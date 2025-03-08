https://ria.ru/20250308/rossiya-2003701984.html

А часики-то тикают: новая Ялта ждать не будет

А часики-то тикают: новая Ялта ждать не будет - РИА Новости, 08.03.2025

А часики-то тикают: новая Ялта ждать не будет

Вчера пресс-секретарь российского президента в ходе общения с журналистами донес до американских контрагентов несколько простых истин, которые им стоило бы... РИА Новости, 08.03.2025

2025-03-08T08:00:00+03:00

2025-03-08T08:00:00+03:00

2025-03-08T08:01:00+03:00

аналитика

россия

сша

дмитрий песков

китай

дональд трамп

эммануэль макрон

вооруженные силы украины

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Вчера пресс-секретарь российского президента в ходе общения с журналистами донес до американских контрагентов несколько простых истин, которые им стоило бы осознать побыстрее. Они особенно актуальны накануне переговоров американцев с представителями киевского режима в Эр-Рияде.Ни для кого не секрет, что Украина — лишь повод, хотя и очень важный, для диалога Вашингтона и Москвы. На самом деле здесь и сейчас решается вопрос всего будущего мироустройства. Обустраивать "новую Ялту" пытаются три сверхдержавы: Россия, Китай и США. Очень характерно, что инициатором общения стали американцы — именно у них накопилось критическое количество уязвимостей, именно им насущно важно побыстрее порешать свои вопросики.Уязвимость номер раз: бессилие перед лицом тесно сотрудничающих России и Китая. Отсюда и неоднократно озвученная в американской прессе идея сделать все, чтобы разорвать отношения Москвы и Пекина.На это Дмитрий Песков разъяснил: "У нас с Китаем свои добрые отношения, которые мы развиваем". В ходе телефонного разговора незадолго до этого Владимир Путин и Си Цзиньпин специально подчеркнули стратегический характер нашей дружбы, на которую не может повлиять никакая третья сторона, как бы ни старалась.Уязвимость номер два: радикальное отставание США по части военных технологий, прежде всего это касается средств доставки ядерных вооружений. Гиперзвук широко представлен и в России, и в Китае, в то время как все американские эксперименты с ним провалились. Нет в Штатах и средств защиты от продвинутых ракет. Отсюда призывы Дональда Трампа к срочной всеобщей денуклеаризации.На эти призывы Дмитрий Песков отметил, что, в принципе, диалог между Россией и США по контролю вооружений и стратегической стабильности — вещь хорошая и нужная. Однако пока по этой теме у нас контактов нет. Зато успешно развивается диалог по стратегической стабильности между Россией и Китаем. То есть именно мы сегодня обеспечиваем безопасность в мире, тогда как Соединенные Штаты от этого самоустранились.У Китая свой взгляд на проблемы ядерного разоружения. Москва не имеет ни желания, ни возможностей как-то влиять на Пекин в этой сфере. Если американцам надо, пускай сами уговаривают китайцев ограничить ядерные возможности и военные расходы. "У американцев с китайцами свои отношения, и здесь, конечно же, американцы должны с этим определяться, принимая во внимание позицию Пекина", — разъяснил Дмитрий Песков. Уязвимость номер три: бунт на корабле европейских вассалов, с которым пока Вашингтон не может ничего поделать. В то время как Трамп усердно подталкивает всех к миру, тамошние "ястребы" уже договорились до того, что сами собрались воевать с Россией, при этом Эммануэль Макрон размахивает ядерным зонтиком.Как предлагается России воспринимать этот кошачий концерт? Безропотно переговариваться с США, зажмурившись и делая вид, что у европейских реваншистов нет ядерки и они не мечтают бахнуть по Москве?Нет, конечно, если уж американцам так нужны переговоры о денуклеаризации, то участвовать в них обязаны и Франция, и Великобритания: "Актуальность принятия во внимание этих (европейских ядерных. — Прим. ред.) арсеналов сейчас еще выше, чем она была раньше, учитывая совсем недавнее заявление господина Макрона про намерение Франции, собственно, обеспечить свой ядерный зонтик для обеспечения безопасности европейских государств, — отметил Дмитрий Песков. — Некоторые европейские государства, как мы слышали вчера, поспешили поддержать эту идею. Поэтому да, европейские ядерные арсеналы не могут не быть в зоне внимания в ходе таких контактов".Ну и четвертая уязвимость — это нарастающие экономические трудности США и потеря доверия к доллару, которые неотвратимо вынесут Америку на обочину мирового развития уже в ближайшие годы. Характерно, что на все резкие телодвижения Трампа с повышением тарифов американский рынок акций отреагировал падением, а доллар слабеет уже третий месяц подряд, хотя, по идее, все должно было быть наоборот. Оптимизма там нет и взяться ему неоткуда.Понимает ли Трамп масштаб американских уязвимостей? Несомненно. Недаром он так беспощадно давит на Киев, отключает ВСУ военную помощь, передачу разведданных и торопит с переговорами. Ему лучше всех слышно, что часики тикают, а исторические тренды работают не в пользу США.

https://ria.ru/20250307/kitay-2003532868.html

https://ria.ru/20250307/kitay-2003532082.html

https://ria.ru/20250306/tramp-2003512058.html

https://ria.ru/20250307/rossija-2003606140.html

https://ria.ru/20250307/magate-2003545695.html

https://ria.ru/20250307/trump-2003694529.html

россия

сша

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аналитика, россия, сша, дмитрий песков, китай, дональд трамп, эммануэль макрон, вооруженные силы украины