их "смертниками" и "ждунами". Дзержинск (в 2016 был переименован киевскими властями в Торецк) являлся мощным укрепрайоном ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20250706/ukraina-2027548211.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
дзержинск (донецкая область)
донецкая народная республика
торецк
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дзержинск (донецкая область), донецкая народная республика, торецк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Дзержинск (Донецкая область), Донецкая Народная Республика, Торецк, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
ВСУ убили в Дзержинске женщину, кормившую собак, рассказала беженка

Беженка Воробьева: дроны ВСУ преследовали и убили женщину-волонтера в Дзержинске

© AP Photo / Oleg PetrasiukМестный житель покидает город Дзержинск (Торецк)
Местный житель покидает город Дзержинск (Торецк) - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Местный житель покидает город Дзержинск (Торецк). Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Украинские дроны много раз преследовали женщину-волонтера в Дзержинске в ДНР и в итоге ее убили, рассказала РИА Новости беженка Неля Воробьева.
"Знакомая - она волонтер по животным была еще до войны. У нее собак было много. И вот она бежит там или едет куда-то, собак куда-то кормить - обязательно ее сопровождают. И вот в очередной раз - дроны за ней сколько раз гонялись и догнали-таки. Догнали, сбросили на нее. Она погибла там", – сказала собеседница агентства.
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Она отметила, что в те времена, когда мирные жители могли безопасно передвигаться по городу, украинские боевики открыто называли их "смертниками" и "ждунами".
Дзержинск (в 2016 был переименован киевскими властями в Торецк) являлся мощным укрепрайоном ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
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Специальная военная операция на УкраинеДзержинск (Донецкая область)Донецкая Народная РеспубликаТорецкВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Происшествия
 
 
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