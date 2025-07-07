https://ria.ru/20250707/dnr-2027574517.html

Украинские боевики называли жителей Дзержинска в ДНР "смертниками"

Украинские боевики называли жителей Дзержинска в ДНР "смертниками" - РИА Новости, 07.07.2025

Украинские боевики называли жителей Дзержинска в ДНР "смертниками"

Украинские боевики называли мирных жителей Дзержинска в ДНР "смертниками" и угрожали испытать на них новое оружие, рассказала РИА Новости беженка Неля... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T05:53:00+03:00

2025-07-07T05:53:00+03:00

2025-07-07T05:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

дзержинск (донецкая область)

донецкая народная республика

торецк

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ДОНЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Украинские боевики называли мирных жителей Дзержинска в ДНР "смертниками" и угрожали испытать на них новое оружие, рассказала РИА Новости беженка Неля Воробьева. "Они (боевики ВСУ - ред.) нас (местное население - ред.) называли смертниками. Сказали: "Не уехали, раз вы тут жили, значит, вы тут и останетесь". Ну, то есть они не дадут нам уехать никуда, в этом смысле. А смертниками, потому что сказали: "У нас тут полигон, мы будем тут испытывать на вас все. Оружие новое", – сказала беженка. Женщина уточнила, что эти события происходили до подхода российских войск к Дзержинску, на городском рынке, куда изредка заходили украинские боевики. Дзержинск (в 2016 был переименован киевскими властями в Торецк) являлся мощным укрепрайоном ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.

https://ria.ru/20250503/naemniki-2014740789.html

дзержинск (донецкая область)

донецкая народная республика

торецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

дзержинск (донецкая область), донецкая народная республика, торецк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность