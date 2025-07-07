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Украинские боевики называли жителей Дзержинска в ДНР "смертниками"
Украинские боевики называли жителей Дзержинска в ДНР "смертниками" - РИА Новости, 07.07.2025
Украинские боевики называли жителей Дзержинска в ДНР "смертниками"
Украинские боевики называли мирных жителей Дзержинска в ДНР "смертниками" и угрожали испытать на них новое оружие, рассказала РИА Новости беженка Неля... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T05:53:00+03:00
2025-07-07T05:53:00+03:00
2025-07-07T05:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
дзержинск (донецкая область)
донецкая народная республика
торецк
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 7 июл – РИА Новости. Украинские боевики называли мирных жителей Дзержинска в ДНР "смертниками" и угрожали испытать на них новое оружие, рассказала РИА Новости беженка Неля Воробьева. "Они (боевики ВСУ - ред.) нас (местное население - ред.) называли смертниками. Сказали: "Не уехали, раз вы тут жили, значит, вы тут и останетесь". Ну, то есть они не дадут нам уехать никуда, в этом смысле. А смертниками, потому что сказали: "У нас тут полигон, мы будем тут испытывать на вас все. Оружие новое", – сказала беженка. Женщина уточнила, что эти события происходили до подхода российских войск к Дзержинску, на городском рынке, куда изредка заходили украинские боевики. Дзержинск (в 2016 был переименован киевскими властями в Торецк) являлся мощным укрепрайоном ВСУ с развитой железнодорожной сетью, где украинские войска закрепились с 2014 года. Именно отсюда велся регулярный обстрел Горловки - одного из крупнейших городов ДНР. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска в ДНР 7 февраля.
https://ria.ru/20250503/naemniki-2014740789.html
дзержинск (донецкая область)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дзержинск (донецкая область), донецкая народная республика, торецк, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Дзержинск (Донецкая область), Донецкая Народная Республика, Торецк, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Украинские боевики называли жителей Дзержинска в ДНР "смертниками"
Беженка Воробьева: ВСУ в Дзержинске угрожали испытать на жителях новое оружие